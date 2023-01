Anzeige Zughilfen Kaufberatung Die besten Zughilfen für dein Krafttraining

Zughilfen kommen besonders bei Bodybuilding, Kraftdreikampf und leistungsorientiertem Krafttraining zum Einsatz. Die breiten Bänder, mit Haken oder Schlaufen, werden dabei am Handgelenk befestigen und unterstützen die Griffkraft ideal. Bei besonders schwerem Gewicht gibt immer die schwächste Muskulatur zuerst auf. Das bedeutet beim Gewichtheben oder anderen schweren Zugübungen wie Klimmzüge oder Rudern, dass die Unterarm- und Handmuskulatur vor der Rückenmuskulatur ermüdet. Besonders vorteilhaft erweisen sich Zughilfen beim Heben von schweren Langhanteln. Gerade bei speziellen Übungen, wie dem Kreuzheben, wird häufig mehr als das Doppelte des eigenen Körpergewichts gehoben. Damit die Hantel dabei sicher in den Händen liegt, kann eine Zughilfe die Muskulatur in den Unterarmen und Händen unterstützen.

Was ist eine Zughilfe?

Die Zughilfe oder auch Zugriemen genannt, ist ein circa 60 Zentimeter langes Band, welches um das Handgelenk und um die Klimmzug- oder Gewichtsstange gewickelt wird. Sie bietet einen guten Grip und hohe Sicherheit, da sie die Hände und Unterarme gleichermaßen entlastet. In der Regel werden Zughilfen gerne bei Maximalkraftsätzen oder am Ende des Trainings eingesetzt, um die große Rücken- und Beinmuskulatur maximal zu stimulieren. Für ein optimales Ergebnis solltest du darauf achten, dass du die Zughilfen nicht das ganze Training über nutzt, da es sonst zu einem Missverhältnis von Unterarm- und Rückenmuskulatur kommt.

Worauf muss ich beim Kauf von Zughilfen achten?

Um die optimale Zughilfe für dein Training zu erwerben, solltest du einige wichtige Parameter berücksichtigen. Auf dem Markt finden sich viele verschiedene Arten von Zughilfen. Nicht nur die Länge, sondern auch die Breite und das Material sind entscheidend, damit du einen perfekten Grip beim Heben oder Ziehen hast.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Qualität, Komfort und Preis-Leistung-Verhältnis abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Qualität

Die Qualität spielt bei Zughilfen eine große Rolle, da das Material im Training hohen Belastungen ausgesetzt ist. Gute Zughilfen erkennst du daran, dass sie aus hochwertiger Baumwolle gefertigt wurden. Doppelte Nähte und eine gute Verarbeitung des Produkts weisen außerdem darauf hin, dass dir die Zughilfen im Training zuverlässige Dienste leisten werden.

Komfort

Die Zughilfen beruhen auf dem Prinzip, dass das Gewicht von den Fingern auf den Unterarm übertragen wird. Das bedeutet, dass der Teil, den du um deinen Unterarm wickelst, großen Zug während des Trainings erfährt. Hochwertige Zughilfen bieten dank weicher Neopren-Polster einen optimalen Tragekomfort, ohne einzuschneiden.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Je nach Trainingsalter können die Ansprüche im Training stark variieren. Wenn du erst seit ein paar Monaten trainierst, benötigst du nicht direkt die hochwertigste Zughilfe. Ein etwas günstigeres Modell wird dir auch in den ersten zwei Jahren gute Unterstützung bieten. Bist du schon fortgeschritten mit dem Training, dann empfehlen wir dir direkt ein leistungsstärkeres Modell auszuwählen, da hier die Belastung und damit die Anforderung an die Zughilfe deutlich höher sein wird.

Diese Zughilfen haben wir für dich verglichen

Diese Zughilfen aus extra starkem Baumwollgewebe unterstützen dich perfekt bei deinen schweren Workouts. Damit jede Zughilfe sich optimal an deine Hände anpassen kann, wurden diese im spiegelverkehrten Design gestaltet und mit einer kleinen Links-, Rechtskennzeichnung versehen. Die Kombination aus hochwertiger Baumwolle, verstärkten Nähten und sauberer Verarbeitung macht die Zughilfe zum perfekten Trainingshilfsmittel.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐

Größe: 24,7 x 11,6 x 2,5 cm

Marke: Fitgriff

Material: Baumwolle

Anzahl: 2

Innenpolsterung: ✅

Inkl. Tasche/Beutel: ✅

Diese ergonomisch geformten Handgelenksgurte passen sich ideal an jede Unterarmform an und bieten einen erstklassigen, rutschfesten und sicheren Halt. Egal ob beim Heben schwerer Gewichte oder bei schweren Klimmzügen, die Zughilfen eignen sich optimal für jedes schwere Rücken- und Beintraining. Das Handgelenksband besteht aus hochwertiger Baumwolle und ist die perfekte Kombination aus komfortablem Sitz und maximaler Stabilität.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: Keine Angabe

Marke: SKDK

Material: Baumwolle

Anzahl: 2

Innenpolsterung: ❌

Inkl. Tasche/Beutel: ❌

Die modernen Hebegurte sind 53,3 Zentimeter lang und 3,6 Zentimeter breit. Dank der zusätzlichen Länge kann die Zughilfe mehrmals um die Stange gewickelt werden, was eine zusätzliche Stabilität während dem Greifen ermöglicht. Die Handgelenkschlaufen wurden speziell dafür entwickelt, um deine Griffe zu stärken. Dadurch kannst du auch schweres Gewicht ohne Abrutschen heben.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐

Größe: 53,3 x 3,6 cm

Marke: ihuan

Material: Polypropylen

Anzahl: 2

Innenpolsterung: ✅

Inkl. Tasche/Beutel: ❌

Mit dieser Zughilfe wirst du nie wieder Griffkraft-Probleme haben. Selbst bei den schwersten Zugübungen kannst du dich perfekt auf die Ausführung konzentrieren und brauchst keine Angst zu haben, dass dir das Gewicht gleich aus den Händen rutscht. Das angenehme Material schmiegt sich perfekt an dein Handgelenk an. Die weichen Neoprenpolster bieten eine breite Auflagefläche, ohne unangenehm einzuschneiden.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: 60 x 3,4 cm

Marke: ATHLETIC AESTHETICS

Material: Baumwolle

Anzahl: 2

Innenpolsterung: ✅

Inkl. Tasche/Beutel: ❌

Das Gewichtheberband wird aus hochwertigem Baumwollmaterial hergestellt. Es besitzt eine perfekte Stabilität und ermöglicht dir auch schwere Gewichte im Obergriff zu heben. Die Kombination aus kompaktem Halt und angenehmem Sitz eignet ideal für jeden, der im Training eine neue Leistungsstufe erreichen möchte. Darüber hinaus ermöglicht die fortschrittliche Schweißableitungstechnologie, dass dein Handgelenk während dem Training trocken bleibt.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: 60 x 2,3 cm

Marke: RDX

Material: Baumwolle

Anzahl: 2

Innenpolsterung: ✅

Inkl. Tasche/Beutel: ❌

Diese Zughilfe entlastet deine Hände und Finger extrem. Gerade für Personen, die Probleme oder Schmerzen im Unterarm haben, wie zum Beispiel bei einem Tennis- oder Golferellenbogen, eignet sich diese Zugunterstützung perfekt. Das Hakenprinzip überträgt die Belastung von der Langhantel oder Kurzhantel direkt auf deinen Unterarm, ohne dass die Finger die Hantel umschließen müssen. Die integrierte Handgelenksbandage sorgt für einen sicheren Halt und gute Stabilität in deinem Handgelenk.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Preis-Leistungs-Verhältnis: ⭐⭐⭐

Größe: ‎27,6 x 20,5 x 1,5 cm

Marke: Netrox

Material: Leder, Metall

Anzahl: 2

Innenpolsterung: ✅

Inkl. Tasche/Beutel: Keine Angabe

Was ist beim Kauf von Zughilfen besonders wichtig?

Beim Kauf von Zughilfen gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Wir empfehlen dir, darauf zu achten, eine Zughilfe mit hohem Komfort zu wählen. Gerade beim Heben von hohem Gewicht schneiden günstigere Modelle ohne Neopren- oder Schaumstoffpolster schnell in das Handgelenk ein. Das ist langfristig natürlich keine Lösung und solltest du unbedingt vermeiden. Außerdem solltest du auf eine gute Verarbeitung und hochwertige Materialien wie zum Beispiel Baumwolle achten, wenn du langfristig Spaß mit deinen Zughilfen haben möchtest.

Welchen Vorteil haben Zughilfen?

Zughilfen haben den Vorteil, dass du deine schwache Unterarmmuskulatur beim Rücken- oder Beintraining entlasten kannst. Das heißt, wenn du regelmäßig beim Kreuzheben den Satz aufgrund fehlender Griffkraft beenden musst, dann können Zughilfen helfen, die Belastung auf deinen Rücken und Beine zu erhöhen. Zughilfen werden auch gerne von Sportlern genutzt, die Schmerzen im Ellbogen verspüren. Gerade bei einem Tennis- oder Golferellenbogen entlasten sie die gereizte Region, ohne dass das Training komplett pausiert werden muss.

Bei welchen Übungen werden Zughilfen genutzt?

Zughilfen können bei vielen verschiedenen Zugübungen genutzt werden. Die beliebteste Übung, bei der Zughilfen zum Einsatz kommen, ist das Kreuzheben. Aber auch bei weiteren Übungen wie Klimmzüge, Nackenheben, Kinnziehen, Bizepscurls oder Rudern können sie genutzt werden.

Eine Zughilfe ist die ideale Ergänzung für schwere Trainingssätze. Egal ob schweres Kreuzheben, Klimmzüge, Rudern oder Bizepscurls, mit Zughilfen kannst du noch effektiver deine Rücken-, Arm- und Beinmuskulatur stimulieren. Die Entlastung der Unterarme und Hände ist enorm. Zughilfen heben dein Training auf das nächste Level und sorgen für mehr Intensität in deinem Training.