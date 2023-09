Entdecke die Kraft der Entspannung

Egal, ob du ein Neu-Papa oder ein erfahrener Veteran bist: Vom Jonglieren mit beruflichen und familiären Verpflichtungen bis hin zur Bewältigung der täglichen Herausforderungen der Elternschaft kann man sich leicht überfordert und ausgebrannt fühlen. Das deckt sich mit einer Studie aus dem Jahr 2021: Demnach ist bereits jede:r Vierte in Deutschland überlastet.

Im Grunde ist es wie beim Muskeltraining : Erst in und durch die Ruhephase nach einem harten Workout können wir Kapazitäten aufbauen und uns so auf neue Herausforderungen vorbereiten. Ohne aktive Regeneration leben wir von unserer Substanz. Das geht eine Zeit gut, aber irgendwann ist sie aufgebraucht.

Das Heimtückische: Befindet sich der Körper über einen längeren Zeitraum in Daueralarmbereitschaft, bemerkt man oftmals gar nicht, wie sich die Stress-Symptome festsetzen. Denn der Körper passt sich an, kann die Belastung zunächst kaschieren. Das Problem: Der schleichende Prozess des Verschleißes ist bereits in vollem Gange.