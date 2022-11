Anzeige Protein-Müsli Kaufberatung Die leckersten Protein-Müslis zum Frühstück und für zwischendurch

Ein altes Sprichwort zum Thema Essgewohnheiten lautet: “Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler”. Mit einem Protein-Müsli startest du wie ein Kaiser in den Tag. Dank seiner vielen gesunden Inhaltsstoffe liefert es ausreichend Energie und macht lange satt. In diesem Ratgeber stellen wir dir die leckersten proteinhaltigen Müslis in verschiedenen Geschmacksrichtungen vor. Sie alle haben – wie der Name schon erahnen lässt – einen sehr hohen Proteingehalt. Da ihre Haupteiweißquelle aus der Sojabohne stammt, sind viele der Protein-Müslis auch für Menschen, die einen veganen Lebensstil bevorzugen, geeignet. Wir haben uns auf die Suche gemacht und einige der besten Protein-Müslis miteinander verglichen.

Was ist ein Protein-Müsli?

Du hast bestimmt schon oft von einem Protein-Müsli gehört oder es sogar im Supermarktregal oder in der Werbung gesehen. Doch was zeichnet dieses besondere Müsli überhaupt aus? Ein Protein-Müsli besteht aus einer Getreide- und Fruchtmischung, welche sehr viele Proteine enthält. Die Proteine können zum Beispiel aus der Sojabohne stammen und sind in Form von Sojamehl und Sojaproteinisolat im Müsli enthalten. Da dieses von Haus aus einen sehr geringen Fett- und Zuckeranteil enthält, ist es unter ernährungsbewussten Menschen sehr beliebt. Viele Hersteller setzen auf natürliche Süßungsmittel wie Banane, Erdbeere, Himbeere und Ähnliches.

Worauf muss ich beim Kauf eines Protein-Müslis achten?

Wir verraten dir, auf was du beim Kauf eines Protein-Müslis besonders achten kannst: Gehst du gerne ins Fitnessstudio und machst Krafttraining, dann wäre ein Protein-Müsli mit wenig Fett und einem besonders hohen Proteinanteil ratsam. Suchst du nach einem Protein-Müsli für dein morgendliches Frühstück, ist die Menge an Proteinen pro 100 Gramm nicht unbedingt ausschlaggebend. Hier kann eher der Geschmack im Vordergrund stehen.

Weitere Aspekte sind Konsistenz und Inhaltsstoffe: Bevorzugst du große Flocken oder eher feine und zarte? Protein-Müslis sind zudem in Bio-Qualität erhältlich. Solltest du Unverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit haben, musst du dies beim Kauf berücksichtigen. Zuletzt können Kalorien, Nährwerte und der Preis eine Rolle spielen.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach

bewertet, wie gut sie in puncto Proteingehalt, Zuckergehalt und Geschmack abschneiden. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Proteingehalt

Proteine sind für den menschlichen Körper lebenswichtig und müssen über die Nahrung zugeführt werden. Diese Makromoleküle sind aus Aminosäuren aufgebaut und erfüllen zahlreiche Funktionen in unserem Körper. Hauptsächlich liefern Eiweiße die Grundbausteine für Muskeln, Organe und Blut. Aber auch für Enzyme und Hormone sind Eiweiße essenziell. Daher ist es wichtig, dass du genügend Proteine zu dir nimmst. Erwachsene benötigen ungefähr 0,8 Gramm Protein auf ein Kilogramm Körpergewicht. Sportler hingegen benötigen mehr, denn ohne ausreichende Eiweißzufuhr kann kein Aufbau der Muskulatur stattfinden.

Zuckergehalt

Zucker in Protein-Müslis stammt häufig aus natürlichen Quellen: Früchte wie Banane, Erdbeere und anderen Obstsorten. Wer allerdings seine Zuckerzufuhr reduzieren oder auf industriell verarbeiteten Zucker komplett verzichten möchte, sollte die Zutatenliste genauer in Augenschein nehmen. Oftmals greifen viele Hersteller auf künstliche Süßungsmittel wie Aspartam zurück, um den Preis des Müslis so gering wie möglich zu halten. Natürliche Alternativen können zum Beispiel Kokosblütenzucker oder Birkenzucker sein.

Geschmack

Geschmack ist das A und O: die meistgenutzte Proteinquelle in Protein-Müslis ist Soja. Die Sojabohne besitzt zwar eine hohe biologische Wertigkeit, trifft aber nicht jeden Geschmack. Daher wird der Eigengeschmack der Sojabohne durch die Zugabe anderer Zutaten ausgeglichen. Protein-Müslis, die etwas teurer sind, werden oft mit natürlichen Geschmacksverstärkern wie Banane und Schokolade angereichert. Die preisgünstigeren Müslis schmecken teilweise etwas künstlich und sehr intensiv. Ihnen werden häufig künstliche Aromen beigemengt.

Diese Protein-Müslis haben wir für dich verglichen

Das Protein-Müsli der Firma IronMaxx kann sich sehen lassen: Es begeistert durch seinen Geschmack, der auf natürliche Zutaten zurückzuführen ist. Außerdem ist es laktosefrei, kohlenhydratarm, vegan und enthält wenig Zucker. Sogar die Zubereitung mit Wasser ist ein Genuss und verfälscht den Geschmack nicht. Dank der Sojabohne enthält das Protein-Müsli sehr viel Eiweiß (48 Prozent). Nicht nur in der Diät-Phase, sondern auch zum Muskelaufbau oder als gesunde Zwischenmahlzeit ist das Low Carb-Müsli eine gute Wahl. Das ballaststoffreiche Protein-Müsli ist in vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich.

Proteingehalt: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zuckergehalt: ⭐⭐⭐⭐

Geschmack: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: IronMaxx

Menge: 550 g

Lieferumfang: 1 x Protein-Müsli

Laktosefrei: ✅

Vegan: ✅

Glutenfrei: Keine Angabe

Mit diesem gesunden Protein-Müsli ist dein Frühstück in Zukunft gerettet. In dem Müsli steckt echte Schokolade, die dir schon am Morgen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird, wenn sie auf der Zunge schmilzt. Auch in der Mittagspause lässt sich das Müsli schnell mit Milch oder einem Milch-Ersatzprodukt zubereiten oder einfach pur als Snack verzehren. Das Protein-Müsli besteht zu 100 Prozent aus Bio-Zutaten: Sojaflocken, Leinsamen, Schokolade und Haselnüsse. Letztere sind reich an ungesättigten Fettsäuren und reich an Proteinen.

Proteingehalt: ⭐⭐⭐⭐

Zuckergehalt: ⭐⭐⭐⭐⭐

Geschmack: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: foodspring

Menge: 360 g

Lieferumfang: 1 x Protein-Müsli

Laktosefrei: ✅

Vegan: ✅

Glutenfrei: Keine Angabe

Das in Deutschland hergestellte Protein-Müsli ist in vielen Geschmacksrichtungen erhältlich. Es besticht mit einem Eiweißgehalt von satten 50 Prozent, ist kohlenhydratarm und frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Das Drei-Protein-Müsli ist nicht für Veganer geeignet, da es neben Sojaeiweiß auch Milch- und Molkeneiweiß enthält. Besonders praktisch ist die wiederverschließbare Kombidose.

Proteingehalt: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zuckergehalt: ⭐⭐⭐⭐

Geschmack: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Layenberger

Menge: 390 g

Lieferumfang: 1 x Protein-Müsli

Laktosefrei: ❌

Vegan: ❌

Glutenfrei: Keine Angabe

Hier erhältst du nicht nur ein Protein-Müsli, sondern gleich drei. In Deutschland entwickelt, begeistern die Protein-Müslis durch feinste Zutaten und unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Die darin enthaltenen Proteine stammen nicht aus der Sojabohne, sondern aus Nüssen und Samen. Der gesunde Sattmacher versorgt dich mit reichlich Energie und verhindert Blutzuckerschwankungen und Heißhungerattacken. Deshalb ist es ein ideales Produkt für alle, die auf Zucker verzichten möchten und Ernährungsformen wie Paleo, Low Carb oder Keto anstreben. Leidest du unter einer Weizenunverträglichkeit? Dann ist dieses Protein-Müsli die optimale Wahl.

Proteingehalt: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zuckergehalt: ⭐⭐⭐⭐⭐

Geschmack: ⭐⭐⭐⭐

Marke: T TULIPANS

Menge: 3 x 250 g

Lieferumfang: 3 x Protein-Müsli

Laktosefrei: ✅

Vegan: ✅

Glutenfrei: ❌

Das Protein-Müsli der Firma KoRo besteht zum größten Teil aus Sojaprotein und hat einen Eiweißanteil von knapp 60 Prozent. Außerdem lassen sich diese Crispies wunderbar zu Riegeln oder anderen Snacks verarbeiten. Ein passendes Rezept hierzu findest du auf der Internetseite des Herstellers. Zudem kommt das vegane Protein-Müsli in einer Großpackung, wodurch du lange Freude haben wirst und viele verschiedene Rezepte ausprobieren kannst.

Proteingehalt: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zuckergehalt: ⭐⭐⭐⭐⭐

Geschmack: ⭐⭐⭐⭐

Marke: KoRo

Menge: 1.000 g

Lieferumfang: 1 x Protein-Müsli

Laktosefrei: ✅

Vegan: ✅

Glutenfrei: Keine Angabe

Kann ein Protein-Müsli beim Abnehmen helfen?

Im Normalfall haben Protein-Müslis im Gegensatz zu herkömmlichen Müslis wenig Kohlenhydrate und Zucker. Ihr hoher Proteingehalt und die gesunden Fette sorgen für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Dank der Eiweiße wird die Bildung von Muskelmasse unterstützt, wodurch der Körperfettanteil sinkt und mehr Kalorien verbrannt werden. Daher eignen sich Protein-Müslis ideal für verschiedene Diäten.

Wie bereite ich ein Protein-Müsli zu?

Protein-Müslis können vielseitig zubereitet werden. Als Topping von Joghurt-Bowls oder Porridge beispielsweise macht es sich hervorragend. Auch die klassische Zubereitung mit (Pflanzen-)Milch ist mit Protein-Müslis möglich. Die enthaltenen Haferflocken saugen die Flüssigkeit auf und ergeben eine breiartige Konsistenz. Kombiniert mit frischen Früchten wie Äpfeln, Bananen oder tiefgefrorenen Beeren ist in wenigen Minuten eine leckere und gesunde Bowl zubereitet. Trockenfrüchte wie Datteln, Feigen und Rosinen bringen einen herrlichen Geschmack in das Protein-Müsli und sorgen für Abwechslung. Für noch mehr gesunde Fette kannst du dein Protein-Müsli mit Nüssen oder Nussmus verfeinern.

Welche Vorteile hat ein Protein-Müsli?

Der menschliche Körper benötigt Proteine, um Muskeln zu bilden und aufrechtzuerhalten. Protein-Müsli steckt voller gesunder Proteine, sodass deine Muskelmasse bestens versorgt wird. Dank des langanhaltenden Sättigungsgefühls ist es eine ideale Unterstützung bei Diäten. Ebenfalls kann es eine gute Alternative zu Fisch, Fleisch und diversen Milchprodukten sein. Ein weiterer Vorteil eines Protein-Müslis ist, dass es sich schnell zubereiten und gut mitnehmen lässt: für die Mittagspause im Büro, auf langen Zugfahrten oder im Urlaub.

Worin unterscheidet sich ein Protein-Müsli von einem normalen Müsli?

Der Unterschied liegt in den Inhaltsstoffen. Während normale Müslis aus Getreidesorten wie Hafer, Dinkel, Hirse oder Weizen bestehen, ist in Protein-Müslis zum größten Teil Soja enthalten. Die Sojabohne ist sehr kalorienarm und enthält reichlich Proteine. Je nach Hersteller werden Protein-Müslis weitere gesunde Zutaten wie Früchte oder Haferflocken beigemischt.

Protein-Müsli ist eine leckere und gesunde Frühstücksalternative und eignet sich ebenso gut als Snack für zwischendurch. Zubereitet ist es schnell und kann vielseitig mit Früchten und Nüssen kombiniert werden. Erhältlich sind Protein-Müslis in vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und mit diversen Inhaltsstoffen. Mit unserem Ratgeber wirst du deinen persönlichen Favoriten finden.