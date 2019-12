Sneaker-Trends Dezember 2019 Sneaker-Trends: die neuesten Modelle Dezember 2019

Sneaker sind weit mehr als einfach bloß Schuhe – sie sind Kult! Kein Kleidungsstück steht mehr für Trends, Hype und Zeitgeist als die sportlichen Treter. Täglich gibt es neue Modelle und auf Limited Editions ist der Run besonders groß. Das Sammler für einen neuen Schuh vor einem Shop campieren oder auf Online-Plattformen damit handeln, ist inzwischen ganz normal. Sneakers are big business!

In unserer Galerie findest du die Sneaker des Monats.

New Balance - 530

New Balance / PR New Balance - 530 / Release-Date: ab sofort / Preis ca. 100 €

12.12.2019 - Das klobige Dad-Sneaker die angesagteste Silhouette der letzten Zeit sind, ist kein Geheimnis. New Balance setzt auf den Trend noch einen drauf und kombiniert ihn mit dem supercoolen Performance-Style der späten 90er. Für Fans der Jogging-Ästhethik ist der 530 ein absolutes Must-have. Das Sneaker-Pack droppt in Unisex-Größen in vier Colourways. Besonders cool ist das Mesh-Obermaterial, dass sie über das komplette Upper zieht.Das Modell 530 von New Balance gibt es ab sofort im Online-Shop.

Puma - Future & Style Rider Ride On

Puma / PR Puma - links: Style Rider Ride On, ca. 100 € / rechts: Future Rider Ride On, ca. 90 € / Release-Date: 07.12.2019

07.12.2019 - Puma bringt uns die 80er wieder zurück! Der legendäre Laufschuh Fast Rider bekommt ein Remake und wird dank knalligen Colourways streetwear-tauglich neuinterpretiert. Das Style-Model kommt mit einer modernen, verstärkten und dickeren Sohle und erhält so eine sehr angesagten klobigen Silhouette. Das Future-Modell orientiert sich etwas mehr an der OG-Model (dem OriGinal) und weist eine schlanke Laufschuh-/Retro-Silhouette auf. Der komplette Fast Rider-Pack ist ab sofort im Online-Shop erhältlich.

Die wichtigsten Sneaker-Trends 2019

2019 bleiben Dad-Sneakers mit dicken Sohlen und klobiger Silhouette, die an Papas Schuhe aus den 80ern und 90ern erinnern, voll im Trend. Vorreiter ist die Designer-Collab "Ozweego" von Raf Simons x Adidas und der super-gehypte "Triple S" von Balenciaga. Mittlerweile gibt’s aber auch deutlich erschwinglichere von nahezu jeder Sneaker-Marke.

Noch zwei Mega-Trends: Sneaker in knalligen Farbkombis im Hiking- und Trail-Look, wie die Modelle von Hoka One One oder Salomon. Wer den Future-Trend mag, der wird sich über Modelle wie den Nike Air Max 720 mit der größten Air-Sohle oder die Adidas 4D-Modelle mit der ersten Sohle aus dem 3D-Printer, freuen.

Die wichtigsten Sneaker-Vokabeln: Von Customs bis Collabos

Die wichtigsten Sneaker-Vokabeln: Von Customs bis Collabos