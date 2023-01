Anzeige Unterarmtrainer Kaufberatung Die besten Unterarmtrainer für dein Krafttraining

Starke Hände und Unterarme zeugen von Willenskraft, Ausdauer und Stärke. Nicht nur bei Sportarten wie Klettern, Kampfsport oder Bodybuilding sind starke Unterarme von Vorteil, sondern auch im Alltag können sie dich perfekt unterstützen. Denn wenn deine Unterarm- und Handmuskeln besonders trainiert sind, widerstehen sie deutlich höheren Belastungen und sind nicht so anfällig für einen Tennis- oder Golferarm. Gerade der Tennisarm ist eine weit verbreitete Symptomatik bei klassischen Bürohengsten oder Schreibtischtätern, die zu viel Zeit vor dem Rechner verbringen. Die Unterarme zu trainieren ist also nicht nur für Sportler sinnvoll, um ihre Trainingsleistung zu pushen, sondern auch für alle sinnvoll, die ab und zu ein Marmeladenglas öffnen möchten, ohne um Hilfe fragen zu müssen.

Was ist ein Unterarmtrainer?

Ein Unterarmtrainer, auch Fingerhantel genannt, sieht aus wie eine übergroße Klammer mit Stahlfeder. Die Klammer wird in eine Hand genommen und anschließend gegen den Widerstand der Stahlfeder zusammengedrückt. Durch das Schließen der Hand kommt es zur Kontraktion der Unterarm- und Handmuskulatur. Durch das Öffnen und Schließen der Hand wird die Muskulatur konzentrisch und exzentrisch belastet. Je nach Stärke der Stahlfeder variiert der Widerstand. Auf dem Markt findet man Unterarmtrainer in verschiedenen Materialien und Widerständen. Besonders beliebt sind Unterarmtrainer, bei denen der Widerstand der Feder individuell eingestellt werden kann. Dadurch kann der Trainingsfortschritt Stück für Stück angepasst werden, ohne dass direkt ein neuer Unterarmtrainer gekauft werden muss.

Worauf muss ich beim Kauf eines Unterarmtrainers achten?

Du hast dich dazu entschlossen, einen Unterarmtrainer zu kaufen, kannst du dich aber noch nicht für ein Modell entscheiden? Dann bist du hier genau richtig! Grundsätzlich fällt die Entscheidung auch nicht ganz leicht, da die Modelle oft sehr verschieden sind. Abgesehen von der Materialauswahl spielen zusätzlich auch die Langlebigkeit, Qualität und der maximale Widerstand eine große Rolle.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Funktion, Preis-Leistungs-Verhältnis und Langlebigkeit genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne werden vergeben.

Funktion

Wie du vermutlich bereits festgestellt hast, findet man auf dem Markt viele unterschiedliche Modelle von Unterarmtrainern. Gerade in puncto Funktion unterscheiden sie sich enorm. Aus diesem Grund haben wir für dich genauer hingeschaut. Denn damit du langfristig solide Trainingsreize setzen kannst, ist es von Vorteil, dass der Widerstand bei dem Unterarmtrainer verstellbar ist. Das hat den Vorteil, dass du zum einen während des Trainings unterschiedlich starke Reize setzen kannst und zum anderen den Unterarmtrainer an deine wachsende Leistungsfähigkeit anpassen kannst. Ansonsten musst du dich darauf einstellen, verschieden starke Unterarmtrainer zu kaufen. Eine Zählfunktion ist bei manchen Unterarmtrainern auch enthalten, damit du dich während der Übung nicht auf das Zählen konzentrieren musst, sondern auf die Übung selbst. Das ist ein netter Zusatz, der allerdings kein absolutes Muss ist. Zuletzt haben wir geschaut, ob rutschfeste Griffe verbaut wurden, damit du während dem Training verletzungsfrei trainieren kannst.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Preis-Leistungs-Verhältnis spielt bei Unterarmtrainern eine große Rolle. Je nach Trainingslevel können die Ansprüche an den Unterarmtrainer sehr verschieden sein. Fängst du gerade erst an, dann reicht dir vermutlich ein Widerstand von 15 bis 25 Kilogramm. Bist du schon etwas fortgeschrittener, benötigst du vermutlich schnell 35 bis 50 Kilogramm Widerstand. Wir haben geschaut, was du jeweils für dein Geld bekommst.

Langlebigkeit

Die Langlebigkeit solltest du bei den Unterarmtrainern nicht unterschätzen. Zu oft gibt es Bilder, bei denen die Stahlfeder die Verankerung an der Klammer herausgerissen hat. Wenn dir eine hohe Langlebigkeit wichtig ist, dann empfehlen wir dir ein Modell zu wählen, bei dem die Griffe um die Feder befestigt worden sind. Bei diesen Modellen kannst du häufig nicht den Widerstand verstellen, aber besitzt eine hohe Garantie, dass sie dich für den Rest deines Lebens begleiten.

Diese Unterarmtrainer haben wir für dich verglichen

Dieser Unterarmtrainer eignet sich ideal um deine Hände, Unterarme, Handgelenke und Finger zu stärken. Außerdem kann das Training mit einem Unterarmtrainer helfen, Stress abzubauen und die Ausdauerleistung der Griffkraft zu verbessern. Der Widerstand kann von zehn bis 60 Kilogramm individuell eingestellt werden. Der strapazierfähige Kunststoff und die verstärkte Metalllegierung garantieren eine hohe Langlebigkeit.

Funktion: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 330 g

Größe: 16,3 x 10,8 x 5 cm

Marke: NIYIKOW

Material: Metall, Kunststoff

Widerstand: 10 - 60 kg

Anzahl im Set: 2

Rutschfeste Griffe: ✅

Dieser Unterarmtrainer beeindruckt durch eine einfache Handhabung. Der Widerstand lässt sich ganz einfach durch das Drehen des Fadens einstellen. Je nach Trainingsfortschritt und Grundkraft kann der Widerstand zwischen fünf und 60 Kilogramm eingestellt werden. Mit fortschreitender Leistungsfähigkeit kannst du den Widerstand optimal anpassen und neue Reize setzen.

Funktion: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 370 g

Größe: ‎18 x 12,2 x 5,1 cm

Marke: VVOANIY

Material: Kunststoff, Edelstahl, Gummi

Widerstand: 5 - 60 kg

Anzahl im Set: 2

Rutschfeste Griffe: ✅

Dieser Unterarmtrainer eignet sich für jeden, der starke Unterarme und Hände aufbauen möchte. Dank der angerauten Oberflächenstruktur wird das Abrutschen während dem Training verhindert. Der Fingertrainer wurde aus gehärtetem Stahl und Aluminium hergestellt und ist nahezu unzerstörbar. Das Set enthält einen umfangreichen Trainingsguide, um dir die richtige Anwendung für ein optimales Training zu zeigen.

Funktion: ⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 233 g

Größe: 20 x 18 x 2,5 cm

Marke: TWIVEE

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff

Widerstand: 45 kg

Anzahl im Set: 1

Rutschfeste Griffe: ✅

Dieser professionelle Unterarmtrainer kann in unterschiedliche Widerstandsstufen eingestellt werden und ermöglicht so ein optimales Training. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, mit diesem Unterarmtrainer kann wirklich jeder trainieren. Der ergonomisch gestaltete Handgriff eignet sich für kleine und große Hände.

Funktion: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 240 g

Größe: 3,5 x 15 x 3 cm

Marke: FitBeast

Material: Aluminium, Stahl

Widerstand: 54 - 81 kg

Anzahl im Set: 1

Rutschfeste Griffe: ✅

Dieser Unterarmtrainer sorgt für mehr Abwechslung in deinem Training. Mithilfe der verschiedenen Gewichtseinheiten ist für jeden Sportler etwas dabei. Durch ein regelmäßiges Training mit den Fingerhanteln wird deine Hand-, Finger- und Unterarmmuskulatur aufgebaut, was langfristig zu einer Steigerung der Griffkraft führt. Egal ob Sportler oder Bürohengst, starke Unterarme sind in jedem Alltag von Vorteil.

Funktion: ⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 197 g

Größe: 13 x 10 x 1,8 cm

Marke: Sporttrend 24

Material: Stahl, Aluminium

Widerstand: 68 kg

Anzahl im Set: 1

Rutschfeste Griffe: ✅

Dieser Griffkraftstärker eignet sich für jeden, der seine Unterarm- und Handmuskulatur aufbauen möchte. Die starke, langlebige Edelstahlfeder bietet einen optimalen Widerstandsbereich von fünf bis 60 Kilogramm. Mithilfe des schwarzen Drehknopfes kann der Widerstand ganz einfach an das jeweilige Niveau angepasst werden. Gerade für Anfänger eignet sich dieser Unterarmtrainer perfekt, da auch niedrige Kraftbereiche optimal trainiert werden können. Eine zusätzliche Zählfunktion erleichtert dir das Training.

Funktion: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 120 g

Größe: 16 x 11 x 2 cm

Marke: joofang

Material: Kunststoff, Stahl

Widerstand: 5 - 60 kg

Anzahl im Set: 1

Rutschfeste Griffe: ✅

Worauf sollte ich beim Kauf eines Unterarmtrainers besonders achten?

Beim Kauf eines Unterarmtrainers ist der Widerstand das Wichtigste, was du beachten solltest. Gerade wenn du dich für ein Modell entscheidest, bei dem der Widerstand nicht individuell eingestellt werden kann, solltest du ungefähr wissen, wie stark deine Unterarme sind, bevor du dich für ein Modell entscheidest. Bist du noch Anfänger im Bereich Unterarmtraining, dann empfehlen wir dir ein Modell, bei dem du den Widerstand anpassen kannst, denn dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

Sind Unterarmtrainer sinnvoll?

Unterarmtrainer können dir helfen, den Fokus und die Belastung ganz spezifisch auf deine Unterarmmuskulatur zu legen. Das fällt bei Übungen wie Klimmzügen oder Kreuzheben häufig schwerer. Dabei werden zwar auch die Unterarme trainiert, allerdings auch noch viele weitere Muskelgruppen. Dadurch fehlt häufig der Fokus und die Bewegung muss abgebrochen werden. Willst du die Leistung deiner Unterarme auf das nächste Level heben, dann kann dich ein guter Unterarmtrainer perfekt unterstützen.

Wie oft sollte ich mit einem Unterarmtrainer trainieren?

Bei einem Unterarmtrainer gelten die gleichen Parameter wie bei jedem anderen Muskel auch. Je nach Trainingsbelastung müssen gezielt Regenerationstage eingeplant werden. Stehst du noch am Anfang und trainierst mit vielen Wiederholungen, kannst du ruhig drei bis vier Mal die Woche ein kurzes Training absolvieren. Achte darauf, dass du dir mindestens 24 bis 48 Stunden Pausen gönnst. Bist du schon fortgeschrittener und hast den Widerstand stark erhöht, dann empfehlen wir dir ein intensives Training zwei bis dreimal pro Woche.

Ein Unterarmtrainer ist ein effektives Trainingsmittel, mit dem gezielt die Unterarm- und Handmuskulatur trainiert werden kann. Je nach Trainingsalter können verschiedene Widerstände gewählt werden, um einen optimalen Trainingsreiz zu setzen. Egal ob Anfänger oder Profi, mit einem Unterarmtrainer kann die Griffkraft perfekt trainiert werden. Welcher Unterarmtrainer perfekt zu dir und deinen Fitnesszielen passt, verrät dir unser Ratgeber.