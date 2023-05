So nimmst du mit Low Carb ab

Normalerweise lagert dein Körper die Energie, die er aus Zucker gewinnt, in den sogenannten Glykogenspeichern zwischen, bis er sie schließlich verbraucht. Wenn du dich allerdings zu wenig bewegst oder einfach zu viel Zucker zu dir nimmst, wandelt dein Körper die Energie in Fett um. Diese Fettreserven speichert er dann wiederum in in Fettzellen an Bauch, Brust und Armen. Reduzierst du hingegen die Kohlenhydrate sind die Glykogenspeicher bald nahezu leer. Und genau dann greift das Prinzip der Low-Carb-Diät: Dein Körper stellt den Stoffwechsel um und gewinnt seine Energie nun aus deinen Fettreserven. Überschüssiges Körperfett schwindet und Speckpolster haben so keine Chance mehr sich festzusetzen. Das Ganze nennt sich dann Ketose und wird hier im Detail erklärt.