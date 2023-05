"Eine der Herausforderungen des Vaterseins ist es, Zeit mit der Familie zu verbringen, ohne dass diese von anderen Verpflichtungen unterbrochen wird", sagt Pekala. Dafür muss man vorausschauend planen. "Genauso wie du Geburtstage oder Arbeitstermine in deinen Kalender einträgst, solltest du die Zeit mit deiner Familie fest einplanen", rät der Väter-Coach. Ein weitverbreitetes Phänomen unter Väter: Obwohl sie die Zeit mit ihrer Familie als wichtiger einstufen als anderen Termine, findet diese selten bis nie einen festen Platz in ihrem Kalender. Pekala: "Quality Time ist kein Zufall. Block dir diese Zeit in deinem Planer und markier es als Termin, der nicht verschoben werden kann."

Hast du schon beim Arzt angerufen? Und die E-Mail geschrieben? Viele kleine Aufgaben schwirren einem tagtäglich im Kopf herum – und nehmen dadurch große mentale Kapazitäten in Beschlag. Das solltest du vermeiden. Coach Pekala weiß auch wie: "Eine beliebte Methodik, die dir dabei helfen kann, stressfreier durch deinen Alltag zu kommen, ist die 2-Minuten-Regel. Sie besagt, dass alle Aufgaben, die weniger als zwei Minuten Zeit in Anspruch nehmen, sofort zu erledigen sind, anstatt sie aufzuschieben." Damit schaffst du dir nicht nur kleine Erfolgserlebnisse, sondern sorgst gleichzeitig dafür, dass diese Dinge aus deinem Kopf gestrichen werden, bevor sie dich belasten. Übrigens gibt es dafür auch einen Fachbegriff: Mental Load .

Haushalte gut mit deiner Energie

"Deine Energie ist deine kostbarste Währung", sagt der Väter-Coach. "Um sicherzustellen, dass du nicht nur genügend Zeit, sondern auch Energie für deine wichtigsten Prioritäten behältst, musst du dich vor Ablenkungen und Störungen zu schützen." In anderen Worten: Lerne 'Nein' zu Dingen zu sagen, die nicht mit deinen persönlichen Zielen und Werten übereinstimmen. Pekala: "Andernfalls wirst du dich plötzlich mit einer Fülle an Verpflichtungen und Erwartungen von anderen konfrontiert sehen, die an deiner Zeit und Energie ziehen, die dir an anderer Stelle fehlen werden."