Das sind die coolsten Wickeltaschen für Dads

In diesem Artikel: Ist eine Wickeltasche wirklich notwendig?

Was gehört in eine Wickeltasche?

Woran erkennt man eine gute Wickeltasche?

Was ist besser – Wickeltasche oder Wickelrucksack?

Welches sind die coolsten Wickeltaschen?

Fazit: Jetzt kannst du einpacken

Schief gewickelt unterwegs? Das Risiko kannst du minimieren, wenn du auf Tour mit dem Baby eine praktische Wickeltasche bzw. einen Wickelrucksack dabei hast. Wir zeigen dir die besten Modelle für Väter und erklären, was alles hineingehört. Aber der Reihe nach, schließlich soll ja nichts schief gehen!

Ist eine Wickeltasche wirklich notwendig? Natürlich braucht man nicht zwingend eine Wickeltasche, jedoch erhöht sie die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches, die ersten Jahre ohne Kakastrophe zu überstehen. Eine Wickeltasche erleichtert das Elterndasein also enorm. Das findet auch Tobias Richter, als Geburtshelfer und Praxisanleiter für Hebammen im Helios Krankenhaus Berlin arbeitet. "Ich bin ein großer Fan von Wickeltaschen", sagt der Experte. "Sie sind super praktisch und man kann die Tasche überallhin mitnehmen, ohne sie im Vorhinein extra packen zu müssen."

Was gehört in eine Wickeltasche? Manche Sachen sind optional, manche Sachen unbedingt nötig. Hier ist unsere Checkliste mit den wichtigsten Utensilien, die wir mithilfe unseres Experten Tobias Richter zusammengestellt haben:

Feuchttücher

Windeln

Windelcreme

Wickelunterlage (sofern nicht in der Wickeltasche integriert)

Spucktuch

Erste-Hilfe-Set

Milchfläschchen mit Zubehör

Wasser

Nahrung

Schnuller

Wechselkleidung

Sonnencreme und Sonnenschutz (zum Beispiel Sonnenhut)

Spielzeug

Nicht zu vergessen: deine persönlichen Wertsachen Deine Partnerin benutzt die Wickeltasche auch? Dann denk auch noch an Stilleinlagen, Brustwarzensalbe und Stillhütchen. Ganz wichtig: Du musst genau wissen, wo in der Wickeltasche die entsprechenden Dinge zu finden sind – mitunter können sich nämlich Situationen ergeben, die schnelles Handeln an der Wickeltasche erfordern.

Woran erkennt man eine gute Wickeltasche? Vorteilhaft ist es, wenn die Wickeltasche neben den standardmäßigen Wickelutensilien auch Platz für alltägliche Dinge bietet – ein Laptopfach oder zusätzliche Innentaschen für Wertsachen sind deshalb hilfreich. Standardmäßig sollte eine funktionale Wickeltasche mindestens diese Maße haben: 45 bis 50 X 25 bis 30 Zentimeter (Höhe x Breite). "Wichtig sind viele Reißverschlusstaschen und Innenfächer, sodass für alle Wickelaccessoires ausreichend Platz vorhanden ist", sagt Richter. "Auch ein Thermofach für Getränke oder Brei macht eine gute Wickeltasche aus", erklärt die männliche Hebamme. "Die Tasche sollte leicht zu reinigen sein, denn es ist völlig normal, dass die Tasche ab und an mal runterfällt und verschmutzt wird." Der Experte empfiehlt außerdem, beim Kauf der Wickeltasche auf ein geringes Grundgewicht und eine integrierte Kinderwagenhalterung zu achten. Das Wichtigste zum Schluss: Achte darauf, immer eine verschließbare Plastiktüte für Gegenstände, die auslaufen können, dabei zu haben. So vermeidest du unnötige Überflutungen.

Was ist besser – Wickeltasche oder Wickelrucksack? Das bestimmst du für dich selbst. "Unternimmst du gerne lange Spaziergänge, bietet sich ein Rucksack an, denn bei Umhängetaschen können durch die einseitige Belastung Schmerzen im Schulter und Nackenbereich hervorgerufen werden", warnt Richter. Um dies zu vermeiden, haben viele Wickeltaschen eine Halterung, mit der die Umhängetasche am Kinderwagen befestigt werden kann. Empfehlenswert sind Kombinationsmodelle, die sich sowohl als Tasche als auch als Rucksack benutzen lassen. "Mein persönlicher Favorit ist der Wickelrucksack, doch das muss jeder für sich selbst entscheiden", sagt der Fachmann

Welches sind die coolsten Wickeltaschen? Das ist natürlich eine Frage des Geschmacks. Eine nicht-repräsentative Umfrage unter den Vätern unserer Redaktion hat aber ergeben, dass die Farben Rosa, Pink und Glitzer sowie Einhorn- und Regenbogen-Motive bei Männern nicht gerade im Trend liegen. "Ich empfehle in diesem Zusammenhang gedeckte Farben wie schwarz, grau und dunkelblau", sagt Men's-Health-Style-Redakteur Marc Weinreuter, selbst Vater von drei Kindern. "Diese Farbtöne sind zeitlos und matchen zu fast jedem Outfit." Hier kommen unsere ganz persönlichen Favoriten.

Wickelrucksack "Big Arnold" von Daddynator

Amazon Artikelbild

Daddynator ist ein vielseitiger Wickelrucksack. Die vielen Schnallen und das "Daddynator"-Patch lassen den Rucksack besonders männlich wirken. Der stylische Rucksack enthält eine herausnehmbare Wickelunterlage (Maße: 31 x 64 Zentimeter). Im Inneren bietet der Rucksack mit 15 Fächern genug Platz. Auch für Reisen und für den Weg zur Arbeit ist der geräumige Rucksack (Maße: 52 x 28 x 25 Zentimeter) bestens geeignet. Preislich liegt der 30 Liter fassende Wickelrucksack bei 100 Euro.

Wickelrucksack "Hugo" von Anna und Oskar

Anna und Oskar Bildmaterial

Dieser multifunktionale Wickelrucksack überzeugt durch ein schlichtes Unisex-Design. Von außen zeigt er keine Unterschiede zu gewöhnlichen Rucksäcken und kann auch verwendet werden, wenn man kein Wickelkind dabei hat. Im Inneren bietet er bis zu 26 Liter Stauraum für Wickelaccessoires und vieles mehr. Dank des robusten und wasserdichten Außenmaterials nutzt sich der Rucksack nur langsam ab. Weitere Highlights des Rucksacks sind der doppelte Boden und ein extra Smartphonefach. In Herstellung und Vertrieb zeichnet sich die Marke durch besondere Nachhaltigkeit aus – sämtliche Materialien werden unter fairen Bedingungen in Europa produziert. Preislich liegt "Hugo" bei 190 Euro. Der Rucksack misst 60 x 44 x 16 Zentimeter.

Wickelrucksack und Tasche "Daddy Bag" von Childhome

Amazon Artikelbild

Optisch ist der "Daddy Bag" das komplette Gegenteil zu jeder rosa gepunkteten Wickeltasche. Der Rucksack enthält ein großes Hauptfach mit vielen Ordnungsfächern, sowie eine faltbare Wickelunterlage. Er besteht aus strapazierfähigem Nylon, misst 48 x 36 x 20 Zentimeter und liegt preislich bei etwa 90 Euro. Außerdem kann der Rucksack auch zum Reisen oder für den Arbeitsweg verwendet werden. Übrigens: Daddy Bags sind auch als Umhängetaschen erhältlich.

Wandelbare Windeltasche von Nike

Nike Website

Hier bestellen: Windeltasche von Nike

Die sportlich designte Wickeltasche von Nike kann als Rucksack und als Umhängetasche verwendet werden. Der Allrounder für den Alltag mit Kindern besteht aus Polyester, das zu mindestens 50 Prozent aus recycelten Plastikflaschen gewonnen wird. Highlights der Tasche sind ein Laptop- und ein Smartphonefach, sowie eine isolierte Beuteltasche – so bleibt der Brei auch unterwegs warm. Das Fassungsvermögen der Tasche beträgt 25 Liter. Im Inneren ist die Tasche mit einem übersichtlichen Fächersystem ausgestattet. Die Maße sind 42 x 26,5 x 15 Zentimeter und preislich liegt der Rucksack bei rund 110 Euro.

"Rolltop-Rucksack" von Elsa und Emil

Elsa und Emil Pressestelle

Der unauffällig schicke Wickelrucksack mit extra großer Öffnung bietet Platz für alle wichtigen Wickelutensilien – und für vieles mehr. Der Rucksack misst 45 bis 63 x 34 x 15 Zentimeter, fasst bis zu 25 Liter Stauraum und wird zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester hergestellt. Standardmäßig sind eine Wickelunterlage, eine isolierte Thermo-Tasche, sowie eine kleine Extra-Tasche enthalten. Durch die Karabiner ist auch eine Befestigung des Rucksacks am Kinderwagen möglich. Innen und außen hat der Rucksack verschiedene Fächer, durch die alles schnell griffbereit ist. Preislich liegt der Wickelrucksack bei rund 100 Euro.

Wickeltasche "Caravan Bag" von Love Radius

Verbaudet Artikelbild

Das hier ist die mit Abstand flexibelste Wickeltasche – sie kann als Rucksack, Umhängetasche und als Hüfttasche verwendet werden. Dabei kann sie sogar als Hüftsitz für dein Baby fungieren. Die Tasche misst 20 x 30 x 15 Zentimeter und fasst insgesamt bis zu 29 Liter. Im Inneren ist die Tasche mit zwei großen Hauptfächern, die insgesamt 9 Ordnungsfächer enthalten, praktisch strukturiert. Enthalten sind außerdem ein Regencover sowie ein extra Fach für nasse Kleidung. Praktisch: Das Regencover kann auch als Wickelunterlage verwendet werden. Die Tasche bietet trotz kleiner Größe viel Komfort und diverse praktische Accessoires. Preislich liegt sie bei zirka 115 Euro.

Wickeltasche "Tactical" von Alfashirt

Alfashirt Produktbild

Hier bestellen: Tactical Wickeltasche von Alfashirt

Die Wickeltasche "Tactical" im coolen Tarnfarben-Look von Alfashirt ist ein echter Hingucker. Die Tasche kann als Umhänge- und Tragetasche verwendet werden. Der Tragegurt ist höhenverstellbar und mit einem Schulterpolster ausgestattet. Die Tasche enthält viele Ordnungsfächer und einen strapazierfähigen Klettverschluss. Die Wickeltasche kann durch eine Halterung praktisch am Koffer befestigt und so auch ohne Weiteres als Reisetasche genutzt werden. Mit einem Preis von 70 Euro liegt die Tasche in einem erschwinglichen Preisrahmen.

Wickelrucksack "Diaper Bag" von Active Doodie

Amazon Artikelbild

Der Diaper-Bag-Rucksack ist aufklappbar und besteht aus vier separaten Fächern mit insgesamt 9 Netztaschen. Das Außenmaterial ist wasserdicht. Auf der Rückseite des Rucksacks können verschiedene Patches und Karabiner angebracht werden (siehe Bild). Natürlich enthält der Rucksack auch eine Wickelunterlage und ein praktisches Windelfach an der Außenseite. Der amerikanische Rucksack liegt preislich bei 230 Euro.

"Baby Wickeltasche" von Lässig

Amazon Artikelbild

Die lederne Tasche der Marke Lässig sieht auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Arbeitstasche aus. Dabei verbirgt sich in der funktionalen Tasche viel mehr. Unter anderem ist eine Wickelunterlage, ein isolierter Flaschenhalter sowie eine herausnehmbare Gläschen-Halterung enthalten. Die Tasche kann durch die mitgelieferte Halterung einfach am Kinderwagen befestigt werden. Die Maße sind 36 x 30 x 14 Zentimeter, zudem ist die Tasche in den Farben Braun und Schwarz erhältlich. Mit einem Preis von 24 Euro ist die Tasche eine besonders günstige Variante.