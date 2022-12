Geschenkideen für Technik-Liebhaber Die 15 besten Technik-Geschenke 2022

Weihnachten steht vor der Tür – und alle Jahre wieder auch die Frage: Was schenke ich? Bei Technik-Fans ist die Antwort eigentlich ziemlich einfach: Über coole Gadgets, smarte Geräte und Hightech-Spielereien freut sich einfach jeder. Hauptsache der Tüftel- und Spieltrieb oder die Neugier werden getriggert. Faustregel: Möglichst neu und innovativ, besonders praktisch oder spaßig muss die Technik sein, um zu begeistern. Da fällt dir partout nichts Konkretes ein? Dann schenke doch einfach etwas aus unserer Geschenkeliste für jeden Technik-Enthusiasten. Damit liegst du definitiv nie daneben, großes Tech-Ehrenwort!

Das sind die Technik-Must-Haves 2022:

1. Spielkonsole: Nintendo Switch OLED

Nintendo Die Nintendo Switch OLED bietet bessere Kontraste und höhere Farbbrillanz im Handheld-Modus

Hier bestellen: Nintendo Switch OLED

Der sehr beliebte Vorzeige-Handheld von Nintendo hat ein Upgrade erhalten, das sich sprichwörtlich sehen lassen kann: Die Switch OLED richtet sich mit ihrem verbesserten Display insbesondere an jene Gamer, die mit der wandelbaren Spielkonsole am liebsten unterwegs daddeln wollen. Im Vergleich zur klassischen Switch kommt hier nämlich die modernere OLED-Technologie auf einem vergrößerten Bildschirm zum Einsatz, die durch bessere Kontraste und mehr Farbbrillanz speziell im Handheld-Modus die nun beste Spielerfahrung bietet. Aber auch für den TV-Modus gab es ein paar Detailverbesserungen, darunter eine robustere Docking-Station – inklusive Ethernet-Anschluss für eine zuverlässigere Online-Verbindung.

2. Game: Splatoon 3

Hier bestellen: Splatoon 3

Passendes Switch-Spiel gefällig? Mit Splatoon 3 kommt über Weihnachten garantiert keine trübe Stimmung auf, denn in Nintendos quirligem Farb-Shooter wird alles bunt gestrichen, gespritzt und gegossen. Das Spielprinzip im klassischen Revierkampf-Modus: Nach drei Minuten gewinnt das Team, das die Arena am meisten mit der eigenen Oktopus-Tinte eingefärbt hat. Das zockt sich super spaßig und durch die vielen Waffengattungen auch schön abwechslungsreich. Natürlich liegt der Fokus auf den spannenden Fights im Online-Mehrspielermodus, idealerweise im Team mit bis zu drei Freunden. Wer davon aber mal eine kleine Auszeit braucht, wird im gelungenen Story-Modus gegen die fiesen Oktarianer ebenfalls seine Freude finden.

3. Over-Ear-Kopfhörer: Bose QuietComfort 45

PR Männer-Spielzeug: die Noise-Cancelling-Kopfhörer QuietComfort 45 von Bose

Hier bestellen: Bose QuietComfort 45

Bose zählt bei der Geräuschunterdrückung zu den führenden Spezialisten. Lange Zeit war der Over-Ear-Kopfhörer "QuietComfort 35 II" mit seinem nahezu perfekten Sound und seiner intelligenten Geräuschunterdrückung dafür das beste Aushängeschild. Nun tritt der "QuietComfort 45" die Nachfolge an. Der sehr bequeme und leichte Bluetooth-Kopfhörer bietet zwei Modi: Im neuen Aware-Modus werden alle Umgebungsgeräusche klar und deutlich durchgelassen, was zum Beispiel im Straßenverkehr wichtig ist. Das eigentlich Highlight ist aber natürlich der Quiet-Modus, der mit neuester ANC-Technologie souverän Auto-, Bahn- und Flug-Geräusche herausfiltert, aber auch Straßenlärm oder Stimmen. In unserem Kurztest war das Ergebnis ziemlich beeindruckend. So viel Ruhe hatten wir beim Musikhören in lauter Umgebung bislang noch nie. Ein durchaus neues Maß der aktiven Geräuschunterdrückung, an dem sich die Konkurrenz messen darf. Dazu der exzellente Klang mit kräftigen Bässen.

4. Smartwatch: Apple Watch Series 8

Apple Apple Watch Series 8: perfekt für sportbegeisterte Menschen

Hier bestellen: Apple Watch Series 8

Die Apple Watch ist die populärste Smartwatch auf dem Markt und beweist sich als sehr solide Allrounder-Sportuhr. Apples Smartwatch ist zwar nicht die perfekte Uhr für ambitionierte Läufer oder Biker. Aber: Die Apple Watch 8 bleibt ein bemerkenswerter Alleskönner unter den Fitness-Trackern. Kein anderes Gadget deckt derzeit so viele Sportarten ab. Besonders Lauf- beziehungsweise Sporteinsteiger bekommen ein wertvolles Tool, um ihr Training zu planen, zu tracken und sehr detailliert auszuwerten. Ideal für Menschen, die sich nicht nur auf eine Sportart fixieren. Zusätzlich gibt es jede Menge Gesundheitsfunktionen wie EKG und die Messung des Blutsauerstoffs. Mehr Infos in unserem großen Test.

5. Smart Speaker: Amazon Echo Dot (5. Generation)

Amazon Kleiner Smart-Speaker von Amazon: der Echo Dot mit Uhr-Anzeige

Hier bestellen: Amazon Echo Dot

Der neue Echo Dot von Amazon ist ein toller Einstieg in die Smart-Home-Welt, denn er bringt Sprachassistentin Alexa in dein Zuhause. Mit ihr lässt sich per Zuruf etwa die Beleuchtung steuern, deine Lieblingsmusik abspielen oder nach dem Wetter fragen. Durch den neu verbauten Temperatursensor ist der Echo Dot auch talentierter beim Automatisieren geworden: So kann er jetzt beispielsweise selbstständig einen Ventilator oder Heizkörper einschalten, sobald es im Raum zu warm oder zu kalt wird. Aber auch die Klangqualität wurde im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert. Doppelt so viel Bass und klarere Stimmen, verspricht Amazon.

6. Rasierer: Braun Series 9 Pro

Braun / PR Der Braun Series 9 rasiert von allen Folienrasierern am gründlichsten – das bestätigt auch Stiftung Warentest

Hier bestellen: Braun Series 9 Pro Premium Rasierer

Stiftung Warentest zeichnet in der test-Ausgabe 10/2021 den neuen Braun Series 9 Pro als Testsieger (Note: 1,6) aus. Auch wir finden ihn super, weil er schnell, sanft und gründlich rasiert. 100% wasserdicht, schnell zu reinigen und einfach umzurüsten. Der Series-9-Pro-Rasierer von Braun ist perfekt für Männer, die eine gründliche aber auch einfache Rasur wollen. Der Elektrorasierer mit Folienscherkopf gilt als hautschonend, denn die dünne Scherfolie wirkt wie eine schützende Pufferzone zwischen Haut und Klingenblock. Das beste Rasierergebnis gibt’s, wenn gerade Bahnen über die Haut gezogen werden. Der Folienrasierer eignet sich durch seine rechteckige Form auch bestens für Männer mit Teilbärten, da sich Konturen gut abfahren lassen

7. Bluetooth-Plattenspieler: Audio-Technica AT-LPW50BT

Audio-Technica Mit dem "AT-LPW50BT" Bluetooth-Plattenspieler verbindet Audio-Technica die analoge Welt mit der digitalen

Hier bestellen: Audio-Technica AT-LPW50BT

Old School trifft moderne Technik: Vinyl war schon immer eine Klasse für sich. Mit dem "AT-LPW50BT"-Plattenspieler von Audio-Technica lässt sich der unverwechselbar warme und detailreiche Analogsound einer Schallplatte nun auch digital und kabellos durchs ganze Haus an Bluetooth-Geräte wie Lautsprecher oder Kopfhörer übertragen. Die Verbindung wird einfach per Pairing-Taste eingerichtet. Alternativ kann der vollständig manuelle, riemengetriebene Plattenspieler mit schickem Holzfurnier natürlich auch – ganz klassisch – per Cinch-Kabel angeschlossen werden, zum Beispiel an eine Hi-Fi-Anlage. Auch ein Phono-Vorverstärker ist integriert.

8. Regenerationstool: Massagepistole GOBEES

Hersteller GOBEES: Muskelmassagepistole für Nacken, Rücken und Schulter

Hier bestellen: Massagepistole GOBEES

Mit tausenden Mini-Stößen pro Minute löst die Massagepistole Verspannungen, lockert Muskelsteifheit und regt die Durchblutung an. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern verbessert auch noch die Erholung nach dem Sport. Mit nur 0,75 Kilo Gewicht, 30 Intensitätsstufen und 10 verschiedenen Aufsatzköpfen verschenkst du das ideale Tool, um die Muskelvitalität zu aktivieren und das Wohlbefinden zu steigern.

9. Kabellose In-Ear-Kopfhörer: Teufel Real Blue TWS 2

Teufel Die kabellosen In-Ears "Real Blue TWS 2" von Teufel sind tolle Allrounder

Hier bestellen: Teufel Real Blue TWS 2

Über gute Allrounder-In-Ears freut sich jeder. Die neuen Real Blue TWS 2 von Teufel bieten effektives Active Noise Cancelling (kurz ANC), ein ausgewogenes Klangbild, Touch-Steuerung und einen zuschaltbaren Transparenz-Modus, um die Außengeräusche besser wahrnehmen zu können. Für den perfekten Sitz liegen gleich fünf Paar Ear-Tips in unterschiedlichen Größen aus weichem und antibakteriellem Silikon bei. Dank IPX3-Schutzklasse lassen sich die kabellosen In-Ears auch beim Sport nutzen. Gegen heftigen Regenschauer oder Untertauchen sind sie allerdings nicht geschützt. Der Akku hält laut Hersteller mit aktiviertem ANC bis zu sechs Stunden. Per Ladecase sind bis zu 18 Stunden drin. Das reicht locker für den ganzen Tag.

10. Smartphone: Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Das Samsung Galaxy Z Flip4 ist ein Stück ausklappbare Innovation für die Hosentasche

Hier bestellen: Samsung Galaxy Z Flip4

Die Klapphandys sind zurück, allerdings in cool mit Faltdisplay-Technik State of the Art. Das neue Galaxy Z Flip4 von Samsung macht von der Performance und Verarbeitung her kaum noch einen Unterschied zu klassischen Smartphones. Es ist robust gebaut, wasserdicht und wird vom neuesten Snapdragon-Prozessor befeuert. Gleichzeitig bietet die Falttechnik diverse Vorteile, wenn zum Beispiel bei Foto- oder Videoaufnahmen ein Stativ überflüssig wird. Doch das wohl größte Highlight für jeden Gadget-Fan: Die Klappmechanik fühlt sich jedes Mal wie eine kleine und befriedigende Spielerei an, die aus einem kompakten, quadratischen Stück Technik ein schlankes Smartphone macht – und umgekehrt.

11. Soundbar: Sonos Ray

Sonos Toller Soundbar-Einstieg: der Sonos Ray Klangriegel

Hier bestellen: Sonos Ray

Eine für alles: Die kompakte Sonos Ray eignet sich prima als talentierte Einstiegs-Soundbar in eine bessere Klangwelt. Sie findet überall ihren Platz und macht Schluss mit dünner Soundkulisse beim Fernsehen, Musikhören oder Gaming. Jeweils zwei Hoch- und Tiefmitteltöner kommen dabei zum Einsatz. Der Clou: Die Sonos Ray lässt sich bei Bedarf über weitere Sonos-Speaker schrittweise zu einem Heimkino- oder Multiroom-System erweitern.

12. Saugroboter: iRobot Roomba i7

Ultimativer Saug-Komfort: der Roomba i7

Hier bestellen: iRobot Roomba i7

Das perfekte Geschenk für alle Putzmuffel: Der iRobot Roomba i7 übernimmt gerne das Staubsaugen und passt sich mit seiner intelligenten Raumerfassung jedem Zuhause an. Ist der Job getan, wird der Auffangbehälter automatisch von der Absaugstation entleert. So braucht sich wochenlang niemand Sorgen ums Reinigen machen.

13. Systemkamera: Canon EOS R10

Canon Die Canon EOS R10 ist ein toller Einstieg in die Welt der Systemkameras

Hier bestellen: Canon EOS R10

Mit der spiegellosen Systemkamera "EOS R10" richtet sich Canon an alle, die den Sprung vom Smartphone in professionellere Gefilde wagen wollen. Entsprechend stark ist die kompakte Allrounder-Kamera im APS-C-Format auf Mobilität, einfache Bedienung und Lifestyle-Content getrimmt. Wer will, kann sie einfach auf Vollautomatik stellen und loslegen. Dank schnellem Autofokus und Reihenaufnahmen mit bis zu 15 Bildern pro Sekunde ist die EOS R10 auch bestens für die Natur- und Sportfotografie geeignet. Videos können bis zu zwei Stunden lang in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden.

14. Drohne: DJI Mini 3 Pro

DJI Kompakte Einsteiger-Drohne: die DJI Mini 3 Pro

Hier bestellen: DJI Mini 3 Pro

Die "Mini 3 Pro" von DJI setzt mit 4K-HDR-Qualität, automatischem Folge-Modus und einer aktiven Hindernisvermeidung alles spektakulär und mit hoher Sicherheit in Szene. Die Drohne eignet sich besonders für Einsteiger, zumal durch ihr geringes Gewicht von nur 249 Gramm kein Drohnenführerschein notwendig ist. Eingefaltet ist sie etwa handflächengroß und lässt sich entsprechend einfach transportieren. Der perfekte Sidekick für jede Reise!

15. Schlafkopfhörer: Bose Sleepbuds II

Schlaf gut: mit den Sleepbuds II von Bose

Hier bestellen: Bose Sleepbuds II

Gegen unruhige Nächte hat Bose ein Schlafmittel entwickelt: Die Sleepbuds II arbeiten mit entspannenden und lärmüberdeckenden Tönen in Kombination mit fortschrittlicher Noise-Masking-Technologie. Das hilft gegen Alltagsstress, laute Nachbarn oder schnarchende Nebenschläfer. Die begleitende Bose Sleep App bietet Zugriff auf eine Bibliothek mit mehr als 50 Klängen, die beim erholsamen Durchschlafen helfen können. Durch die flache Bauweise sind die Sleepbuds II auch für Seitenschläfer geeignet.

Du möchtest einem Technik-Fan ein tolles Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen? Nichts einfacher als das! Mit unseren Technik-Ideen triffst du garantiert ins Schwarze.