Die besten Rasierer für gestylte Bärte:

Seit einiger Zeit sind Bärte wieder in Mode. Galt noch vor einigen Jahren "weniger ist mehr", wird heutzutage die Bartpflege und das Bartstyling extrem großgeschrieben. Egal ob Stoppeln, Drei-Tage-Bart oder Vollbart, alles, was Haare hat, liegt im Trend. Möchtest du beruflich souverän auftreten oder willst das andere Geschlecht mit deiner Haarpracht beeindrucken, dann kommst du um einen passenden Rasierer nicht herum. Gerade die aktuellen Modelle erleichtern das Kürzen der Kopf- und Körperbehaarung enorm. Gab es noch vor wenigen Jahren nur elektronische Trockenrasierer, sind heutzutage auch elektrische Rasierer zur Nassrasur erhältlich. Die Auswahl ist groß und die Funktionen sind vielfältig.

Was ist ein Rasierer?

Ein elektrischer Rasierer ist ein kleines, circa 300 Gramm schweres Gerät, welches am Ende eine oder mehrere bewegende Klingen besitzt. Auf dem Markt kannst du zwischen Rotationsrasierern und Folienrasierern wählen. Beide sind sie handlich, leise und rasieren äußerst verletzungsarm, da sie die Haut vor direktem Kontakt mit den scharfen Messern schützen. Rasierer werden heutzutage mit vielen verschiedenen Zusatzfunktionen hergestellt. Von Selbstreinigung über Trimmen bis hin zur Nassrasur - hier ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei, der regelmäßig seine Haare in Form bringen möchte.

Worauf muss ich beim Kauf eines Rasierers achten?

Eine regelmäßige Bartpflege ist fast jedem Mann wichtig. Das Problem beim Rasierer-Kauf ist, dass das Angebot an Elektrorasierern riesengroß ist. Der Aufbau bei den Geräten ist zwar bei allen Modellen sehr ähnlich, dennoch gibt es ein paar Unterschiede. Angefangen von Display-Größe, Akkukapazität, Klingenanzahl, Zubehör bis hin zu Gewicht und vieles mehr - bevor du dich für ein Modell entscheidest, solltest du dir zuerst überlegen, ob du dich gerne nass oder trocken rasierst. Denn nicht jeder Rasierer ist wasserfest. Wenn du dir unsicher bist, dann ist eventuell ein Kombinationsgerät für dich das Richtige.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Ausstattung, Betriebszeit und Hautschutz sind. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Ausstattung

Jeder Rasierer verfügt nicht nur über die klassische Rasierfunktion, sondern teilweise auch über Zusatzfunktionen. Je größer die Ausstattungsmerkmale sind, desto vielfältiger ist der Einsatzbereich. Sind zum Beispiel verschiedene Trimmkämme oder Trimmaufsätze enthalten, kannst du dich nicht nur klassisch rasieren, sondern auch den Bart auf eine bestimmte Länge trimmen. Auch Funktionen wie die 360-Grad-Anpassung oder eine Autosense-Technologie, die die Dichte deines Bartes erkennt und automatisch die Motorleistung anpasst, ist ein riesengroßer Vorteil.

Betriebszeit

Die Betriebszeit eines Rasierers ist nicht irrelevant, gerade dann, wenn du den Rasierer auch mal auf Reisen mitnehmen willst oder nicht täglich laden möchtest. Hochwertige Modelle verfügen über eine Betriebszeit von über ein bis zwei Stunden. Klassische Modelle dagegen müssen meist schon nach 40 bis 50 Minuten wieder geladen werden. Bedeutet: nach drei bis vier Mal rasieren muss er auch schon wieder an der Ladestation hängen.

Hautschutz

Wie stark die Haut bei der Rasur belastet wird, ist von den Schneid- und Scherköpfen abhängig. Um Pickel, Haaransatzentzündungen oder ähnliche Hautreizungen zu vermeiden, empfehlen wir auf abgerundete Scherköpfe zu achten, die besonders sanft zu deiner Haut sind. Das macht die Rasur noch einfacher, leichter und schneller. Gerade an empfindlichen Stellen im Gesicht- oder Halsbereich ist das ein großer Vorteil.

Diese Rasierer haben wir für dich verglichen

Preis-Tipp Remington Elektrischer Rasierer Herren F7800 (+LED Minuten-Display, Netz-/Akkubetrieb), Trocken-Rasierapparat, Präzisionstrimmer, Abwaschbar (Folienrasierer) Jetzt zu Amazon von Remington Unverb. Preisempf. 99,99€ 43,95€ Der flexible Rasierer Qualitativ hochwertiger Rasierer mit einfacher Reinigung und bis zu 60 Minuten Akkubetrieb bei 120 Minuten Ladezeit.

Dieser Rasierer eignet sich für schnelle und präzise Anpassungen an allen Stellen wie zum Beispiel dem Halsbereich, an dem eine Rasur oft nur mühsam ist. Das Titanium-X-Gerät ist mit einer Triple-Shave-Technologie ausgestattet, bei der die flexiblen Scherfolien durch den innovativen Intercept-Trimmer ergänzt werden. Das garantiert, dass auch lange Haare effektiv gekürzt werden und die Rasur besonders schnell vonstattengeht.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Betriebszeit: ⭐⭐⭐⭐

Hautschutz: ⭐⭐⭐⭐

Betrieb: Netzbetrieb, Akkubetrieb

Laufzeit: 60 min

Klingen: 3

Stufen: 2

Gewicht: 590 g

Lieferumfang: 1 x Remington elektrischer Rasierer Herren F7800, 1 x Ladekabel

Preis-Leistungs-Tipp Herren Rasierer elektrischer Rasierapparat mit Präzisionstrimmer Bartschneider Nass- & Trockenrasierer Elektrorasierer IPX7 wasserdicht & Energieanzeige Jetzt zu Amazon von SWEETLF 48,99€ Der vielseitige Rasierer Rasierer mit abgerundeten Scherköpfen für einen optimalen Schutz der Haut und mit leichter Reinigung unter fließendem Wasser.

Mit diesem Rasierer bist du bestens ausgerüstet. Der hochwertige Akku garantiert nach 60-minütiger Vollladung bis zu 120 Minuten Betriebszeit bei einer Belastung von weniger als 400 Milliampere pro Stunde. Dank der Schnellladefunktion reichen fünf Minuten Ladezeit für eine Rasur aus. Mithilfe der USB-Ladefunktion kann der Rasierer überall geladen werden und eignet sich perfekt für unterwegs. Die abgerundeten Scherköpfe sind besonders hautschonend eingestellt, um Verletzungen und Reizungen der Gesichtshaut zu vermeiden.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Betriebszeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Hautschutz: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betrieb: Akkubetrieb

Laufzeit: 120 min

Klingen: 3

Stufen: 1

Gewicht: 320 g

Lieferumfang: 1 x USB-Kabel, 1 x Reinigungsbürste, 1 x tragbare Tasche, 1 x Anleitung

Dieser Rasierer ist mit einem hochwertigen 1500-Milliampere-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine Betriebszeit von 180 Minuten ermöglicht. Mithilfe des beigelegten USB-Datenkabels kann der Rasierer ganz einfach am Laptop geladen werden. Das große LED-Display zeigt den Leistungspegel direkt an, wodurch genau klar ist, wie viel Akku noch vorhanden ist. Der Barttrimmer ist außerdem leicht zu tragen und kann dank des kompakten Designs überall hin mitgenommen werden.

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Betriebszeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Hautschutz: ⭐⭐⭐

Betrieb: Akkubetrieb

Laufzeit: 180 min

Klingen: 1

Stufen: 1

Gewicht: 400 g

Lieferumfang: 1 x Profi Bartschneider, 1 x USB-Datenkabel, 1 x Benutzerhandbuch, 1 x Reinigungsbürste, 1 x Klingenabdeckung, 3 x Führungskamm

Dieser moderne Rasierer für Herren mit 360-Grad-Anpassung sorgt für eine zuverlässig gründliche Rasur. Sogar an schwer erreichbaren oder empfindlichen Stellen leistet der Rasierer ganze Arbeit. Der "made in Germany"-Rasierer ist auch für Männer mit dichten Bärten geeignet. Mithilfe der AutoSense-Technologie erkennt der Rasierer die Bartdichte und passt die Leistung entsprechend an.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betriebszeit: ⭐⭐⭐⭐

Hautschutz: ⭐⭐⭐⭐

Betrieb: Akkubetrieb

Laufzeit: 50 min

Klingen: 3

Stufen: Automatisch, Stufenlos

Gewicht: Keine Angabe

Lieferumfang: 1 x Series 7 Elektrorasierer für Herren, 1 x Präzisionstrimmer-Aufsatz, 1 x Reise-Etui, 1 x Netzteil mit automatischer Anpassung an 100 V bis 240 V, 1 x Reinigungsbürste

Dieser hochwertige Rasierer für Herren eignet sich ideal für die tägliche Rasur. Mithilfe der fünf Rasiermesser werden keine Haare vergessen. Zusätzlich ist eine Trimmerfunktion enthalten, die Details bei Schnurrbärten oder beim Bart-Styling erleichtern. Die Reinigung ist dank der wasserfesten Eigenschaften ganz komfortabel unter fließendem Wasser möglich.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Betriebszeit: Keine Angabe

Hautschutz: ⭐⭐⭐⭐

Betrieb: Keine Angabe

Laufzeit: Keine Angabe

Klingen: 5

Stufen: Stufenlos

Gewicht: 215 g

Lieferumfang: 1 x Audio-Technica Panasonic Arc5 Electric Razor Mens 5Blade Cordless, 1 x Ladekabel

Reise-Tipp Philips Norelco OneBlade hybrid electric trimmer and shaver FFP QP2520/90 Jetzt zu Amazon von Philips Derzeit nicht verfügbar Der beliebte Rasierer Rasierer mit drei aufsteckbaren Trimmeraufsätzen für eine gelungene Nass- und Trockenrasur sowie zur einfachen Konturen-Anpassung.

Dieser kleine Rasierer schneidet deine Haare sauber und präzise. Mithilfe der drei aufsteckbaren Trimmeraufsätze erhältst du eine Auswahl an unterschiedlichen Längen. Der Haartrimmer kann sowohl für Nass- als auch für Trockenrasuren verwendet werden. Die einzigartige OneBlade-Technologie, die speziell für Männer mit Bart und verschiedenen Barstyles entwickelt wurde, eignet sich ideal zum Stylen der Gesichtshaare.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Betriebszeit: Keine Angabe

Hautschutz: ⭐⭐⭐⭐

Betrieb: Akkubetrieb

Laufzeit: Keine Angabe

Klingen: 1

Stufen: 3

Gewicht: 160 g

Lieferumfang: 1 x Philips OneBlade QP2520/30 Rasierer Bartschneider, 3 x Aufsätze, 1 x Klinge

Ist eine Nass- oder Trockenrasur mit einem Rasierer besser?

Dank der heutigen Technologien sind die Unterschiede nicht mehr wirklich spürbar. Hier zählt lediglich deine Vorliebe. Die meisten Männer bevorzugen eine Trockenrasur, da das einfach praktisch und vor allem schnell geht. Stehst du eher auf eine klassische Rasur mit Wasser, dann sind Kombinationsmodelle für dich das Richtige.

Wo liegt der Unterschied bei einem manuellen und elektrischen Rasierer?

Der Unterschied zwischen einem manuellen und elektrischen Rasierer ist inzwischen ziemlich groß. Denn die heutigen Hightech-Rasierer verfügen über super scharf-schwingende Klingen, die sich extrem schnell bewegen und selbst dicke Haare mühelos abrasieren. Die manuellen Rasierer sind zwar auch sehr scharf, stoßen aber schnell an ihre Grenze, wenn die Haare dicker werden. Zudem benötigst du für eine hautfreundliche, manuelle Rasur ein feines Händchen und viel Übung.

Wie funktioniert ein Rasierer?

In einem elektrischen Rasierer bewegt sich die Klinge entweder kreisförmig rotierende oder nach rechts und links schwingend. Der kleine leistungsstarke Motor wird meistens von einem Akku betrieben, der über die Steckdose oder manchmal sogar über ein USB-Kabel geladen werden kann. Für ein optimales Ergebnis sollte das Gerät möglichst in kreisenden Bewegungen oder gegen die Haarwuchsrichtung geführt werden.

Wer regelmäßig seine Kopfbehaarung in Form halten möchte, der benötigt das passende Werkzeug. Ein Rasierer erleichtert dir die Bartpflege und ermöglicht dir verschiedene Styles auszuprobieren. Dank der hochmodernen Technologie sind Verletzungen auszuschließen und die morgendliche Routine nimmt nicht mehr so viel Zeit ein. Unser Ratgeber wird dir helfen, den passenden Rasierer für deine individuelle Körperbehaarung zu finden.