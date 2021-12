Darum ist Mundgesundheit wichtig für deine Fitness

Anzeige Mundgesundheit und Fitness Deshalb ist Dental Wellbeing so wichtig

Die Mundgesundheit kann erhebliche Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit des Organismus haben. Profi- und Hobby-Sportler sollten daher regelmäßig Kontrolluntersuchungen bei ihrem Zahnarzt wahrnehmen – denn gibt es im Mund oder bei den Zähnen Probleme, sind oft auch die sportliche Leistungsfähigkeit und die allgemeine Fitness beeinträchtigt. Bakterien im Mund können unbehandelt nicht nur zu Zahnerkrankungen und im schlimmsten Fall einem Zahnverlust führen, sondern auch das Herz-Kreislauf-System und andere Organe nachhaltig schädigen.

Bakterien im Mund und das Herz-Kreislauf-System

Durch mangelnde Mundhygiene können Beschwerden auf viele Bereiche des Körpers ausstrahlen und unter anderem zu Rücken-, Nacken-, Kopf- oder gar Knieschmerzen führen. Eine ausgeglichene Mundgesundheit hat einen erheblichen Einfluss auf die allgemeine Lebensqualität. Wie häufig in gesundheitlichen Aspekten, die eine höhere Lebensqualität betreffen, sind die Amerikaner uns hier schon einen Schritt voraus. Deswegen haben sie auch gleich einen ganzen Ausdruck für dieses Gleichgewicht der Mundgesundheit und nennen es gerne "Dental Wellbeing" – und jeder kann sich darunter gleich vorstellen, was gemeint ist.

Wie wichtig dieses Thema ist, zeigt auch der Beschluss der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Mundgesundheit nun als wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Gesundheit anerkennt. Munderkrankungen sind auf der ganzen Welt weit verbreitet und oft eng mit nichtübertragbaren Krankheiten verbunden. Meist beginnt es ganz harmlos mit Zahnbelag, Zahnstein oder Bakterien im Mund. Schreiten diese Zahnerkrankungen aber erst einmal voran, können sie schnell nicht nur Schlaf und Nerven rauben, sondern sich auch nachhaltig negativ auf den gesamten Organismus auswirken.

Gesund Leben fängt im Mund an

Ein gesunder Lifestyle ist schon lange kein Nischendenken einiger weniger mehr, vielmehr ist er mittlerweile im Denken und Handeln vieler Menschen fest verankert. Ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, genügend Bewegung und einer Work-Life-Balance rückt immer mehr in den Mittelpunkt des alltäglichen Lebens. Im Vergleich zu vorherigen Generationen ist die Sorge um das Wohlbefinden in allen Bereichen angestiegen. Von einer ausgewogenen Ernährung über einen guten Fitness-Zustand bis hin zur mentalen Gesundheit – all diese Faktoren spielen eine große Rolle.

Leider vergessen immer noch Viele, wie wichtig dabei auch eine ausgeprägte Mundhygiene ist, ganz nach dem Motto: gesunde Zähne, gesunder Körper! Deshalb sind die tägliche Zahnpflege und die professionelle Zahnreinigung nicht nur wichtige Maßnahmen zum Erhalt der Mundgesundheit, sondern auch wichtige Bausteine zum Schutz vor Allgemeinerkrankungen. Auch die regelmäßige Prophylaxe beim Zahnarzt wird immer wichtiger, um einen vorbeugenden positiven Effekt auf die Mundhygiene auszuüben.

Aber was genau ist Prophylaxe eigentlich? Bezeichnet werden so alle Maßnahmen, die der Vorbeugung von Karies, Parodontitis und anderer Zahn-, Mund- und Zahnfleischerkrankungen dienen. Im weiteren Sinne gehört auch das tägliche Zähneputzen und die Verwendung von Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten zur Prophylaxe. Aus den zuvor genannten Gründen arbeiten Zahnärzte heutzutage gemeinsam mit ihren Patienten daran, den natürlichen Kau-Apparat so gut wie möglich nachhaltig zu schützen, zu pflegen und zu erhalten. Dort, wo Zähne oder Teile davon ersetzt werden müssen, kommen immer modernere, innovativere und wirksamere Tools zum Einsatz. Zahnärzte setzen auf smarte Technologien, die den Patientinnen und Patienten am Ende schneller und besser helfen, als zuvor angebotene Lösungen und ihnen ein gesundes Lächeln schenken.

Making People Smile – weil ein gesundes Lächeln wichtig ist

Eines der führenden Unternehmen, die solche innovativen Lösungen entwickeln, ist Ivoclar Vivadent. Der Dentalspezialist unterstützt seit über 100 Jahren Zahnärzte, Zahntechniker und Dentalhygieniker bei ihrem Anspruch und ihrer Passion: den Menschen heute wie morgen die bestmögliche Mundgesundheit und Lebensqualität zu sichern und das Bewusstsein für die Wichtigkeit von "Oral Health" und "Dental Wellbeing" zu steigern.

Durch die Einführung intelligenter Systeme und die weitere Digitalisierung der Zahnheilkunde hat es sich das Unternehmen zum Ziel gemacht, die Dentalhygiene nachhaltig zu revolutionieren. Diego Gabathuler, CEO von Ivoclar Vivadent, erklärt das so: "Unser gesamtes Team ist besonders motiviert, wenn wir über unsere direkten Kunden wie Zahnärzte oder Dentallabore das Feedback von deren Patientinnen oder Patienten erhalten, wie sehr sich deren Leben durch den Einsatz unserer Produkte verändert hat. Deswegen stehen für uns unsere Kunden, aber vor allem auch das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt all unserer Überlegungen. Unser Ziel lautet daher eindeutig: zunächst gesunde Zähne so gut es geht zu erhalten und dort, wo dies nicht mehr möglich ist, mit minimalen und schonenden Restaurationen den Patienten wieder ein schönes und vor allem gesundes Lächeln aufs Gesicht zu zaubern."

Fazit: Hand aufs Herz: Wann war dein letzter Zahnarztbesuch?

Nutzt du die regelmäßigen Termine zur Kontrolle und Prophylaxe? Wann hattest du die letzten professionelle Zahnreinigung? Wie steht es mit der täglichen Pflege der Zähne zuhause? Für sich genommen kleine Schritte, aber in der Kombination ein wichtiger Meilenstein hin zu deinem ganz persönlichen Dental Wellbeing, um auch künftig bei deinem Training oder im Leistungssport das volle Potential abrufen zu können. Dein Zahnarzt wird dir dabei helfen, eventuelle Problemstellen zu identifizieren und gemeinsam einen nachhaltigen Lösungsansatz finden.

