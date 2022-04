Holz oder Plastik? Holz ist in der Regel langlebiger und stabiler, trotzdem wird — wenn man im Spielwarenladen die Wahl hat — immer noch öfter zu Plastik gegriffen. Dabei kann Holzspielzeug inzwischen durchaus mit den Knallern aus Kunstsoff mithalten. Wir stellen die coolsten Spielsachen aus Holz vor (geordnet nach Altersklassen) und erklären im Vorfeld, worauf man beim Kauf achten muss. Plus: Was die Vorteile von Holzspielzeug sind.

1. Ab wann dürfen Kinder mit Holzspielzeug spielen?

"Es gibt für alle Größen und Alter das perfekte Holzspielzeug", sagt Nadja Lüders aus Nürnberg, Vorsitzenden der Fachgruppe Holzspielzeug e.V. "Das erste Spielzeug empfiehlt sich ab 3 Monaten, wenn die Kinder langsam anfangen zu greifen. Gerade in den ersten Monaten können Babys so sehr gut Formen lernen und ihre Motorik trainieren.“

2. Welches Holzspielzeug ist unbedenklich?

Das Erste, worauf du bei Holzspielzeug achten solltest, ist die CE-Kennzeichnung. Ohne CE-Zeichen darf ein Spielzeug in der EU nicht vertrieben werden. "Das CE-Zeichen gibt zwar keinen Aufschluss über eine besondere Qualität, fehlt es jedoch, ist der Hersteller nicht seriös. Finger weg!", rät Lüders. Die Beschaffenheit des Spielzeuges ist ein wichtiger Indikator: Der erste Eindruck zählt. Das Holzspielzeug sollte keine scharfen Kanten und Ecken haben. Holzspielzeug für Kinder unter 3 Jahren darf keine Erstickungsgefahr durch Kleinteile aufweisen. Außerdem helfen verschiedene Qualitätssiegel, gutes Spielzeug zu erkennen.

Das solideste ist das GS-Zeichen. Es steht für "Geprüfte Sicherheit" und ist die einzige Zertifizierung, die im deutschen Produktsicherheitsgesetz verankert ist. Sie unterliegt konkreten Vorgaben, die über die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung hinaus gehen. Das GS-Zeichen kann vom Hersteller freiwillig beantragt werden. Er zahlt die Überprüfung und eine Nutzungslizenz. Alle anderen Siegel werden privatwirtschaftlich vergeben. Sehr häufig findet sich auf gutem Holzspielzeug das "spiel gut"-Siegel. Es wird vom Arbeitsausschuss Kinderspiel und Spielzeug e.V. vergeben. Von diesem Verein wird insbesondere die Pädagogik und Sinnhaftigkeit des Spielzeuges bewertet. Wenn ein Produkt das Siegel "spiel gut" erhält, bedeutet es, dass es nicht nur nachhaltig und umweltverträglich hergestellt wurde, sondern es sich auch um Spielzeug handelt, das sich für sinnvolles Spielen eignet. "Diese Spielzeuge wurden von Testfamilien und Kindern selbst getestet", erklärt Lüders. Hinzu kommt das PEFC (Programme for the Endorsement of Forest)-Zertifikat und das FSC (Forest Stewardship Council)-Zertifikat. Beide bekommen Produkte, die aus einem nachhaltigen Forstbetrieb stammen.

3. Welche Vorteile hat Holzspielzeug?

Holzspielzeug ist nicht nur in den meisten Fällen langlebig und nachhaltig, es fördert Kinder auch in jedem wichtigen Entwicklungsschritt. "Das beginnt schon mit der Haptik und dem Geruch, dadurch wird die Sinneswahrnehmung gesteigert", sagt die Expertin. Darüber hinaus gibt es viele weitere Vorteile, die Holzspielzeug gegenüber Plastik hat. Kinder lernen so die ersten physikalischen Grundkonzepte, wie Formen und Schwerkraft, zum Beispiel durch Bauklötze. Zudem wird die Feinmotorik geschult, die Auge-Hand-Koordination sowie die Konzentration. Plus: Holzspielzeug gibt den Kindern viel Raum ihre eigenen Fantasien auszuleben.

4. Worauf muss man beim Kauf sonst noch achten?

Na klar, schaut man zuerst im Internet nach Bewertungen, trotzdem sollte man ein paar generelle Dinge beachten. Die Expertin: "Oft ist man der Meinung, dass das eigene Kind schon weit genug ist und ignoriert die Altersbeschränkung des Herstellers, aber die hat durchaus Sinn und Verstand." Außerdem solltest du beim Kauf von Spielzeug aller Art immer darauf achten, wo es produziert wurde, je regionaler, desto besser. Gerade bei Holzspielzeug gibt es sehr viele kleinere Manufakturen, die hochwertiges und nachhaltiges Spielzeug fertigen. Hier kommt eine kleine Auswahl mit neuen, innovativen Produkten, aber auch Klassikern, mit denen sicher auch du schon als Kind gespielt hast.

Coole Spielzeugideen aus Holz für Babys und Kleinkinder (0 bis 2 Jahre)

Regenmacher von Hape

Der Greifring aus Holz ist der Klassiker für Babys. Aber auch für die ganz Kleinen gibt es mehr als nur das. Bestes Beispiel: der Regenmacher. Wie der Name schon sagt, kann man bei diesem Spielzeug (durch leichtes Schwenken) Geräusche erzeugen, die sich nach Regen anhören. Dadurch beruhigt sich das Kind angeblich selber.

Spiel- und Lauflernwagen von Balinco

Wenn die Kids anfangen zu krabbeln und sich schon von alleine am Sofa hochziehen, deuten sich bald die ersten Schritte an. Um ihnen beim Laufen zu helfen, ist ein Lauflernwagen eine gute Möglichkeit. Der Lauflernwagen von Balinco hat dazu aber noch weitere Funktionen. Mit verschiedenen Musik- und Lernspielzeugen fördert er auch noch die restliche Entwicklung des Kindes.

Mitwachsendes Schaukelpferdchen von Hape

Schaukelpferde gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Das außergewöhnliche am Pferdchen "Rocky", ist die Tatsache, dass es schon ab 10 Monaten beritten werden kann, aber durch die praktische Umbaufunktion sich dem Wachstum des Kindes anpasst.

Holzbike von Rasant

Spielzeugautos gehören der Vergangenheit an. Die Zukunft gehört den Spielzeugfahrrädern, natürlich aus Holz. Durch die breiten Räder hat das Bike einen sehr stabilen Stand und liegt dank seines gebogenen Rahmens optimal in der Hand. Und wenn die Kids irgendwann mal das Interesse verlieren sollte, macht sich das Rasant-Bike auch perfekt auf der Kommode.

Xylophon von Brio

Bevor die Kleinen mit Löffeln oder Ähnlichem wie verrückt auf dem Tisch rumhauen, stellt doch lieber ein Xylophon darunter. Vielleicht entwickelt sich daraus eine wahre Leidenschaft und du hast den nächsten Musikstar in deiner Familie. Zunächst wird das Musizieren sehr wahrscheinlich alle Anwesenden ziemlich nerven. Gut, dass Hersteller Brio den Ton extra gedämpft hat, was dir einige Kopfschmerzen ersparen wird.

Nachzieh-Ente von Heldberg

Was zum Hinterherziehen findet man in fast jedem Kinderzimmer. Das ist oft nichts Außergewöhnliches, die Neuinterpretation der Haba-Ente von Heldbergs sieht aber einfach klasse aus. PEFC- und "spiel gut"-zertifiziert und sehr stylisch.

Entdeckungspuzzle von Bababoo and friends

Bababoo der Löwe und seine Freunde ist eine Welt aus Buchgeschichten und interaktiven passenden Holzspielsachen. Die Geschichten sollen nicht nur vorgelesen, sondern bespielt werden. Wie bei dem Entdeckungspuzzle zum Beispiel. Hier geht es um die "Reise im Heißluftballon", du liest die Geschichte vor und spielst sie mit deinen Kindern live mit.

Das beste Holzspielzeug für Kinder im Kita-Alter (ab 3 Jahren)

Buchstabenklötze von Kindsgut

M wie Mama, P wie Papa, V wie VfB. Mit den bunten Buchstabenklötzen können Kinder schnell die Buchstaben im Alphabet mit ihren Händen lernen.

Domino von Calmado

Das Set besteht aus 450 bunten Dominosteinen mit einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung, sowie einer Anleitung wie du das Zubehör ideal einsetzen kannst. Garantiert absoluten Spaß (wenn davor nicht alles umfällt).

Piratenversteck von KidKraft

Ahoi Matrosen und Matrosinnen! Mit diesem großen Spieleset steht dem nächsten Piratenabenteuer nichts mehr im Weg. Hier können deine Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Mit dem Piratenversteck, mit großartigen Licht- und Soundeffekten und dem dazugehörigen Piratenschiff kann die Schatzsuche beginnen.

Candyvan Taco von Candylab

Dieser handgemachte Taco Van ist nicht nur ein Geschenk für deine Kinder. Wenn sie endlich damit fertig gespielt haben, bist du dran. Macht sich sehr gut im Kinderzimmer und noch besser in der Vitrine. Wer nicht auf Tacos stehen sollte, für den gibt es auch andere Varianten wie den Eis Van, Donut Van und viele weitere.

Holzeisenbahn von Brio

Die Holzeisenbahn hat fast jedes Kind und das absolut zu recht. Mit diesem praktischen Einsteigerset kann das endlose Schienennetz immer weiter ausgebaut werden ohne lästige Verspätungen, wie wir es von der Deutschen Bahn gewohnt sind. Bei den Holzeisenbahnen musst du beachten, ob die Erweiterungspakete auch mit deiner Bahn zusammenpassen. Andere Hersteller sind oftmals nicht miteinander kombinierbar.

Outdoor-Tankstelle von Muddy Buddy

Hier gibt es zwar weder Benzin noch Diesel, aber für die Bobby Cars & Co. langt es alle mal. Kann auch als Waschstraße oder Werkstatt genutzt werden

Werkbank von Eichhorn

Handwerker:innen kann es in der Familie nie genug geben, warum dann nicht schon früh damit anfangen. Bei der Werkbank von Eichhorn ist mehr Werkzeug vorhanden als in so manchem Werkzeugkasten einiger Väter. Die Qualität von Eichhorn ist seit Jahrzehnten auf Top-Niveau, genau deshalb wurden sie auch mit dem Siegel "Mit gutem Gewissen" von Focus ausgezeichnet.

Laufrad von Pinolino

Das Laufrad von Pinolino ist höhenverstellbar und wächst so lang mit deinem Kind mit, bis das erste Fahrrad kommt. Und der Vespa-Style ist einfach ein echter Hingucker.

Café Arabica von Musterkind

Herzlich Willkommen im Café Arabica. Den klassischen Tante-Emma-Laden kennt jeder. Wie wäre es stattdessen mal statt mit einem Café? Verkauft werden hier täuschend echte Cupcakes aus Holz und aromatischer Kaffee. Da kommt die ganze Familie gerne vorbei.

Wasserbahn von Muddy Buddy

Wasserbahnen sind im Sommer immer der absolute Renner, oft gibt es diese aber nur aus Plastik. Die Wasserbahn von Muddy Buddy, besteht komplett aus Holz und bietet mit der Y-Bahn oder Zickzack-Bahn stundenlangen Spielspaß.

Die coolsten Spielsachen aus Holz für Grundschulkinder (ab 5 Jahren)

Jenga von Hasbro

Jenga ist seit Generationen der Hit. Es gibt dutzende verschiedene Angebote, da müsst ihr ganz genau auf die Hersteller achten. Hasbro ist schon seit jeher für seinen hohen Qualitätsstandard bekannt und somit eine sichere Bank. Das Spiel ist ebenso einfach wie aufregend. Aber Vorsicht beim Spielen, wenn der Turm fällt, kann das ganz schön krachen.

DaVinci-Brücke von Grimm's

Hier bestellen: DaVinci-Brücke von Grimm´s

Die spezielle Konstruktion von Leonardo DaVincis Brücke ist faszinierend. Komplett ohne irgendwelches Zubehör, können deine Kinder aus den bunten Holzstäbchen von Grimm's eine Brücke, Kuppel und vieles mehr zusammenbauen. Die benutzen Farben und Öle sind ungiftig und es wurde nur FSC-zertifiziertes Holz verwendet.

Labyrinth von Brio

Hier wird es schon ziemlich knifflig. Ein echtes Geschicklichkeits- und Konzentrationsspiel, ist aber auch unglaublich fesselnd. Über das Labyrinth kann man sich genau so schön aufregen, wie bei einer Runde Mario-Kart auf der Regenbogenstrecke. Besteht wie alles bei Brio aus FSC-zertifiziertem Holz.

Klopf auf Holz! Das reicht leider nicht aus, wenn man die Qualität eines Holzspielzeuges beurteilen möchte. Aber nach diesem Artikel solltest du wissen, worauf es beim Kauf von Spielsachen aus Holz ankommt. Und wer auf Nummer sicher gehen will, greift einfach auf eine unserer Kaufempfehlungen zurück.

