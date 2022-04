Ernährungsplan Keto-Diät DISCOUNT! Mit diesem Keto-Ernährungsplan speckst du richtig ab

Der menschliche Körper kann seine Energie aus verschiedenen Quellen ziehen. Wusstest du, dass du deinen Körper darauf programmieren kannst, hauptsächlich (Körper-)Fett statt Kohlenhydrate aus der Nahrung zur Energiegewinnung zu nutzen? Mit der so genannten ketogenen Ernährung kannst du genau das steuern und so endlich auch die hartnäckigsten Fettdepots bzw. Kilos loswerden. Der Schlüssel zum Erfolg nennt sich "Ketose" – und ist gleichzeitig der Namensgeber der Keto-Diät. Doch was bedeutet das genau? Vom 11. bis zum 17. April 2022 erhältst du dieses Programm als Ernährungsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit der Keto-Ernährung!

Hier kannst du unseren 8-Wochen-Plan für die Keto-Ernährung direkt runterladen:

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Keto-Ernährungsplan: Abnehmen in 8 Wochen Ernährungsplan

detaillierter 8-Wochen-Plan

40 leckere Keto-Rezepte

inklusive Nährwertangaben

68 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Keto-Ernährungsplan: Abnehmen in 8 Wochen Ernährungsplan

8 Wochen

40 leckere Keto-Rezepte

inklusive Nährwertangaben

68 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Ohne Pasta, Brot und Kartoffeln satt werden, lecker essen und trotzdem abnehmen? Was wie ein Wunder klingt, ist möglich. Und zwar mit der Keto-Diät. Und das Beste: Mit unserem erprobtem Ernährungsplan musst du dir kein Kopfzerbrechen bereiten, was Tag für Tag auf den Teller kommt. Plus: Du musst nicht einmal ein Sternekoch sein, um leckere Mahlzeiten herbeizuzaubern. Garantiert! Wie die Keto-Diät funktioniert? Ganz einfach: Normalerweise verwendet dein Körper Kohlenhydrate zur Energiegewinnung. Überschüssiges Glykogen, das nicht verbraucht wird in Fett umgewandelt, um an einem anderen Ort – hallo Bauchspeck! – zu lagern. Wenn du dem Körper nun aber keine oder nur noch sehr wenige Kohlenhydrate zuführst, leeren sich die Speicher, und es muss neue Energie her. Und dein Body greift auf deine Fettpolster zurück. Genial, oder? Die Keto-Diät ist gar nicht so kompliziert, wie sie klingt. Erst recht mit einem zielgerichteten Plan, der dir hiermit vorliegt. Wir zeigen dir, wie du in nur 8 Wochen abnehmen kannst. Und das ohne zu hungern - trotz Kohlehydrat-Verzicht. Aber weißt du was? Probiere es am besten direkt selber aus! mehr Infos 14,90 € nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Abnehmen mit Fett und Eiweiß = Keto-Diät

Du kannst dein Körperfett reduzieren, indem du mehr Fett isst. Klingt komisch, funktioniert aber. Wenn deine Ernährung nämlich größtenteils aus Fett und Eiweiß besteht, dafür aus wenigen Kohlenhydraten, so schaltet dein Körper aus der Not heraus automatisch in die sogenannte Ketose. In diesem Zustand verwendet er Fettsäuren – entweder aus der Nahrung oder aus deinen Fettdepots – und nicht wie gewohnt Glukose zur Energiegewinnung und wandelt die Fettsäuren in der Leber zu Ketonkörpern um. Das sind kleine wasserlösliche Verbindungen, die mit dem Blut in alle Körperzellen verteilt werden können, wo sie als Energiequelle zur Verfügung stehen. Hier erklären wir dir die Ketose nochmal im Detail.

Welche Lebensmittel sind Keto-konform?

Die Keto-Diät hat nicht ohne Grund den Beinamen No-Carb-Diät, denn es handelt sich hierbei um eine extreme Form der Low-Carb-Ernährung. Sprich: Kohlenhydrate sind tabu – du solltest maximal 50 Gramm davon pro Tag zu dir nehmen. Zur Veranschaulichung: Allein ein Apfel enthält schon 21 Gramm Carbs, eine große Portion Pasta zum Mittag sogar 90 Gramm. Pasta, Pizza und Brot findest du in unserem Ernährungsplan daher nicht. Keto-konforme Lebensmittel sind vor allem fett- und eiweißreich, wie Fisch, Fleisch, Eier, Öle, Nüsse und Kerne, Käse und hochwertige Wurstwaren. Gemüse und Obst dürfen in deiner Ernährung natürlich nicht fehlen, allerdings sollten es fructosearme (Fructose = Fruchtzucker) Sorten, wie Beeren oder Papaya, sein.

In unserem Ernährungsplan findest du 8 komplette Wochenpläne mit insgesamt 40 cleveren Keto-Gerichten. Du musst also nichts selber planen, denn für Logik, Geschmack und Abwechslung haben wir gesorgt. Viel Spaß beim Schlemmen und Abnehmen!

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Keto-Ernährungsplan: Abnehmen in 8 Wochen Ernährungsplan

detaillierter 8-Wochen-Plan

40 leckere Keto-Rezepte

inklusive Nährwertangaben

68 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Keto-Ernährungsplan: Abnehmen in 8 Wochen Ernährungsplan

8 Wochen

40 leckere Keto-Rezepte

inklusive Nährwertangaben

68 Seiten, auf allen Geräten abrufbar Ohne Pasta, Brot und Kartoffeln satt werden, lecker essen und trotzdem abnehmen? Was wie ein Wunder klingt, ist möglich. Und zwar mit der Keto-Diät. Und das Beste: Mit unserem erprobtem Ernährungsplan musst du dir kein Kopfzerbrechen bereiten, was Tag für Tag auf den Teller kommt. Plus: Du musst nicht einmal ein Sternekoch sein, um leckere Mahlzeiten herbeizuzaubern. Garantiert! Wie die Keto-Diät funktioniert? Ganz einfach: Normalerweise verwendet dein Körper Kohlenhydrate zur Energiegewinnung. Überschüssiges Glykogen, das nicht verbraucht wird in Fett umgewandelt, um an einem anderen Ort – hallo Bauchspeck! – zu lagern. Wenn du dem Körper nun aber keine oder nur noch sehr wenige Kohlenhydrate zuführst, leeren sich die Speicher, und es muss neue Energie her. Und dein Body greift auf deine Fettpolster zurück. Genial, oder? Die Keto-Diät ist gar nicht so kompliziert, wie sie klingt. Erst recht mit einem zielgerichteten Plan, der dir hiermit vorliegt. Wir zeigen dir, wie du in nur 8 Wochen abnehmen kannst. Und das ohne zu hungern - trotz Kohlehydrat-Verzicht. Aber weißt du was? Probiere es am besten direkt selber aus! mehr Infos 14,90 € nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.