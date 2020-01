Sexpartner Das denken Frauen über die Anzahl deiner Bettgeschichten

Wie viele Kerben hast du schon in der Bettkante? Wie viele heiße Nächte sind in deinem Notizbuch rot vermerkt. Wir vermuten: keine. Denn kaum ein Mann führt Buch über seine sexuellen Abenteuer. Und wenn doch, dann ist das eine ziemlich private Angelegenheit. Doch irgendwann – egal ob man sich gerade erst kennengelernt hat oder bereits eine Beziehung führt – kommt sie trotzdem, diese Frage nach der Anzahl der Menschen, mit denen man schon geschlafen hat. Selbst die toleranteste Lady kann sich die Neugier selten verkneifen. Aber was antwortet man darauf? Ist man ehrlich oder korrigiert man die Zahl nach oben oder unten?

Wieso wird so oft wegen der Anzahl der Sexpartner geschummelt?

Wegen kaum eines Themas wird so viel herumgedruckst, wie wegen der Anzahl der Sexpartner. Nur beim Gewicht oder dem Alter gibt es ähnlich viele Schummeleien. Grund ist, dass Mann oder Frau vor dem aktuellen Partner nicht als Mensch mit ständig wechselnden Geschlechtspartnern dastehen möchte. Andersherum könnte eine zu geringe Anzahl an Sexualpartnern auf Unehrlichkeit oder eine verklemmte Lebenseinstellung hinweisen.



Gibt es überhaupt die ideale Anzahl an Sexpartnern?

Wenn es danach geht, was auf den Partner attraktiv wirkt, dann sollten wir die Anzahl unser Sexpartner korrigieren. Männer und Frauen wünschen sich, dass ihre Partner vor ihnen mit 2 oder 3 anderen Partnern geschlafen haben, behaupten britische Forscher in einer Studie im Fachmagazin Journal of Sex Research. Die Bereitschaft der Probanden, eine Beziehung mit einem Menschen einzugehen, ist am höchsten, wenn dieser vorher 2 Sexualpartner hatte. Bei 3 Ex-Partnern sei sie etwas geringer. Bei mehr als 4 Sexpartnern sinkt die Attraktivität. Mit Personen, die mit mehr als 15 Personen Sex hatten, will kaum jemand eine Partnerschaft eingehen. Die Studienautoren fanden auch heraus, dass sich Menschen, die Sex und Liebe trennen, Beziehungspartner wünschen, die viel Erfahrung im Bett haben. Jemand, die Sex und Liebe nicht trennt, wünscht sich demnach einen Partner mit wenig Sex-Erfahrung.

Und was ist die normale Anzahl an Sexpartnern im Durchschnitt im Leben?

Doch ist die Vorstellung der britischen Probanden realistisch? Wohl nicht, denn sie konnten ihre Anforderungen selbst nicht erfüllen. Die befragten Damen hatten im Durchschnitt 6,8 Sexpartner, die Männer brachten es auf 8,4 Ex-Sexpartner. Damit liegen sie im Durchschnitt. Denn laut Statistik-Portal Statista haben 21 Prozent aller Menschen mit 6 bis 10 Partnern Geschlechtsverkehr. 17 Prozent haben 2 bis 3 Sexualpartner. Jeder Zehnte gab zwischen 11 und 15 Bettgeschichten an. Rund 5 Prozent kommen auf über 30 Kerben in der Bettkante. Auch die berühmte Sandkastenliebe ist durch die Studie bestätigt: 10 Prozent aller Menschen hatten, laut Statistik, nur mit einer einzigen Person in ihrem Leben Sex.



Die Frage der Fragen: Mit wie vielen Menschen hast du schon geschlafen?

Doch wieso ist die Antwort eigentlich so heikel? Und wieso wollen so viele Frauen wissen, mit wie vielen Menschen ihr Partner schon intim war? Wie ernst es den neugierigen Nachfragenden ist, beweist eine Umfrage einer britischen Online-Apotheke. Von 2000 befragten Personen gaben 30 Prozent an, dass sie die Beziehung beenden würden, wenn sie erfahren würden, dass der Partner viele Sexualpartner hatte. Konkret waren das für die befragten Damen mehr als 15 Partner, für Männer endet die Toleranz bei 14 Ex-Sexpartnern. Außerdem gaben mehr als 3 Viertel der Befragten an, dass die Anzahl der Sexpartner in den ersten 6 Monaten der Beziehung besprochen werden sollte.

Sollte man die Anzahl der Sexpartner offenlegen?

Das lässt sich nicht eindeutig beantworten. In der Regel ist es davon abhängig, wie lange du die Dame schon kennst und wie viel du von dir preisgeben möchtest. Wenn du erst beim zweiten Date bist und die Frage nach den Ex-Partnern unangenehm findest, kann das ein guter Grund sein, sich in Schweigen zu hüllen. Sage: "Wir können gerne darüber reden, aber lass uns doch einander erst noch besser kennenlernen". Auch nach dem Kennenlernen ist es legitim, den Mantel des Schweigens über deine Bettgeschichten zu hüllen. Deine Partnerin wird versuchen, dich zur Wahrheit zu drängen, indem sie beteuert, dass die Zahl der Ex-Partner nichts mit eurer Beziehung zu tun hat, sofern du dich vor Geschlechtskrankheiten geschützt hast. Sie wird sagen, es wäre nichts dabei. Und trotzdem bist du nicht verpflichtet, ihr die Zahl aufs Butterbrot zu schmieren. Es ist deine Privatsache und vielleicht bist du dir doch unsicher, ob deine Partnerin dir nicht einen Strick aus der Information dreht. Um einen Streit zu verhindern, sage: "Schau, ich möchte darüber einfach nicht reden. Es ist die Vergangenheit und hat nichts mit uns zu tun". Falls deine Partnerin dann beleidigt reagiert, solltest du dich nicht zurückziehen. Sprecht in Ruhe darüber, in wie fern diese Information euch in eurer Beziehung weiterbringt. Daraus kann sich ein produktives Gespräch darüber entwickeln, was beiden Partnern wichtig in der Beziehung ist. Denn meist steckt hinter der Neugierde eine andere Sache. Vielleicht fürchtet sie, dass du fremdgehen könntest. Diese Angst kannst du ihr allerdings auch nehmen, ohne dass du ihr die Zahl der Kerben in deiner Bettkante nennst oder gar in pikante Details der einzelnen Affären gehst.



Ist es okay, über die Anzahl der Sexpartner zu flunkern?

Entweder ganz oder gar nicht! Falls du dich dazu entscheidest, der Partnerin reinen Wein einzuschenken, musst du konsequent sein. Die Zahl nach oben oder unten zu schönen, bringt dabei wenig. Die Wahrheit kommt meist doch irgendwann heraus. Dann stehst du als Lügner da und deine Partnerin verliert Vertrauen. Wenn du die Befürchtung hast, dass die tatsächliche Anzahl deine Partnerin zu hoch erscheinen könnte, beginnst du mit ein paar einleitenden Sätzen. Erkläre, wie die Zahl zustande kam und was dir diese kurzen Abenteuer bedeutet haben. Zum Beispiel so: "Während des Studiums war ich oft auf Partys und habe viele Mädels kennengelernt. Ich wollte mich austoben, aber diese kurzen Affären haben mir nichts bedeutet. Ich habe von One-Night-Stands genug. Das war eine Zeit in meinem Leben, die schon länger abgeschlossen ist". Vergiss nie: Die Zahl deiner Ex-Partnerinnen ist zwar Teil deiner Geschichte, aber sie erklärt bei weitem nicht deine ganze Persönlichkeit. Zudem gibt die Zahl keine Prognose darüber, ob du in deiner aktuellen Beziehung treu oder untreu sein wirst. Sollte deine Partnerin mit deiner Vergangenheit nicht zurechtkommen, hat die Liebste womöglich ein eigenes Problem oder ihr seid einfach nicht füreinander bestimmt.



Fazit: Überlege zweimal, ob du nach ihren Ex-Affären fragst

Du hast selbst erfahren, wie unangenehm es ist, in Erklärungsnot zu kommen. Deswegen solltest du zweimal darüber nachdenken, ob du deine Partnerin auf das Thema Ex-Partner ansprichst. Denn mal unter uns: Die Zahl gibt wirklich keinen Aufschluss darüber, wie es in deiner Partnerschaft laufen wird. Im Gegenteil: Wenn du die Dame schon beim ersten Date löcherst, unterstellt sie dir womöglich heimlich, dass du nur abchecken willst, ob sie ein leichtes Mädchen sei. Bohrst du zu einem späteren Zeitpunkt nach, könnte sie Eifersucht vermuten. Du siehst, so wirklich gut, kommt das Thema nie an. In einer harmonischen Beziehung rücken die Partner meist ganz von selbst irgendwann mit den Ex-Affären raus. Bring also Geduld mit, wenn du unbedingt wissen willst, wer vor dir in der Kiste deiner Liebsten war. Aber mal ehrlich: Wollen wir das wirklich wissen?

