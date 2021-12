Geschenkideen für Technik-Liebhaber Die 13 besten Technik-Geschenke 2021

Das richtige Geschenk zu finden, ist manchmal genauso kompliziert wie das neueste technologische Wunderwerk zu verstehen. Doch keine Sorge: Mit unseren Tipps machst du jedem Technik-Fan eine Freude.

Das sind die Technik-Must-Haves 2021:

1. Kabelloser In-Ear-Sportkopfhörer: Jabra Elite 7 Pro

Hersteller Jabra Elite 7 Pro: kompaktes Design und anpassbare aktive Geräuschunterdrückung

Ein super leichter True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer. Mit der Hear-Through-Funktion kannst du Außengeräusche ans Ohr holen. Die 4 Mikrofone und der innovative Voice-Pick-UP-(VPU)-Sensor, der automatisch Windgeräusche unterdrückt, sorgen zudem für eine bessere Gesprächsqualität an jedem Ort.

2. Over-Ear-Kopfhörer: Bose QuietComfort 45

PR Männer-Spielzeug: die Noise-Cancelling-Kopfhörer QuietComfort 45 von Bose

Bose zählt bei der Geräuschunterdrückung zu den führenden Spezialisten. Lange Zeit war der Over-Ear-Kopfhörer "QuietComfort 35 II" mit seinem nahezu perfekten Sound und seiner intelligenten Geräuschunterdrückung dafür das beste Aushängeschild. Nun tritt der "QuietComfort 45" die Nachfolge an. Der sehr bequeme und leichte Bluetooth-Kopfhörer bietet zwei Modi: Im neuen Aware-Modus werden alle Umgebungsgeräusche klar und deutlich durchgelassen, was zum Beispiel im Straßenverkehr wichtig ist. Das eigentlich Highlight ist aber natürlich der Quiet-Modus, der mit neuester ANC-Technologie souverän Auto-, Bahn- und Flug-Geräusche herausfiltert, aber auch Straßenlärm oder Stimmen. In unserem Kurztest war das Ergebnis ziemlich beeindruckend. So viel Ruhe hatten wir beim Musikhören in lauter Umgebung bislang noch nie. Ein durchaus neues Maß der aktiven Geräuschunterdrückung, an dem sich die Konkurrenz messen darf. Dazu der exzellente Klang mit kräftigen Bässen.

3. Smartwatch: Apple Watch Series 7

Hersteller Apple Watch Series 7: perfekt für sportbegeisterte Menschen

Die Apple Watch ist die populärste Smartwatch. Aber ist sie auch die ultimative Sportuhr? Apples Smartwatch ist zwar nicht die perfekte Uhr für ambitionierte Läufer oder für Biker. Aber: Die Apple Watch 7 bleibt ein bemerkenswerter Alleskönner unter den Fitness-Trackern. Kein anderes Gadget deckt derzeit so viele Sportarten ab. Zwar sind die gesammelten Daten und Fitness-Modi noch ausbaufähig, Lauf- bzw. Sporteinsteiger bekommen allerdings ein wertvolles Tool, um ihr Training zu planen, daran erinnert zu werden, zu tracken und auszuwerten. Ideal für Menschen, die sich nicht nur auf eine Sportart fixieren. Zusätzlich gibt es jede Menge Gesundheitsfunktionen wie EKG und die Messung des Blutsauerstoffs. Mehr Infos in unserem großen Test.

4. Smartspeaker: Homepod Mini

Apple Kleiner Smart-Speaker von Apple: der HomePod Mini

Mit gerade mal 8,4 cm Höhe braucht der HomePod Mini kaum Platz. Dennoch füllt er einen ganzen Raum mit einem klangvollen 360°-Sound. Eine praktische und flexible Lautsprecher-Alternative für IPhone- oder IPad-Nutzer.

5. Der Braun Series 9 Pro Rasierer

Braun / PR Der Braun Series 9 rasiert von allen Folienrasierern am gründlichsten – das bestätigt auch Stiftung Warentest

Stiftung Warentest zeichnet in der test-Ausgabe 10/2021 den neuen Braun Series 9 Pro als Testsieger (Note: 1,6) aus. Auch wir finden ihn super, weil er schnell, sanft und gründlich rasiert.100% wasserdicht, schnell zu reinigen und einfach umzurüsten. Der Series 9 Pro-Rasierer von Braun ist perfekt für Männer, die eine gründliche aber auch einfache Rasur wollen. Der Elektrorasierer mit Folienscherkopf gilt als hautschonend, denn die dünne Scherfolie wirkt wie eine schützende Pufferzone zwischen Haut und Klingenblock. Das beste Rasierergebnis gibt’s, wenn gerade Bahnen über die Haut gezogen werden. Der Folienrasierer eignet sich durch seine rechteckige Form auch bestens für Männer mit Teilbärten, da sich Konturen gut abfahren lassen

6. Regenerationstool: Massagepistole

Hersteller GOBEES: Muskelmassagepistole für Nacken, Rücken und Schulter

Mit tausenden Mini-Stößen pro Minute löst die Massagepistole Verspannungen, lockert Muskelsteifheit und regt die Durchblutung an. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern verbessert auch noch die Erholung nach dem Sport. Mit nur 0,75 Kilo Gewicht, 30 Intensitätsstufen und 10 verschiedenen Aufsatzköpfen verschenkst du das ideale Tool, um die Muskelvitalität zu aktivieren und das Wohlbefinden zu steigern.

7. Kabelloser In-Ear-Sportkopfhörer: Teufel AIRY Sports

Hersteller Auf Sport optimiert: Für den Alltag gibt es unauffälligere Kopfhörer-Modelle

Der Airy Sports macht jegliche Bewegungen mit. Wer sich um ständiges Akkuladen keine Gedanken machen möchte und einen top verarbeiteten Kopfhörer mit knackigem Klang sucht, ist hier genau richtig. Besonders positiv fiel der sichere und bequeme Sitz der samtigen Silikon-Ohrbügel auf. So hält der Airy Sport selbst bei schnellen, dynamischen Bewegungen bombenfest.

8. Smartphone: Galaxy S21 5G

Hersteller Schießt geniale Bilder: das neue Samsung Galaxy S21 5G

Das Galaxy S21 punktet mit seiner hochqualitativen Kamera. Mit der 12 x 12 x 64 MP Rückkamera und 10 MP Frontkamera wird jedes Foto zum Schnappschuss. Zudem kannst du mit dem Galaxy S21 in 8K filmen. Die smarte Video-Snap-Funktion verwandelt die besten Momente zudem in hochauflösende Fotos.

9. Smartwatch: Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Der Nachfolger der Galaxy Active ist in 2 Größen (40 und 44 mm) und in Edelstahl oder Aluminium erhältlich

Die Galaxy Watch Active 2 kann 7 Arten von Aktivitäten sofort aufzeichnen. Eine Laufcoach-Funktion gibt Trainingstipps. Im Vergleich zum Vorgänger hat die Uhr mehr Sensoren, wodurch nun auch der Blutdruck gemessen und die Herzfrequenz aufgezeichnet werden kann. GPS und Barometer sind integriert, sodass du auch die Trainingsstrecke aufgezeichnet kann. Sportliche Erfolge über einen längeren Zeitraum lassen sich über die Handy-App auswerten. Das perfekte Geschenk für Fitnessbegeisterte.

10. Der iRobot-Saugroboter

iRobot Ultimativer Saug-Komfort: der Roomba i7

Keine Lust Staub zu saugen? Dann übernimmt der iRobot Roomba i7. Mit seiner intelligenten Raumerfassung passt er sich deinem Zuhause an. Der Auffangbehälter wird automatisch entleert, sodass sich der Beschenkte wochenlang keine Sorgen ums Reinigen machen musst. Für Leute, die es gerne sauber haben, ohne sauber machen zu wollen.

11. Drohne: Anafi von Parrot

Parrot Kompakte Einsteiger-Drohne: die Parrot Anafi

Mit der kompakten Drohne von Parrot gelingen dir beeindruckte Aufnahmen aus der Luft. Sie überzeugt mit 4K-HDR-Videos und 21-MP-Fotos sowie einem verlustfreien 2,8X-Digitalzoom. Das Modell ist besonders für Einsteiger geeignet.

12. Schlafkopfhörer: Bose Sleepbuds II

Bose Schlaf gut: mit den Sleepbuds II von Bose

Dein Vater, Kumpel, Bruder oder Freund hat unruhige Nächte? Dann sind die Sleepbuds von Bose wie gemacht für ihn. Die entspannenden Tönen helfen beim Einschlafen, während die Bose Noise-Masking-Technologie beim Durchschlafen unterstützt.

13. Luftreiniger von Levoit

Hersteller Der Levoit Luftreiniger sorgt für stets saubere Luft

Der Luftreiniger von Levoit reinigt effektiv Räume bis zu 40 m² in 30 Minuten. Ein Schlafmodus mit minimalem Geräuschpegel sorgt für ungestörten und angenehmen Schlaf. Optimal für Tierbesitzer, Raucher und Allergiker.

