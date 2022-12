Anzeige Schlitten Kaufberatung Der beste Schlitten für deine Familie

Rodeln bringt Spaß für die ganze Familie und zieht alle Schnee- und Schlittenfans in die schneebedeckte Winterlandschaft, um unermüdlich die Hügel hinunterzudüsen. Schlittenfahrten sind eine willkommene Abwechslung zum Schneemann bauen und zu Schneeballschlachten und machen richtig Laune. Für jedes Alter und jeden Geschmack gibt es das passende Schlitten-Modell. Damit du den geeigneten Schlitten für dich und deine Familie findest und rasch mit dem Rodeln loslegen kannst, haben wir uns auf die Suche nach den beliebtesten Modellen für Klein und Groß gemacht. In folgendem Ratgeber stellen wir dir eine Auswahl an verschiedenen Schlitten vor, haben ihre jeweiligen Besonderheiten herausgearbeitet und beantworten interessante Fragen rund um das Thema Schlitten.

Was ist ein Schlitten?

Unter einem Schlitten versteht man ein robustes Winter-Spielzeug für den Außenbereich aus Holz, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen erfreut. Die weißen Hügel können auf ihm mit rasanter Geschwindigkeit hinuntergesaust werden. Modelle gibt es viele, die auf Alter und Anspruch abgestimmt sind. Im Sprachgebrauch wird zwischen Schlitten und Rodel kaum unterschieden. Einen kleinen Unterschied gibt es technisch gesehen dennoch: Während ein klassischer Schlitten starre Kufen besitzt, hat ein Rodel bewegliche. Dieser Umstand wirkt sich auf die Fahrweise aus. Rodel können daher deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen als Schlitten. Nicht zu vergessen sind Bob-Schlitten. Diese bestehen in der Regel aus Kunststoff und haben eine glatte Unterseite.

Was sollte beim Kauf eines Schlittens berücksichtigt werden?

Das Angebot an Schlittentypen auf dem Markt ist groß, und das ist auch gut, denn die verschiedenen Modelle richten sich nach Alter, Gelände und persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wichtig zu beachten sind die Altersempfehlungen der Hersteller. Die meisten Schlitten sind laut diesen zwar für Kinder ab drei Jahren empfohlen, allerdings spielt hierbei auch die individuelle Entwicklung eine große Rolle, die beim Kauf berücksichtigt werden sollte.

Für kleinere Kinder, die gemeinsam mit den Eltern ihre ersten Erfahrungen auf einem Schlitten machen, sind Holzschlitten empfehlenswert, die Platz für mehrere Personen bieten, sodass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern rodeln können. Manche Schlitten sind auch mit einer Rückenlehne ausgestattet, die das Fahrerlebnis noch sicherer und komfortabler machen. Schlitten aus Holz sind sehr robust und langlebig.

Trauen sich Kinder bereits zu, allein zu fahren, sind neben den klassischen Schlitten mit Kufen auch Bob-Schlitten und andere Schlitten-Modelle interessant, die aus stabilem Kunststoff bestehen. Diese haben den Vorteil, dass sie ein sehr geringes Eigengewicht aufweisen, sodass die Kinder den Schlitten an der Zugleine selbstständig immer wieder mühelos auf den Hügel ziehen können. Kunststoff-Schlitten sind meistens mit einer Bremse und einem Lenkrad ausgestattet und können höhere Geschwindigkeiten erreichen als Holzschlitten.

Wir haben eine breite Palette an Schlitten für dich genauer unter die Lupe genommen. Wichtige Eckdaten zu den einzelnen Produkten findest du in übersichtlichen Tabellen. In diesen kannst du auch auf einen Blick die maximale Belastbarkeit der Schlitten entnehmen. Diese variiert zwischen 40 und 120 Kilogramm.

Diese Schlitten haben wir miteinander verglichen

Der Kinderschlitten von Prosperplast hat die Maße 87 x 40 x 18 Zentimeter, wiegt nur 1,1 Kilogramm und lässt sich einfach transportieren. Ausgestattet ist der Bob aus robustem Kunststoff mit einer Bremse und einer Lenkung. Im Lieferumfang enthalten ist ein Zugseil. Dank diesem kann er leicht von Kindern und Eltern gezogen werden. Der Schlitten ist in mehreren Farben erhältlich.

Besonderheit: Handbremse

Marke: Prosperplast

Material: Kunststoff

Gewicht: 1,1 kg

Max. Anzahl Sitzplätze: 1

Maße: 87 x 40 x 18 cm

Belastbarkeit: 40 kg

Art: Bob

Altersempfehlung: Ab 3 Jahren

Bremse: ✅

Lieferumfang: 1 x Schlitten, 1 x Zugseil

Klassik-Tipp COLINT Hörnerschlitten 110 cm Holzschlitten Schlitten Holz Rodel Hörner HCL 40110 Jetzt zu Amazon von Colint 89,95€ Der stabile Schlitten Schlitten für bis zu zwei Personen, der durch hochwertige Verarbeitung überzeugt.

Der klassische Schlitten aus langlebigem Hartholz bietet Platz für bis zu zwei Personen und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Er wiegt 4,9 Kilogramm und misst eine Länge von 110 Zentimetern. Der Hörnerrodel von Colint besitzt verzapfte Sitzböcke und eingelassene Sitzleisten. Die dampfgebogenen Kufen des Schlittens sind mit einem Halbrundeisenbeschlag versehen.

Besonderheit: Verzapfte Sitzböcke

Marke: Colint

Material: Hartholz

Gewicht: 4,9 kg

Max. Anzahl Sitzplätze: 2

Maße: ‎110 x 34,5 x 38 cm

Belastbarkeit: 100 kg

Art: Hörnerrodel

Altersempfehlung: Ab 3 Jahren

Bremse: ❌

Lieferumfang: 1 x Schlitten

Kleinkind-Tipp Holzschlitten Kinderschlitten aus Buchenholz Rückenlehne inkl. Zugseil Schlitten Lehne Schieber Metallkufen Jetzt zu Amazon von Holzschlitten 40,90€ Der komfortable Schlitten Langlebiger Schlitten für die ganze Familie, der für eine maximale Belastung von 100 Kilogramm ausgelegt ist.

Sauber verarbeiteter und formschöner Schlitten aus Buchenholz, dessen Kufen mit verzinktem Blech beschlagen sind, wodurch auch höhere Geschwindigkeiten möglich sind. Überzogen ist das Holz mit einem schadstofffreien, farblosen Lack. Für hohen Komfort beim Rodeln sorgt die Rückenlehne, die rasch montiert werden kann und ermöglicht, dass auch jüngere Kinder sicher auf dem Schlitten sitzen. Somit kann die ganze Familie den Schlitten nutzen. Mit dabei ist ein Zugseil mit Holzgriff.

Besonderheit: Rückenlehne

Marke: Holzschlitten

Material: Buchenholz

Gewicht: Keine Angabe

Max. Anzahl Personen: Keine Angabe

Maße: Schlitten: 88 x 39 x 32 cm, Höhe Rückenlehne: 19 cm

Belastbarkeit: 100 kg

Art: Holzschlitten mit Lehne

Altersempfehlung: Keine Angabe

Bremse: ❌

Lieferumfang: 1 x Schlitten, 1 x Zugseil mit Holzgriff

Farbwahl-Tipp Prosperplast Little Seal Kunststoff Kinderschlitten mit Zugseil Jetzt zu Amazon von Prosperplast 32,60€ Der ergonomisch geformte Schlitten Doppelwandiger Schlitten für Kinder ab drei Jahren, der in mehreren Farben erhältlich ist.

Der Schlitten aus robustem Kunststoff mit hoher Dichte punktet mit Verarbeitungsqualität, Stabilität und Stoßdämpfung. Die beiden Kufen sind mit Metall überzogen, sodass mit dem Schlitten hohe Geschwindigkeiten erreicht werden können. Das Material ist frostbeständig bis -18 Grad. Teil des Lieferumfangs ist eine Schnur mit einem komfortablen Griff. Durch seine kompakten Maße von 86 x 46 x 25 Zentimeter kann der Schlitten einfach transportiert werden.

Besonderheit: Kinderfreundiches Design

Marke: Prosperplast

Material: Polyethylen

Gewicht: 2 kg

Max. Anzahl Personen: Keine Angabe

Maße: 86 x 46 x 25 cm

Belastbarkeit: Keine Angabe

Art: Kunststoffschlitten

Altersempfehlung: Ab 3 Jahren

Bremse: ❌

Lieferumfang: 1 x Schlitten, 1 x Schnur mit Plastikgriff

Schlitten in modernem Design aus strapazierfähigem und temperaturbeständigem (-20 Grad bis +70 Grad) Polyethylen in den Maßen 99 x 56 x 28 Zentimeter, der mit 120 Kilogramm belastbar ist und sich für Kinder (ab drei Jahren) und Erwachsene eignet. Auf dem Bob haben bis zu zwei Personen Platz. Die Zugleine ist mit einer automatischen Rückholung ausgestattet. Besonderes Highlight ist die Differentiallenkung. Sie sorgt dafür, dass der Schlitten in scharfen Kurven und bei hoher Geschwindigkeit nicht umkippt. Für mehr Sicherheit wurden die Sitze mit einem rutschfesten Material überzogen.

Besonderheit: Massivbremse mit Feder zur Rückkehr in die Ausgangslage

Marke: Gizmo Riders

Material: Polyethylen

Gewicht: 3,95 kg

Max. Anzahl Personen: 2

Maße: 98 x 56 x 28 cm

Belastbarkeit: 120 kg

Art: Bob

Altersempfehlung: Ab 3 Jahren

Bremse: ✅

Lieferumfang: 1 x Schlitten, 1 x Zugleine mit automatischer Rückholung

Optisch modern im Design und mit vielen Extras ausgestattet, punktet dieser Lenkschlitten der Firma KESSER, der eine maximale Traglast von 60 Kilogramm hat. Für ein sicheres Lenken trotz feuchter Hände wurde das Lenkrad mit einem rutschsicheren Belag überzogen. Schnelle Manöver und enge Kurven lassen sich mit diesem Schlitten mühelos fahren. Er verfügt über ein Schutzvisier, eine zweiseitige Fußbremse und ein automatisches Zugseil mit einer Länge von 90 Zentimetern. Bestellt werden kann der coole Schlitten in mehreren Farben.

Besonderheit: Zweiseitige Fußbremse

Marke: KESSER

Material: Metall, Kunststoff, Polyurethan

Gewicht: Keine Angabe

Max. Anzahl Personen: 1

Maße: 122 x 50 x 44 cm

Belastbarkeit: 60 kg

Art: Lenkschlitten

Altersempfehlung: Ab 3 Jahren

Bremse: ✅

Lieferumfang: 1 x Schlitten, 1 x Zugseil, Montagematerial, Aufbauanleitung

Wie kann ich mit einem Schlitten bremsen und steuern?

Lenkschlitten und Bobs sind mit einem Lenker und einer Bremse ausgestattet. Bei Holzschlitten funktioniert das folgendermaßen:

Bremsen für Anfänger mithilfe der Füße:

Die leichteste und zuverlässigste Art zu bremsen gelingt mithilfe deines Fußes, indem du ihn neben dem Schlitten auf dem Untergrund schleifen lässt. Achte darauf, dass deine Füße sich dabei eher auf der hinteren Hälfte des Schlittens befinden.

Die leichteste und zuverlässigste Art zu bremsen gelingt mithilfe deines Fußes, indem du ihn neben dem Schlitten auf dem Untergrund schleifen lässt. Achte darauf, dass deine Füße sich dabei eher auf der hinteren Hälfte des Schlittens befinden. Lenken für Fortgeschrittene durch Verlagerung des Körpergewichts:

Möchtest du deinen Schlitten nach links steuern, musst du dein Gewicht nach links verlagern. Beugst du dich zur rechten Seite, lenkst du den Schlitten nach rechts. Beachte dabei: Taste dich langsam heran, wie weit du dich zur Seite beugst, damit du ein Gefühl dafür bekommst und nicht vom Schlitten fällst oder gar samt Schlitten umkippst.

Möchtest du deinen Schlitten nach links steuern, musst du dein Gewicht nach links verlagern. Beugst du dich zur rechten Seite, lenkst du den Schlitten nach rechts. Beachte dabei: Taste dich langsam heran, wie weit du dich zur Seite beugst, damit du ein Gefühl dafür bekommst und nicht vom Schlitten fällst oder gar samt Schlitten umkippst. Fahren von Kurven:

Möchtest du eine Linkskurve fahren, bremst du mit dem linken Fuß. Bremst du mit dem rechten Fuß, gelingt dir eine Rechtskurve. Hierbei verlierst du an Geschwindigkeit. Interessante Information: Je stärker du deinen Fuß auf den Boden drückst, desto enger wird die Kurve.

Wie viele Personen passen auf einen Schlitten?

Dies ist vom jeweiligen Schlitten-Modell abhängig und wird in der Regel vom Hersteller angegeben. Zum einen sind hierbei die Maße der Sitzfläche wichtig, zum anderen sollte die angegebene maximale Traglast keinesfalls überschritten werden. Diesbezüglich haben Schlitten aus Holz mit einer Belastung zwischen 100 und 120 Kilogramm im Vergleich zu anderen Schlitten-Typen aus Kunststoff klar die Nase vorn. Sie bieten Platz für maximal zwei Erwachsene oder eine erwachsene Person und zwei Kinder.

Wie soll ich einen Holzschlitten lagern?

Holzschlitten sind zwar sehr robust und langlebig, sollten aber keinen hohen Temperaturen (direkter Sonneneinstrahlung) oder extremer Trockenheit (wie im Heizkeller) ausgesetzt werden. In der Garage oder im Keller ist ein geeigneter Ort für seine »Sommerpause«. Am besten befreist du ihn vorher noch von Streusalzresten, damit diese das Holz nicht angreifen.

Schnee, Schlitten, Heidenspaß: Ob auf einem klassischen Holzschlitten mit Kufen, einem modernen Lenkschlitten mit Schutzvisier und Bremsen oder einem leuchtenden Bob aus Kunststoff – mit dem geeigneten Schlittenmodell ist auf jedem schneebedeckten Hügel Riesenspaß vorprogrammiert. Mithilfe unseres Ratgebers findest du deinen Favoriten unter den Schlitten, der perfekt für deinen Einsatzzweck ist.