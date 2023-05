Wie eine moderne Kutsche sehen die modernen, faltbaren Modelle mit Dach aus. Diese großen Bollerwagen sind multi-funktionstüchtig, haben Feststellbremsen vorne wie hinten und können geschoben oder gezogen werden. Sie bieten viel Platz zum Transportieren. So passen bis zu zwei Kinder rein, plus alles, was ihr für euren Ausflug braucht.

Worauf muss ich beim Kauf eines Bollerwagens achten?

Es gibt ein paar Punkte, die du bei einem Kauf von einem Bollerwagen beachten solltest. Ganz wichtig ist zunächst der Verwendungszweck. Soll er nur als Biertransporter für die Vatertagstour dienen oder soll er öfter eingesetzt werden? Denn ein Bollerwagen kann so viel mehr. Du kannst ihn zum Ausflug an den Strand oder See mitnehmen, zum Angeln oder zum Picknick in den Park. Wenn du irgendwohin willst und du viel transportieren musst, kommt er zum Einsatz. Aber beachte die Traglast, transportierst du viel, deine Kinder plus Verpflegung, ist bei vielen Bollerwagen schon das Maximalgewicht erreicht. Geht es bei dir öfter an den Strand oder in den Wald, dann achte darauf, dass die Reifen auch dafür geeignet sind. Ein Bollerwagen mit Dach, Gurten und Bremsen ist wichtig, wenn du deine Kinder in den Wagen setzt. In der Kaufempfehlung unten siehst du verschiedene Modelle für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.