Sneaker-Trends November 2019 Sneaker-Trends: die neuesten Modelle November 2019

Sneaker sind weit mehr als einfach bloß Schuhe – sie sind Kult! Kein Kleidungsstück steht mehr für Trends, Hype und Zeitgeist als die sportlichen Treter. Täglich gibt es neue Modelle und auf Limited Editions ist der Run besonders groß. Das Sammler für einen neuen Schuh vor einem Shop campieren oder auf Online-Plattformen damit handeln, ist inzwischen ganz normal. Sneakers are big business!

In unserer Galerie findest du die Sneaker des Monats.

Fila - Countdown

Fila/PR FILA - Countdown / Release-Date: 19.11.2019 / ca. 130 €

19.11.2019 - It´s the final countdown! Endlich ist er da! FILA droppt sein neuestes Sneaker-Modell: der Countdown. Als Fila vor etwas mehr als einem Jahr dem Disruptor zum Comeback verhalf, wurde er innerhalb kurzer Zeit zu einem der beliebtesten Chunky Sneaker. Der Countdown hat die bekannte dicke Profilsohle, wie sein Vorgänger, ist aber im Fersenbereich noch etwas klobiger. Besonders cool ist das Lamellen-Design mit dem gestickten Logo auf dem Upper. Erstmal droppt der Countdown in schwarz und weiß, aber so wie man die Marke kennt, kann es nicht allzu lange dauern, bis uns noch viele geile Colourways serviert werden.

Puma - RS-X³ Puzzle

Puma/PR Puma - RS-X3 Puzzle / Release-Date: 09.11.2019 / ca. 110 €

08.11.2019 - Style hoch drei! Puma hat sich vom Gaming inspirieren lassen und hat sich den beliebten Unisex-Sneaker RS nochmal vorgenommen und ihm ein Make-Over verpasst! Die Silhouette wurde leicht verändert: d.h. die Toe-Box (die Spitze des Sneakers) ist dezent schmaler und die die Sohle sticht optisch etwas wuchtiger ins Auge. Die leuchtende Farbkombination des RS-X³ hat ihre Wurzeln in der Leichtathletik und auch sonst bleibt Puma seiner Sport-DNA treu: verstärkte Details auf der Oberseite, mehrere Strukturschichten und ein auffälliger, stärkerer Material-Mix. Wir sind gespannt, in welchen coolen Colorways der RS-X³ in nächster Zeit noch releast wird.

2019 bleiben Dad-Sneakers mit dicken Sohlen und klobiger Silhouette, die an Papas Schuhe aus den 80ern und 90ern erinnern, voll im Trend. Vorreiter ist die Designer-Collab "Ozweego" von Raf Simons x Adidas und der super-gehypte "Triple S" von Balenciaga. Mittlerweile gibt’s aber auch deutlich erschwinglichere von nahezu jeder Sneaker-Marke.

Noch zwei Mega-Trends: Sneaker in knalligen Farbkombis im Hiking- und Trail-Look, wie die Modelle von Hoka One One oder Salomon. Wer den Future-Trend mag, der wird sich über Modelle wie den Nike Air Max 720 mit der größten Air-Sohle oder die Adidas 4D-Modelle mit der ersten Sohle aus dem 3D-Printer, freuen.

