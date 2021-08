Anzeige So intensiv wie bei Frauen Der neue Höhepunkt für den Mann

Du gehörst zu den 43 % der Männer, die derzeit noch keine Sextoys besitzen? Dann ist jetzt der Zeitpunkt, etwas daran zu ändern. Mit dem Arcwave bringt der Sextoy-Hersteller Ion eine Revolution auf den Markt. Der Vibrator für den Mann ist mit einer neuartigen und patentierten Druckwellentechnologie ausgestattet, die deinen Penis langsam und intensiv stimuliert. Auf diese Weise kann sich deine Lust immer weiter aufbauen. Alles, was du tun musst, ist diese Lust genießen.

Der Womanizer für den Mann

Bist du dann am Point of no Return, also kurz vor dem herbeigesehnten Orgasmus, erlebst du diesen intensiver, langanhaltender, nachhaltiger. Und versprochen: Nicht nur alleine macht das Spiel mit dem Arcwave Lust. Auch deine Partnerin freut sich, wenn du gute Sextoys in das Liebesspiel integrierst: Einer der wichtigsten Gründe Sextoys zu benutzen, sei es, dass es dem Partner Spaß mache. Dies zeigen Umfragen aus dem aktuellen AMORELIE Sexreport 2021/22. Heißt: worauf wartest du noch? Nichts wie ran, an den Spaß!

Frauen haben mehr Sextoys als Männer - wieso sich das ändern könnte

Sextoys wie Vibratoren und andere sinnliche Spielzeuge sind zwar unter beiden Geschlechtern beliebt. Bisher aber haben Frauen hier einen leichten Vorsprung. Rund 62 % der Frauen besitzen Sextoys, aber nur rund 57 % der Männer.

Einer der Gründe dafür ist sicher, dass nur rund jeder vierte Mann ein Sextoy für die Masturbation benutzt – und das, obwohl etwa die Hälfte der Männer mehrmals die Woche masturbiert. Sind Männer vielleicht also nur weniger experimentierfreudig als Frauen? Das könnte man vermuten, der AMORELIE Sexreport 2021/22 bestätigt dies aber nicht. Denn: Tatsächlich sind viele Männer offen gegenüber Sextoys und würden diese sogar ihrem Partner oder ihrer Partnerin schenken. Wahrscheinlicher ist es also, dass viele Sextoys Männer bisher einfach noch nicht überzeugen konnten - bis jetzt?!

Brandneue Technologien und ausgeklügelte Stimulationssysteme rütteln gerade kräftig an verstaubten Erfahrungen!

Mit innovativer Druckwellentechnologie zu revolutionierter Lust

Die innovative Druckwellentechnologie des Arcwave stimuliert den Penis auf ganz neuen Weise. Wie genau? So: Die Reize verbreiten sich über die gesamte Länge und Breite deines Glieds via des Frenulum, dem kleinen Bändchen hinter der Vorhaut. Und noch besser: der Arcwave ist quasi customizable. Mit acht (8!) Intensitätsstufen kannst du die Stimulation auf deine Bedürfnissen anpassen – von ganz sanft bis heftig-intensiv. Liebe Frauen - wir sind euch auf der Spur!

Spiele mit der Stimulation und deiner Lust, um immer wieder neue Erlebnisse zu haben. Mit ein bisschen Händchen für Kreativität fühlt sich kein Orgasmus an wie der vergangene. So bringt der Arcwave neue Lust in deine Solo-Abenteuer oder deine Spiele mit deinem Partner. Ein tolles Plus beim Arcwave: Er schaltet sich automatisch bei Hautkontakt an. Dank dieser Smart-Silence-Technologie kannst du den Start mit dem Arcwave sinnlich in deine Lustfantasien einbauen. Übrigens: Die meisten Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve. Experimentiere zu Beginn ruhig ein bisschen mit dem Winkel, der Intensität und der Position deines Penis herum. Es lohnt sich!

Wann und wo du den Arcwave einsetzen kannst

Der AMORELIE Sexreport 2021/22 zeigt: Bei der Entscheidung, wo sie masturbieren, mögen viele Männer die Abwechslung. Etwa 43 % der Männer nutzt die gemütlichen Stunden vor dem Einschlafen. Kein Wunder, denn die durch den Orgasmus ausgestoßenen Endorphine machen glücklich und lassen so manche Sorge vergessen. Außerdem ist der Körper nach der lustvollen Anstrengung erschöpft und lässt einen entspannter einschlafen.

60% der Männer befriedigen sich einfach zwischendurch selbst und sind dabei genauso vielseitig wie die verschiedenen Intensitätsstufen des Arcwave. Etwa jeder vierte Mann verwöhnt sich selbst auch gerne unter der Dusche oder in der Badewanne. Hier gibt es gute Nachrichten: Der Arcwave ist wasserfest, du kannst ihn bedenkenlos in deinem Badezimmer einsetzen.

Reinigung geht blitzschnell

So schön der Gebrauch von Sextoys auch ist, Hygiene und Pflege gehören nach dem Spiel dazu. Zum Glück sind viele Spielzeuge einfach und sicher zu reinigen. Auch der Arcwave erfüllt diese Erwartungen. Dank des Twist-to-Open-Mechanismus drehst du einfach nur die Kappe vorne auf und kannst den Arcwave schnell und einfach reinigen. Das medizinische Clean-Tech-Silikon bekommst du schnell mit üblichen Sextoy-Reinigungsmitteln sauber. So ist die notwendige Hygiene garantiert keine Spaßbremse und du wirst den Vibrator bestimmt häufiger im Gebrauch haben. Plus: das medizinische Clean-Tech-Silikon ist hypoallergen und somit sicher für dich.

Der Arcwave: dein Höhepunkt auf einer nach oben offenen Lustskala

Mit der neusten Generation von Sextoys können aufgeschlossenen Männern eine ganz neue Welt des Genusses entdecken. Also, einfach mal ausprobieren, alleine oder zu zweit, den Spaß genießen und den Alltag vergessen. Und solltest du dabei das gängige Problem erleben - ein Sextoy macht meistens Lust auf mehr - dann schau einfach bei AMORELIE vorbei. Dort gibt es auch extravagante Toys.

Wie extravagant? Auch hier ist nach oben ist alles offen. Wie wäre folgende Combo, den Arcwave zusammen mit vibrierendem Analplug für die lustvolle Hotspot-Stimulation? Wer sucht, der findet dort auch etwas, womit er länger durchhalten und genießen kann. Etwa das Verzögerungsgel mit Kühlkick. Kurzum, du und deine Liebste haben beide was von (Männer)-Sex-Toys. Wir sagen: die perfekte Win-Win-Situation!