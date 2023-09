Fazit: Mit einem Ernährungsplan erreichst du dein Ziel schneller

Ein strukturierter, zielgerichteter Muskelaufbau-Ernährungsplan erleichtert dir den Weg ans Zuwachs-Ziel. Unser Plan enthält insgesamt 38 leckere Muskelaufbau-Rezepte, sinnvoll strukturiert in 8 detaillierten Wochenplänen plus Iden für proteinreiche Zwischenmahlzeiten. Zudem haben wir berücksichtigt, dass du natürlich nicht dauerhaft in der Küche stehen willst. Daher kochst du einen Großteil der Gerichte stets in doppelter Menge, so dass du dein Essen am nächsten Tag nur noch aufwärmen musst. Also, worauf wartest du noch?