Bremse Als sicherheitsrelevantes Bauteil verdienen die Bremsen beim Kauf besondere Aufmerksamkeit. Kräftige, standfeste Scheibenbremsen mit großem Bremsscheiben-Durchmesser sind für die schweren Lastenräder sehr zu empfehlen. Mit ihnen kommst du sicher und schnell zum Stehen, außerdem lassen sie sich gut dosieren. Auf die regelmäßige Checkliste gehören bei Scheibenbremsen die Bremsbeläge. Sind sie abgenutzt, müssen sie getauscht werden.​

Motor Schon unbeladen bringen Cargobikes ordentlich Gewicht auf die Waage, kaum ein Modell wiegt weniger als 25 Kilo. Allein deshalb empfiehlt sich ein starker E-Antrieb, spätestens beim Transport schwerer Lasten oder am Berg wirst du ihn nicht missen wollen. Mittelmotoren sind besonders wegen ihrer Durchzugsstärke beliebt. Bei der Testfahrt solltest du auch schon mit Zuladung unterwegs sein – und so die zukünftige Nutzung simulieren – die Kinder sollten also auf jeden Fall beim Kauf dabei sein.​

Akku Ein starker Motor kann seine Power für das Lasten-E-Bike nur abrufen, wenn er genügend Futter aus einer großen Batterie erhält. Und ein schwer beladenes Cargobike frisst einiges an Akku-Kapazität – wer noch dazu in hügeligem Gelände unterwegs ist, potentiert seinen Energieverbrauch. Viele Hersteller bieten deshalb für ihre Lastenräder einen optionalen zweiten Akku, der die Reichweite entsprechend vergrößert. Wer nicht nur auf Kurzstrecken unterwegs sein will, sollte darüber nachdenken.​

Rahmen Gerade wenn Kinder transportiert werden, wird der Rahmen stark gefordert, weshalb er stabil und tragfähig sein sollte. Für ordentliche Zuladung sollte das zugelassene Gesamtgewicht über 150 Kilo liegen.

Ladefläche Für jeden Zweck gibt es das Richtige: Kindersitze, feste Boxen oder Verdecke. Bei modularen Systemen lässt sich die Ladefläche sogar nach eigenen Wünschen planen. Bei manchen Typen wird die Last auf das verlängerte Heck verlagert, das sich mit Sitzen oder Bank auch für den Kindertransport eignet. Eine weitere Variante, die zwar ohne Ständer sicher steht, sich aber etwas anders fährt als ein Fahrrad, ist das dreirädrige Lastenrad.