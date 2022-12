Hoch die Tassen! Hoch das Fläschchen! Inzwischen gibt es auch in Deutschland den Brauch, dass zu Ehren der werdenden Mutter eine Baby-Party gefeiert wird - Baby-Shower nennt man so etwas auf neudeutsch dann, weil es an diesem Tag viele Geschenke für die Gastgeberin regnet. Die Schwangere samt weiblicher Entourage spielt außerdem lustige Spiele in einem hübsch dekorierten Wohnzimmer, das ganze Ambiente sprudelt nur so voll Östrogenen. Let's Party, Baby! Inzwischen gibt es diese Art der Feierlichkeit aber auch in einer männlichen Version - das Ganze wird dann als Dadchelor-Party bezeichnet. Kennste nicht? Dann lernst du es jetzt kennen!

Was ist eine Dadchelor-Party?

Auch die Dadchelor-Party ist – wie die Baby-Shower – aus den USA nach Europa geschwappt. Der Name erinnert an die amerikanischen Bachelor-Partys, hierzulande Junggesellenabschiede genannt, und zwar zu Recht. Jedoch findet die Dadchelor-Party im kleineren Rahmen statt, es geht weder an den Ballermann noch in die Altstadt Düsseldorfs. Du und deine Jungs stoßen einfach zu Hause auf dich und deinen baldigen Nachwuchs an. Die Dadchelor-Party wird übrigens, wie ein klassischer Junggesellenabschied auch, in der Regel nicht vom werdenden Vater selbst, sondern von guten Freunden beziehungsweise männlichen Familienmitgliedern organisiert. Für die Gästeliste gilt: men only!

Wie läuft eine Dadchelor Party ab?

Mit den Jungs einen heben – das klingt jetzt vielleicht nachdem, was du auch schon die letzten zehn Jahre am Samstagabend immer gemacht hast. Einen kleinen Tick unterscheidet sich das Ganze aber doch. Wie bei der Baby-Shower gibt es bei der Väter-Variante auch Spiele und Geschenke, nur mit viel weniger Östrogen, dafür aber mit einer Menge Testosteron.

Welches sind die beliebtesten Spiele auf einer Dadchelor-Party?

Wie bei der Namensfindung für den neuen Erdenbürger gilt auch hier: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir favorisieren jedoch diese vier Spielchen:

Auf Ex! Jeder schnappt sich eine Babyflasche, füllt sie mit dem Getränk seiner Wahl, dann heißt es saugen, saugen, saugen. Wer die Babyflasche am schnellsten leertrinkt, hat gewonnen.

Babybreiraten "Pastinake" oder doch "Mango Chutney mit Bulgur und Bio-Hühnchen"? Verbindet dem werdenden Papa die Augen und er muss erraten, welche Geschmacksrichtung ihr ihm vorsetzt habt.

Der Preis ist heiß! Was kostet der neue Kinderwagen? Wie viel kostet der Strampler? Was kostet das Beistellbett? Versucht die Preise von Babyprodukten zu erraten. Bestimmt bekommst du Schweißausbrüche, wenn du die vielen Beträge hörst.

Wickelcontest. Auf die Plätze, fertig, wickeln! Jeder schnappt sich eine Babypuppe und dann wird gewickelt wie der Weltmeister. Mal sehen, wie gut du schon in Form bist und wer es am schnellsten schafft.

Was schenkt man einem werdenden Vater?

Zur Feier des Tages dürfen ein paar nette Geschenke natürlich nicht fehlen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Komplettausstattung für die Wickeltasche (Feuchttücher, Schnuller, Wickelunterlage etc.), versteckt in einem Werkzeugkasten. Oder mit diesen Ideen hier:

Aus der Tasse schmeckt der Kaffee gleich doppelt so gut © Amazon

"Best Dad" Tasse

Den Kaffeebecher für den zukünftigen Papa gibt es in vielen Formen und Farben. Und auch die Sprüche können natürlich variieren. Wer mag, kann einen Becher ganz individuell auch bei einem Foto-Service gestalten. Stößchen!

Du wirst bald selber zum Zombie © Amazon

"Walking DAD" T-Shirt

Auch Shirts gibt es in 1.000 Variationen, kurz- oder langärmelig, mit Rundhals- oder V-Ausschnitt, mit bescheuerten und klugen Sprüchen. Such dir aus, was passt.

Olé! Olé! Olé! © Amazon

Strampler vom Lieblingsverein

Das perfekte Outfit, damit der kleine Racker oder die kleine Rackerin samstags um 15:30 Uhr mitschreien kann. Spoiler: Werden sie leider sowieso.

Aschenputtelversion für Väter © Amazon

New Balance Sneaker

Dieses Modell gehört inzwischen zur Grundausstattung eines waschechten Dads, so will es jedenfalls das Klischee. Wird direkt mit passenden Dad-Jokes geliefert.

Tim Taylor wäre stolz © Amazon

Babywickel-Werkzeuggürtel

Du hast beim Wickelcontest oben kläglich versagt? Bestimmt funktioniert es besser mit dem richtigen Werkzeuggürtel.

Aufwachen! © Amazon

Baby-Survival Kit

Alles, was du brauchst, um gegen den enormen Schlafmangel klarzukommen, der dich bald erwartet, zum Beispiel eine Schlafmaske, Ohrstöpsel und ein "Bitte nicht stören!"- Türhänger.

Fazit: Let's party!

Alles kann, nichts muss an diesem Abend. Wichtig ist nur, dass du die Dadchelor-Party mit deinen Freunden genießt. Noch ein Tipp zum Schluss: Mach die Feier rechtzeitig, also nicht erst im 8. oder 9. Monat (wenn die Fruchtblase der werdenden Mutter plötzlich platzt, platzt auch deine Party). Und falls dir der Aufwand der Planung zu groß erscheinen sollte, wende dich einfach an Profis, zum Beispiel an die Expertinnen von "Oh Baby Party". Die übernehmen gerne die Organisation für dich. Und jetzt: Viel Spaß!

