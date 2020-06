Anzeige Der neue Braun Series 7 Ein Allrounder für Individualität

Heute haben Männer mehr denn je die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten und ihren ganz persönlichen Weg einzuschlagen. Immer wieder suchen sie nach neuen Wegen, sich mutig und selbstbewusst zu zeigen. Denn sie leben ihre Individualität gerne in vielen Facetten und Rollen aus; lassen sich dabei inspirieren und motivieren. Viele haben heutzutage kein klassisches Vorbild mehr und versuchen, ihren eigenen Platz in der Welt zu finden. Andere wiederum ziehen ihre Inspiration aus Personen ihres direkten Umfelds. Eines haben alle gemeinsam: Individualität und Diversität sind ihnen wichtig. Sie suchen nach Dingen, die authentisch, real und von Natur aus gut sind. Denn Männer zeigen sich heutzutage gerne wandelbar und drücken sich durch ihr Äußeres aus. Sie feiern Mode, Frisuren und Bartstyles als Teil des männlichen Alltags.

Braun 360° Flex-Head: der neue Series 7 von Braun

Funktionalität und Flexibilität im Alltag

Ob glattrasiert oder mit 3-Tage-Bart, jeder Mann sollte seinen Bart so tragen, wie es ihm gefällt und zu seinem Typ passt. Braun versteht das und bietet mit dem neuen Series 7 den perfekten Allrounder mit innovativer Technologie. Nach siebenjähriger Forschung und Entwicklung mit 50.000 Männern weltweit, bietet Braun mit seinem intuitiven Rasierer höchste Funktionalität und mehr Flexibilität im Alltag. Der neue Series 7 verfügt als erstes Modell von Braun über einen 360° Flex-Head. Der rundum flexible Scherkopf passt sich perfekt den Konturen des Gesichts an und ermöglicht eine effiziente Rasur an schwierigen Gesichtspartien wie dem Kinn.

Heute Bart, morgen keiner?

Für wechselnde Bartstyles ist der Series 7 der ideale Rasierer: Die innovative EasyClick-Funktion macht es möglich, den Rasierer mit unterschiedlichen Aufsätzen auszustatten. Somit vereint der Rasierer alle individuellen Styling- und Rasurbedürfnisse und macht mehrere Grooming-Geräte im Badezimmer überflüssig. Das Highlight ist der 3-Tage-Barttrimmer: Mit diesem Aufsatz kann man ganz einfach den perfekten 3-Tage-Bart rasieren. Insgesamt verfügt der Series 7 über fünf verschiedene Aufsätze für die klassische Glattrasur, das Trimmen von Konturen oder Brusthaar.

