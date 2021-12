Die besten Diversity-Spielzeuge fürs Kinderzimmer

Oft unterschätzt und doch so wichtig: Das richtige Spielzeug für Kinder. Wir erklären, wie dein Kind spielerisch Toleranz, Akzeptanz und Diversität lernt

Diese 12 Diversity-Spielzeuge dürfen in keinem Kinderzimmer fehlen

Wörtlich übersetzt heißt "Diversity" Vielfalt. Doch der Begriff meint noch mehr, nämlich den offenen, toleranten und wertschätzenden Umgang mit der Unterschiedlichkeit und Individualität des Einzelnen. Und der Grundstein hierfür (und sei es einer aus Lego) kann schon im Kinderzimmer gelegt werden. Hier kommen 12 Ideen und Toys, mit denen Kinder spielerisch den Umgang mit Herkunft, Hautfarbe, Religion, Behinderung oder sexueller Orientierung lernen.

Set mit verschiedenen Hautfarbenstiften

Diversity-Spielzeug: Mal-Set mit verschiedenen Hautfarben © PR

Früher gab's nur rosa. Inzwischen wissen wir längst: Es gibt so viel mehr Hautfarben. Mit diesem 12-teiligen nachhaltigen Zeichenset kann wirklich jede Hautfarbe detailgetreu nachgemalt werden. Besonders gut für Kinder im Kindergarten und frühem Grundschulalter geeignet.

Um 15 Euro, erhältlich bei amazon.de

Lego-Set "Alle sind fantastisch"

Diversity-Spielzeug: Lego-Set "Alle sind fantastisch" © PR

Seit Juni verkauft Lego ein Regenbogen-Set inklusive Dragqueen, das die Vielfalt sexueller Identitäten und geschlechtlicher Orientierungen darstellen soll. Das Set beinhaltet bunte Spielfiguren ohne Geschlechtszuordnung mit dem Titel "Alle sind fantastisch". So bringst du ganz leicht mehr Farbe ins Kinderzimmer.

Um 58 Euro, erhältlich bei amazon.de

Ken im Rollstuhl

Diversity-Spielzeug: Ken im Rollstuhl © PR

Neben einer kurvigen und einer glattköpfigen Barbie hat Hersteller Mattel sein männliches Diversity-Sortiment erweitert. Barbies Dauerfreund Ken gibt’s ab sofort im Rollstuhl.

Um 23 Euro, erhältlich bei amazon.de

Playmobil-Set als Country-Edition

Diversity-Spielzeug: Country-Set von Playmobil © PR

Playmobil hat einige seiner Sets um "People of Colour" erweitert. Jetzt sind nicht mehr nur weiße Figuren erhältlich, sondern auch welche mit anderen Hautfarben. Bei diesem Country-Set ist sowohl eine dunkelhäutige als auch eine hellhäutige Person vertreten.

Um 10 Euro , erhältlich bei amazon.de

Asiatische Spielzeugpuppe

Diversity-Spielzeug: asiatische Spielzeugpuppe © PR

Die Miniland-Puppen sollen Kinder aus aller Welt repräsentieren. Neben diesem asiatischen Jungen gibt es die gleiche Ausführung auch mit dem weiblichen Pendant als auch in den Varianten "Südamerika", "Afrika" oder "Europa".

Um 31,50 Euro, erhältlich bei amazon.de

Diversity-Spielkarten

Diversity-Spielzeug: Diversity-Spielkarten © PR

Ob Skat oder Doppelkopf, all diese Spiele kannst du mit diesem Karten-Set nun auch diversitygerecht gestalten. Beispielsweise werden Genderrollen aufgebrochen, indem sowohl eine Königin als auch ein König auf jeder K-Karte abgebildet werden.

Um 10 Euro, erhältlich auf spielkoepfe.de

Viele-Familien-Memory

Diversity-Spielzeug: Diversity-Memory © PR

Das Spiel "Familiensalat" ist ein klassisches Memory mit 16 Bildpaaren. Gezeigt werden Familien mit einem, zwei oder vier Elternteilen, mit vielen oder wenigen Kindern, Personen im Rollstuhl und mit Haustier. Ein echtes Muss für Liebhaber von Gesellschaftsspielen.

Um 20 Euro, erhältlich auf diversity-spielzeug.de

Kartenspiel "Little Feminist"

Diversity-Spielzeug: Kartenspiel "Little Feminist" © PR

Dieses preisgekrönte Kartenspiel zeigt Portraits von Frauen, die die Welt prägten. Den Kindern werden wichtige weibliche Persönlichkeiten der Geschichte mit unterschiedlichen Hautfarben und kulturellen Herkünften vorgestellt.

Um 12,50 Euro, erhältlich bei amazon.de

Dunkelhäutige Rassel

Diversity-Spielzeug: Rassel in Form einer dunkelhäutigen Ballerina © PR

People of Colour sind in der Spielewelt häufig unterrepräsentiert. Mit dieser Rassel in Form einer dunkelhäutigen Ballerina bringst du mehr Vielfalt ins Kinderzimmer.

Um 15 Euro, erhältlich bei tebalou.de

Diversity-Puzzle

Diversity-Spielzeug: Diversity-Puzzle © PR

Dieses Puzzle zeigt einen dunkelhäutigen und einen hellhäutigen Feuerwehrmann. Zudem regelt eine farbige Polizistin den Verkehr.

Um 13,50 Euro, erhältlich bei diversity-spielzeug.de

Kinderbuch "Raffi und sein pinkes Tutu" von Riccardo Simonetti

Diversity-Spielzeug: Kinderbuch "Raffi und sein pinkes Tutu" © PR

Der Protagonist Raffi liebt Fußball, aber auch sein pinkes Tutu. Als er es in der Schule anzieht, wird er prompt ausgegrenzt. Durch die Unterstützung seiner Eltern fasst er jedoch Mut. Kindgerecht vermittelt dieses Buch Toleranz und Akzeptanz. Autor Riccardo Simonetti setzt sich insbesondere auf seinem Instagram-Account @riccardosimonetti für mehr Gleichberechtigung ein.

32 Seiten, Community Editions, um 13 Euro, Erscheinungsjahr: 2019, erhältlich bei amazon.de

Kinderbuch "Nelly und die Berlinchen. Rettung auf dem Spielplatz" von Karin Beese

Diversity-Spielzeug: Kinderbuch "Nelly und die Berlinchen" © PR

In dieser Diversity-Kinderbuchreihe geht es um die Abenteuer von Nelly, Amina und Hannah im Großstadtalltag. Hautfarbe, Religion oder Familienkonstellation werden dabei nicht als Problem dargestellt, sondern als Dimension von Vielfalt ganz selbstverständlich abgebildet.

28 Seiten, HaWandel Verlag, um 8,50 Euro, Erscheinungsjahr: 2019, erhältlich bei amazon.de

Fazit: Mehr Toleranz und Offenheit mit Diversity-Spielzeug

Diversity-Spielzeug ermöglicht Kindern das spielerische Erlernen von Toleranz und Offenheit, indem Anderssein als völlig normal dargestellt werden. Mittlerweile haben auch namhafte Hersteller, wie beispielsweise Lego oder Playmobil die Relevanz von Diversity-Spielzeug erkannt. Es ist allerhöchste Zeit, dass in der Welt des Spielzeugs die gesellschaftliche Vielfalt abgebildet wird. Daher sollte in jedem Kinderzimmer Platz für Diversity-Spielzeug, aber keiner für Diskriminierung und Rassismus sein.

