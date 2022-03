Anzeige 'Agentenwende' im SANTA FE, TUSCON & IONIQ 5 Das passierte bei der Hyundai Winter Experience

Sportliche Beschleunigung, "Agentenwende", kontrollierte Vollbremsungen filmreife Drifts: Den Gewinnern der Hyundai Winter Experience wird das Luxus Wochenende lange in Erinnerung bleiben

Und genau so war es gedacht. Denn im Zentrum des Wochenendes vom 11. bis 13.03.2022 im österreichischen Sölden und auf dem Rettenbach- sowie Tiefenbachferner stand ein adrenalingeladenes Fahrtraining im Schnee. Zu bändigen auf dem glitschigen Terrain: 230 PS, 256 PS und 305 PS*. Oder anders gesagt: die aktuellen Plug-in-Hybride SANTA FE und TUSCON sowie der Vollelektroniker IONIQ 5 aus dem Hause Hyundai. Und was korrespondiert mit einem harten Workout? Natürlich eine königliche Suite und Verköstigung im 5-Sterne-Luxushaus.

"Das Central" liegt in Sölden und ist umgeben von einem malerischen Alpenpanorama mit Blick auf das, was Mann antreibt: hoch (Gratl, 2010 m), höher (Gigijoch, 2520 m) am höchsten (Söldenkogel, 2975 m). Wen nach dem Bankett die Trägheit der Völlerei überkam, der durfte liegen bleiben und sich beim Blick auf die Berge für einen Moment schon wie James Bond fühlen, kurz bevor der Dienst ruft.

Doch alles der Reihe nach. Für die glücklichen Teilnehmer beginnt die Aktion direkt am Anreisetag, auf das Check-in und ein erstes Kennenlernen bleibt den Teilnehmern kaum mehr als eine Stunde, bevor die Zeit für Programmpunkt eins der Agenda des Organisationsteams von Hyundai auf dem Plan steht: 90 Minuten Fahrtheorie mit Blickpunkt "Fahrsicherheit und richtiges Verhalten bei Fahrbahnglätte und Schnee in Notsituationen und beim Bremsen", sowie die theoretische Einführung in die SUVs SANTA FE, TUCSON und das E-CUV IONIQ 5.

18:00 Uhr: Die Gewinner finden sich für den Startschuss zur Hyundai Winter Experience im Tagungssaal des Hotels ein – die Schwerpunkte: Fahrtipps und Tricks für das sichere Fahren auf Eis und Schnee, detaillierte Fahrzeugdetails zu den Hybrid- und Elektroantrieben der vollausgestatteten Fahrzeugflotte am Gletscher, Informationen zum Tagesablauf am Haupttag der Experience und die Vorstellung des anwesenden Men’s Health Sportredakteurs, Kevin Quarshie, der das Event begleitet.

Danach leuchtet die Ampel grün für das Wichtigste nach diesem ausgiebigen Theorie-Futter für den Kopf: Der kulinarische Abend wird eingeleitet! Fünf Gänge treffen auf acht hungrige Mägen, und zwischen alpinen Traditionen mit modernen Einflüssen und regionalen Zutaten geht der Abend mit Fachgesprächen satt zu Ende.

Die Agentenwende à la James Bond

Der Folgetag, 08:30 Uhr: Abfahrt, der Berg ruft! In zwei Shuttles geht es für die Teilnehmer über engkurvige Serpentine, stets bergauf, bis zur Mautstelle Öztaler Gletscherstraße. Dann ist Schluss. "Absteigen, wir steigen auf die Pistenraupen um", heißt es vonseiten der Hyundai-Organisatoren. Eine Mordsgaudi! Der Himmel, sonnig; die Luft, klar; die Stimmung, ausgelassen. "Welch ein Erlebnis!", entfährt es einem der Teilnehmer und seine Kollegen bestaunen, wie die Pistenraupe ächzend die immer enger werdende und schneebedecktere Gletscherstraße hinaufkriecht. Hoch, höher...

Ankunft auf 2675 m! Wir sind angekommen, die Gletscher Arena Sölden ist der Austragungsort des Alpinen Ski World Cup und - jetzt ist es kein Traum mehr: der Drehort des James Bond Blockbusters "Spectre". Wir folgen den berühmten Fußstapfen und treffen sogleich auf die fahrbereite Fahrzeugflotte der Hyundai SANTA FE, TUCSON und IONIQ 5 – vollgeladen und bereit, das spritzige Fahrvergnügen beginnen zu lassen.

Noch ein letztes, kurzes Briefing zum Übungsablauf, dann teilen sich die Gewinner zu je zwei Teilnehmern je Fahrzeug auf. Sie sollen auf ihre Kosten kommen.

Und wie war es? "Cool", sagt ein Teilnehmer schlicht, mehr gibt sein breites Grinsen nicht her. Soeben hat er einen Hyundai SANTA FE Plug-in-Hybrid auf 60 km/h beschleunigt und per Vollbremsung in einer leichten Kurve zum Stehen gebracht – die Übung fand, selbstverständlich, auf abschüssigem Gelände statt.

Keine der zahlreichen Übungen stand einer anderen in Fahrspaß oder Adrenalinausstoß nach. Ob bei der sogenannten Agentenwende, bei der das Fahrzeug rückwärts beschleunigt und dann fahrend kehrt gemacht wurde oder im Drift-Training, bei dem die Fahrer ihre über 200 PS starken Fahrzeuge mit kurzen Vollgasstößen um Hütchen driften lassen sollten.

Ein Teilnehmer fasst seine Eindrücke und Erfahrungen in zwei Worten zusammen: "spektakulär und lehrreich" und fügt hinzu "es ist kaum zu glauben, wie zuverlässig diese Fahrzeuge auf Schnee und Eis fahren, wie auf Schienen". Den verschiedenen Fahrmodi der Modelle, die an dem Tag getestet wurden, sei Dank.

Der Abschluss eines runden Fahrerlebnisses mit der Hyundai Winter Experience findet dann für alle Teilnehmer in luftiger Höhe auf 2012 Metern statt. In geselliger Runde, bei abermals tiroler Kulinarik und gemütlicher Atmosphäre in einer urigen Berghütte namens "Hühnersteign" erhält jeder Teilnehmer sein Zertifikat überreicht: Sie bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme an der Hyundai Winter Experience. Wir sehen uns zur Hyundai Winter Experience 2023!

*Stromverbrauch in kWh/100 km für den Hyundai IONIQ 5: kombiniert 19,0–16,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0; CO2-Effizienzklasse: A+++.

*Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai TUCSON Plug-in-Hybrid: kombiniert 1,4; Stromverbrauch in kWh/100km kombiniert: 17,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 31; CO2-Effizienzklasse: A+++.

Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt.

*Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für den Hyundai SANTA FE Plug-in-Hybrid: 1,5; Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert: 16,3; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 34; CO2-Effizienzklasse: A+++.

Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.