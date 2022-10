Die Bilderbuchfamilie hat ausgedient. Spätestens seitdem das Schlagwort "Diversity" durch die Medienlandschaft geistert, wissen wir, dass Familie nicht immer aus Mutter, Vater und Kind bestehen muss und dass es völlig okay ist, wenn Papa sich um die Kinder kümmert und Mama die Brötchen verdient. Trotzdem gibt es immer noch viele Bilderbücher, die veraltete Rollenbilder und Sterotypen reproduzieren. Bücher, die man übrigens in dem Hamburger Bilderbuchladen "Papier und Poesie" nicht findet. Zusammen mit der Inhaberin Kristin Steffen haben wir die 13 interessanten Bilderbücher für Väter und ihre Kinder herausgesucht, die in die aktuelle aufgeschlossene Zeit passen und alte Klischees gekonnt ignoriert.

"Berg - Ein Tag mit Papa" (2021)

Diese schon illustrierte Geschichte handelt davon, dass ein Vater mit seinem Kind einen Tag lang in der Natur wandern geht. Der Leser folgt dem Duo über Stock und Stein bis zum Gipfel des Berges. Als die zwei abends endlich wieder nach Hause zurückkehren, fühlen sie sich näher als jemals zuvor. Ein Buch, das Lust macht, mal wieder öfter nach draußen zu gehen – mit dem Nachwuchs natürlich.

Für Kinder ab 4 Jahren.

"Hair Love" (2019)

Hier wird die Geschichte von Zuri erzählt, die mit ihrer wilden Afro-Locken zu kämpfen hat. Zum Glück weiß ihr Papa, wie man ihre Haare bändigen kann. "Hair Love" ist ein Kinderbuch über Diversität und Vielfalt, das Väter als liebevolle und präsente Familienmitglieder in den Mittelpunkt stellt, die auch typisch weibliche Probleme mit Links lösen können.

Für Kinder ab 4 Jahren.

"Das ist mein Papa!" (2020)

Das hier ist nicht nur ein Bilder-, sondern auch ein Rätselbuch: Darin wird das Kind aufgefordert, die Frage "Welches Jungtier gehört zu welchem Papa?" zu beantworten. Neben jedem Kind stehen vier möglichen Väter zur Auswahl. Alle sehen unterschiedlich aus, ähneln aber stark dem Kind. Ein Buch zum gemeinsamen Entdecken und Schmunzeln.

Für Kinder ab 1 Jahr.

"Papa Löwe und seine glücklichen Kinder" (2017)

Für uns die schönste Geschichte des Kinderbuchautors Janosch: Papa und Mama Löwe und ihren 7 Kinder leben ein bisschen anders als viele anderen Familien – denn hier geht Mama Löwe morgens aus dem Haus ins Büro und Papa Löwe bleibt zu Hause und kümmert sich um den Nachwuchs. Jedes Kind darf machen, was es will, egal ob ein Flug ins Weltall oder eine Fahrt über die sieben Weltmeere. Es versteht sich von selbst, dass Papa Löwe bei all diesen Abenteuern seine schützende Pranke über die Kleinen hält. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er – wenn Mama Löwe am Abend nach Hause kommt – erschöpft unterm Tisch liegt. Aber Hauptsache, die Kinder sind glücklich und zufrieden. Denn genau so muss ein Kinderleben sein, schreibt Janosch.

Für Kinder ab 5 Jahren.

"Maxi, beeil dich!" (2022)

Das Drama, morgens alle pünktlich aus dem Haus zu bekommen, kennen alle Eltern. So ist es auch in diesem Buch. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Maxi und sein Vater, der morgens seinen Sohn weckt, beim Anziehen hilft und Frühstück macht – ein regelrechter Hürdenlauf. Trotzdem wäre alles eigentlich kein Problem, wenn Maxi nicht diesen Dino in der Küche sehen würde, der sein Müsli beäugt. Das Schönste an der Geschichte: Sie zeigt sowohl die Erwachsenen- als auch die Kinderperspektive.

Für Kinder ab 2 Jahren.

"Da liegt was in der Luft" (2022)

Ein hilfreiches Bilderbuch für das richtige Verhalten bei Blitz und Donner, das aber auch zeigt: Jeder geht mit Gefahr anders um. Hier stehen die drei Schwestern Svea, Lotte und Berit im Mittelpunkt – und ein drohendes Gewitter. Während Lotte sich ängstlich an Papa klammert, bleibt Berit ziemlich entspannt. Zum Glück hat ihr Papa schon eine Idee, wie sie gemeinsam dem Spektakel beiwohnen können.

Für Kinder ab 4 Jahren.

"Mein Schatten ist pink" (2021)

In diesem Bilderbuch geht es um einen kleinen Jungen, der gerne Kleider trägt und mit "Mädchensachen" spielt. Dabei fragt er sich: Wer bestimmt eigentlich, was "normal" und was "anders" ist? Und ist es wirklich besser, so zu sein wie alle anderen? Schließlich findet der Junge einen Weg, zu sich selbst zu stehen – auch Dank seines Vaters, der ihn ermutigt, mit Worten und Taten. Eine Geschichte, die sich für Diversität, Gleichberechtigung und gegen festgefahrene Rollenbilder starkmacht.

Für Kinder ab 5 Jahren.

"Haiferien" (2020)

Die Hauptrolle in diesem Buch spielt die kleine Marie, die Haie liebt. Sie lebt bei ihrem alleinerziehenden Vater, einem Meeresbiologen, und in den Maiferien beschließen die beiden endlich Haiferien zu machen, weshalb sie mit ihrem Boot in die Ostsee stechen. Im Fokus der Geschichte: Haie, das Meer und eine besondere Vater-Tochter-Beziehung.

Für Kinder ab 4 Jahren.

"Was wir bauen" (2021)

Eine in Reimen erzählte Geschichte, in der der Autor Oliver Jeffers und seine Tochter Mari große Pläne schmieden. Gemeinsam entdecken sie die Welt, erleben Abenteuer und lernen, Konflikte friedlich zu lösen. Zudem bauen sie gemeinsam ein Zuhause, das ein starkes Fundament hat und ein sicherer Zufluchtsort ist, an dem Hoffnung und Zuversicht wachsen können und in dem über Gefühle geredet werden kann.

Für Kinder ab 4 Jahren.

"Männer weinen" (2020)

Der erste Tag in der Schule ist für viele Kinder ein angsteinflößender Tag, auch für Levi, um den es in dieser Geschichte geht. Doch anstatt ihm Mut zuzusprechen sagt sein Papa nur "Männer weinen nicht." Auf dem Weg zur Schule sieht Levi aber allerlei Männer, die weinen. Ein Fischer, der sich unter Tränen von seiner Familie verabschiedet und einen Musiker, der ein Gedicht übt. Levi erkennt, dass es absolut in Ordnung ist, wenn Männer weinen und am Ende vom Tag weinen auch er und sein Papa.

Für Kinder ab 3 Jahren.

"Roberts weltbester Kuchen" (2020)

Hier geht's um einen Vater-Sohn-Tag und um einen riesengroßen Kuchen, der gebacken werden soll. Anschließend ist ein Kuchenfest geplant, doch bis alle Gäste eingetroffen sind, müssen Vater und Sohn noch einige Widrigkeiten gebacken bekommen. Fazit: appetitliche Geschichte mit einem Diversity-Happy-End.

Für Kinder ab 4 Jahren.

"Hallo, Teckel Tom!" (2020)

Protagonist ist hier ausnahmsweise mal kein Kind und kein Vater, sondern der Hundwelpe Tom. Erzählt wird die Geschichte, wie er zu seiner neuen Menschenfamilie kommt – als Geburtstagsgeschenk für die kleine Sofie (von ihren beiden Papas). Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.

Für Kinder ab 3 Jahren.

"Kleiner Bär, großer Bär und ich" (2019)

Eine Liebeserklärung an alle Väter! Punkt!

Für Kinder ab 4 Jahren.

Fazit: Kinderbücher ohne alte Rollenbilder und Vorurteile

Bilderbücher an sich sind super, weil sie Eltern helfen können, Kindern schwierige Sachverstände einfach und spielerisch zu vermitteln. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, vor dem Kauf ein bisschen genauer hinzusehen, da manche auch alte Rollenbilder und Vorurteile zementieren. Bei den hier vorgestellten Titeln ist das aber nicht der Fall, denn sie haben alle das gleiche Ziel: Kinder in einer toleranten Gesellschaft aufwachsen zu lassen.

