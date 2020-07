Anzeige Innovative iO-Technologie Die neue Premiumklasse unter den Zahnbürsten: Oral-B iO

Das Klischee das Männer nur das Allernötigste im Bad benötigen – im Zweifelsfall Wasser, Seife und eine Handzahnbürste, die schon bessere Tage gesehen hat, ist längst überholt. Denn genau das Gegenteil ist der Fall: Mann will die beste Qualität, innovative Technik, smarte Features und stylisch darf es auch gerne sein – das hilft auch für die Zahnpflege.

Mit der neuen Oral-B iO – der ersten elektrischen Zahnbürste von Oral-B mit Magnetantrieb – kommt nun ein Zahnbürste auf den Markt, die alle diese Wünsche erfüllt und vieles mehr: Die Oral-B iO arbeitet erstmals mit Magnettechnik statt Mechanik und kombiniert die bewährten oszillierend-rotierenden Bewegungen durch neuartige Mikrovibrationen.

Procter & Gamble

Innovation und bewährte Technologie: Oral-B iO

Somit wird die Energie punktgenau auf die Borstenspitzen übertragen. Bedeutet: die Putzenergie konzentriert sich auf die Stelle, an der sie am meisten benötigt wird. Der von Zahnärzten entwickelten kleine, runde Bürstenkopfs gleitet danach wie gewohnt sanft von Zahn zu Zahn gleiten. Dabei sind alle Modelle der neuen Premiumklasse von Oral-B extrem leise, sehr sanft und liegen durch ihr schlankes Design gut in der Hand. Mit mehr als insgesamt 250 Patente aus der ganzen Welt.steckt in der neuen Bürste eine Technik, die ihresgleichen sucht.

Weitere smarte Features machen die Zahnreinigung ab sofort zu einem Spaziergang. Man(n) darf sich einfach gut fühlen: Selbst eingefleischten Morgenmuffeln zaubert Oral-B iO ein Lächeln ins Gesicht nachdem das interaktive Display einen begrüßt, durch das alle Funktionen und Einstellungen ganz easy gesteuert werden können. Und damit steht man immer mit dem richtigen Bein auf: Ein aufleuchtender Smiley belohnt dich nach dem Putzvorgang mit einem Lächeln. Immer? Nicht immer! Nur, wenn die Bürste mit dem Putzvorgang zufrieden war.

Procter & Gamble

Aber das sollte keine Herausforderung mehr sein: Im Gegensatz zu dir weiß deine Oral-B iO genau, wie fest du aufdrücken musst. Der eingebaute, intelligente Drucksensor Bimodal Smart Pressure Sensor warnt dich bei zu starkem Aufdrücken (rotes Licht) oder gibt Entwarnung (grünes Licht), wenn du den optimalen Grad an Druck verwendest. Somit werden Zähne und Zahnfleisch sanft gereinigt, ohne sie durch übermäßigen Druck zu belasten.

Plus: Für den ersten Kurztrip mit der Liebsten seit langem hast du völlig vergessen, die Zahnbürste zu laden? Für die Oral-B iO kein Problem, denn sie lädt sich durch ihr innovatives, elegantes Magnetladegerät in nur drei Stunden vollständig auf. Die Oral-B iO ist ein echtes Hightech fürs Badezimmer und auf Reisen.

Mehr unter

www.io.oralb.de