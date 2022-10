Ernährungsplan

Low-Carb-Ernährungsplan in 8 Wochen

Low-Carb-Ernährungsplan

Du willst deinem Übergewicht mit der Low-Carb-Diät den Kampf ansagen? Super Idee, denn sie eignet sich perfekt zum Abnehmen. Dabei handelt es sich allerdings um keine „Diät“ im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um eine langfristige Ernährungsumstellung, die du jahrelang beibehalten kannst. Klar, dass klingt erst einmal nach einer großen Herausforderung. Aber keine Sorge: Unser genialer Ernährungsplan hilft dir dabei!

Wie das Low-Carb-Prinzip funktioniert? Ganz einfach: Du reduzierst die Kohlenhydratmenge pro Tag und zwingst deinen Stoffwechsel so dazu sich umzustellen. Normalerweise verwendet dein Körper nämlich Kohlenhydrate zur Energiegewinnung und speichert diese in Form von Glykogen in den Muskeln und in der Leber, bis sie verbraucht wird. Überschüssiges Glykogen, das nicht verbraucht wird (durch zu wenig Bewegung, zu viel Süßigkeiten etc.) wird in Fett umgewandelt, um an einem anderen Ort – hallo Bauchspeck! – zu lagern, denn der Speicherplatz ist begrenzt. Wenn du dem Körper nun aber keine oder nur noch sehr wenige Kohlenhydrate zuführst, leeren sich die Speicher, und es muss neue Energie her. Genial, oder?

Low-Carb funktioniert! Und unser Ernährungsplan auch. In nur 8 Wochen bringen wir so dein Bauchfett zum Schmelzen und helfen dir dabei, dich auch langfristig gesund zu ernähren. Worauf wartest du also noch? Plan holen und genießen!