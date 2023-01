Anzeige Powerball-Handtrainer fürs Klettern Kaufberatung Die besten Powerball-Handtrainer fürs Klettern zur Stärkung deiner Griffkraft

Viele Menschen leiden heutzutage an Beschwerden im Bereich des Hand-, Unterarm- und Oberarmkomplexes. Die meist schmerzhafte Symptomatik resultiert aus einer zu geringen Belastbarkeit der Unterarme und Hände, die bei Bürotätigkeiten, aber auch bei bestimmten Sportarten wie Klettern, Bouldern, Kitesurfen, Windsurfen, Golfen, Bowlen und vielen mehr, benötigt wird. Um die Belastbarkeit des Bindegewebes zu erhöhen und Symptome wie einen Golfer- oder Tennisarm langfristig zu vermeiden, muss die Muskulatur regelmäßig progressiven Belastungsreizen ausgesetzt werden. Ein Powerball-Handtrainer ermöglicht ein Training zu jeder Tages- und Nachtzeit und erhöht die Belastbarkeit des Armbereiches schon nach wenigen Trainingseinheiten.

Was ist ein Powerball-Handtrainer?

Ein Powerball-Handtrainer ist ein spezielles gyroskopisches Trainingsgerät, das besonders die Unterarm- und Handmuskulatur anspricht. Je nach Ausführung der Übung kann die Kontraktion auch auf den Oberarm oder die Schulter übertragen werden. Das Trainingstool funktioniert in der Regel vollkommen ohne Batterien und wird nach dem Kreiselkraftprinzip umgesetzt. Mithilfe der Muskelkraft wird der Rotationsball zum Rotieren gebracht, wodurch dieser im Inneren des Handtrainers sich automatisch an den jeweiligen Trainingsstand anpasst. Als Fortgeschrittener können bis zu 16.000 Umdrehungen pro Minute erreicht werden.

Worauf muss man beim Kauf eines Powerball-Handtrainers achten?

Wenn du dich für den Kauf eines Powerball-Handtrainers entschieden hast, solltest du bei der Auswahl auf verschiedene Details achten. Einige Powerball-Handtrainer können nämlich nur mithilfe einer Start-Schnur gestartet werden. Geht diese verloren, ist ein Training nicht möglich. Aus diesem Grund setzen einig Hersteller eher auf ein Autostartsystem, bei dem die Kugel im Inneren mithilfe eines speziellen Zugsystems in Schwung gebracht wird. Möchtest du eine bestimmte Trainingsintensität erreichen, dann empfiehlt es sich einen Handtrainer mit Display zu nutzen, der dir die Umdrehungen pro Minute anzeigt.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Qualität und Material sind. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Qualität

Damit ein Powerball-Handtrainer so funktioniert wie er wirklich soll, muss die Qualität und Verarbeitung stimmen. Ansonsten kommt es zu unangenehmer Vibration oder erst gar nicht zu einer gleichmäßigen Kugelbewegung. Auch die Langlebigkeit ist häufig nicht gegeben, da der Verschleiß bei minderwertigen Modellen deutlich schneller vonstattengeht und verschiedene Bauteile nicht mehr so funktionieren wie sie sollen. Da ein Powerball-Handtrainer ein sehr sensibles Trainingsgerät ist, empfehlen wir dir hier auf eine hohe Qualität zu achten, wenn du langfristig Spaß haben möchtest.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Je nach Trainingslevel können die Ansprüche an den Handtrainer sehr verschieden sein. Fängst du gerade erst an und hast noch keine Erfahrung im Unterarmtraining, dann ist vermutlich fast jedes Model für dich geeignet. Bist du schon fortgeschritten mit dem Training und möchtest vielleicht neue Ziele erreichen, dann sollte eine hohe Umdrehung durchaus möglich sein. Wir haben geschaut, was du jeweils für dein Geld bekommst.

Diese Powerball-Handtrainer haben wir verglichen

Dieser Powerball-Handtrainer beeindruckt durch eine präzise Rotation ohne störende Vibration. Der Gyroball ist umgeben von einem bruchfesten Kunststoff-Gehäuse und besitzt in der Mitte eine stabile Edelstahlachse. Durch regelmäßiges Training mit dem Powerball können verschiedene Symptome wie Verspannungen der Unterarmmuskulatur oder Tennis- und Golferarm verhindert werden.

Qualität: ⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐

Material: Kunststoff, Stahl

Maße: 10,1 x 8,2 x 8 cm

Gewicht: 253 g

Umdrehungen/min.: Keine Angabe

Inkl. Drehzahlmesser: ❌

Start: Über Drehbewegung

Bei diesem Powerball-Handtrainer kann das Training mittels Autostarttechnologie gestartet werden. Es ist weder eine Batterie noch ein Seil notwendig. Dadurch besteht auch nicht die Gefahr, das Seil zu verlieren und das Training nicht mehr durchführen zu können. Mithilfe des Energyballs kann die Hand-, Unterarm-, Schulter- und Nackenmuskulatur gestärkt werden.

Qualität: ⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐

Material: Kunststoff

Maße: ‎7 x 7 x 6,3 cm

Gewicht: 270 g

Umdrehungen/min.: Keine Angabe

Inkl. Drehzahlmesser: ❌

Start: Autostarttechnologie

Dieser Powerball-Handtrainer überzeugt durch seine hochwertige Materialauswahl. Die Handgelenkkraftkugel besteht vollständig aus Metall, wodurch eine hohe Langlebigkeit garantiert ist. Im Set befindet sich eine extra Zubehörtasche, damit der Ball einfach und leicht tragbar ist. Durch die hohe Geschwindigkeit von bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute ist ein effektives Training jederzeit möglich.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Metall

Maße: 9,4 x 8,8 x 7,9 cm

Gewicht: 490 g

Umdrehungen/min.: 20.000

Inkl. Drehzahlmesser: ❌

Start: Autostart

Dieser Handtrainer besitzt einen circa 180 Gramm schweren Rotor, mit dem du durch sanfte Kreiselbewegungen ein Trainingsgewicht von bis zu 16 Kilogramm herstellen kannst. Der spürbare, gyroskopische Trainingseffekt ist schon bei niedriger Drehzahl deutlich spürbar. Dieser Powerball verfügt über eine ausgezeichnete Rotationsstabilität und einen praktischen Drehzahlmesser, um den Widerstand zu bestimmen.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐

Material: ABS-Kunststoff

Maße: ‎7,2 x 7,2 x 6 cm

Gewicht: 250 g

Umdrehungen/min.: Keine Angabe

Inkl. Drehzahlmesser: ✅

Start: Seilstart oder manueller Start

Bei diesem Handtrainer wird durch konzentrierte und dosierte Bewegung der Powerball in der Hand auf Touren gebracht. Je höher die Geschwindigkeit, desto höher wird automatisch der Widerstand. Mithilfe des Autostarts können auch Anfänger den Powerball in Schwingung bringen. Durch die regelmäßige Benutzung des Handtrainers werden die Sehnen und bindegewebigen Strukturen im Unterarm gestärkt und sind nicht so anfällig für klassische Unterarmsymptomatiken.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Kunststoff

Maße: ‎8 x 8 x 8 cm

Gewicht: 300 g

Umdrehungen/min.: Keine Angabe

Inkl. Drehzahlmesser: ❌

Start: Autostart

Dieser Handtrainer verfügt über einen zweiteiligen High-End-Rotor, der den Widerstand erzeugt. Der Powerball ist prädestiniert dafür, die Kraft in den Händen und Unterarmen zu steigern. Dadurch eignet er sich perfekt als ergänzendes Trainingsgerät in den Unterarmen. Gerade für Sportarten und Aktivitäten wie Klettern, Golf, Tennis, Squash, Handball, Basketball oder Kampf- und Kraftsportarten ist das Trainingstool ideal.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐

Material: Metall

Maße: Keine Angabe

Gewicht: 390 g

Umdrehungen/min.: 10.000

Inkl. Drehzahlmesser: ❌

Start: Seilstart

Was wird mit einem Powerball-Handtrainer trainiert?

In erster Linie wird mit einem Powerball-Handtrainer die Unterarm- und Handmuskulatur trainiert. Je nach Übungsausführung kann allerdings die Spannung auch auf die Oberarm- und Schultermuskulatur übertragen werden. Dadurch, dass die eigentliche Bewegung im Handgelenk stattfindet, wirst du den größten Reiz im Unterarm spüren. Daher wird sich der Muskelkater auch in der Unterarmmuskulatur bemerkbar machen.

Wie funktioniert ein Powerball-Handtrainer?

Ein Powerball-Handtrainer besteht in der Regel aus einem circa 200 Gramm schweren Rotor, der von einer Plastik- oder Metallhülle umgeben ist. Mithilfe einer Schnur oder des Autostarters wird der Rotor in Schwung gebracht. Durch eine sanfte, gleichmäßige Schwungbewegung über den Unterarm entstehen Kreiselkräfte, die mit den Muskeln kompensiert werden müssen.

Wie schnell sollte sich der Rotor eines Powerball-Handtrainers drehen?

Ursprünglich wurde der Powerball für Astronauten entwickelt, um Muskelschwund vorzubeugen. Der gyroskopische Effekt hat mit der Schwerkraft nichts zu tun. Ein Powerball, der gerade mal 200 Gramm wiegt, kann bei 16.000 Umdrehungen pro Minute eine Belastung von über dem 80-fachen seines Eigengewichts erzeugen. Das entspricht einem Gewicht von circa 16 Kilogramm. Wie schnell der Ball sich dreht, hängt von deinem Können und deiner Kraft ab.

Die Stärkung des Greifapparates ist gesund, funktional und in vielen Bereichen des Lebens ein großer Vorteil. Wer regelmäßig seine Griffkraft stärkt, profitiert davon nicht nur beim Klettern oder anderen Sportarten, sondern auch im Alltag. Ein Powerball-Handtrainer kann sogar helfen, unangenehme Schmerzsymptomatiken in der Armmuskulatur zu verbessern oder vorzubeugen. Mit unserem Ratgeber findest du schnell ein geeignetes Trainingstool.