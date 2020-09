Anzeige SOS-Kinderdorf — Wenn Zuhause niemand wartet Schatten der Vergangenheit: Kinder in Not

Nicht alle Kinder haben das Glück in intakten Familien aufzuwachsen und müssen im schlimmsten Fall aus ihrer Familie genommen werden

Es gibt in unserem Alltag Dinge, die so selbstverständlich sind, dass wir selten pausieren und diesen Luxus reflektieren: der Gang zum Gym, die Arbeit, Gespräche mit Freunden, eine intakte Familie. Es sind Routinen, die uns Sicherheit und Geborgenheit geben.

Doch das Privileg mit Liebe und Zuwendung aufzuwachsen, haben nicht alle Menschen in dieser Republik: In Deutschland muss alle 13 Minuten ein Kind wegen Kindeswohlgefährdung aus seiner Ursprungsfamilie genommen werden. Alle 13 Minuten, jeden Tag.

Die Gründe? Vielfältig. Überforderte Eltern, Vernachlässigung und Misshandlung sind laut Statistischem Bundesamt (2018) die häufigsten Ursache. So wie bei Lara*.

Ihr Vater war gewalttätig, ihre Mutter hat sie vernachlässigt. Die Erfahrungen ihrer ersten Kindheitsjahre holen die fünfjährige Lara nachts oft ein. Im Traum durchlebt sie ihre Erinnerungen. Wenn Lara heute von diesem Albtraum aufwacht, kann sie nicht einschätzen, was Traum und was Realität ist. Die Jahre der Vernachlässigung haben mentale und physische Wunden hinterlassen.

© SOS-Kinderdorf e.V. / Sebastian Pfütze

Kinder wie Lara gibt es in Deutschland viele. Allein in 2019 waren rund 55.500 Kinder und Jugendliche in ihrem Wohl gefährdet – das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Gründe für den starken Anstieg lassen sich nur vermuten.

"Viele Familien leiden über mehrere Generationen an wiederholter Vernachlässigung, seelischer Misshandlung oder Gefühlskälte", erklärt Heike Jockisch vom Kinderdorf Kaiserslautern. Da Eltern selbst viel Mangel erlitten haben, kann es zu einer Art Konkurrenz zwischen den Bedürfnissen der Eltern und Kinder kommen. "Eltern wollen dann erst mal sich selbst versorgt wissen, oder sehen im Schreien ihres Babys den Ausdruck von Aggression gegen sich und nicht ein Kind, das sich nach Kontakt sehnt."

Eltern können sich gestört fühlen durch ihre Kinder und dadurch Aggressionen entwickeln. Die Folgen: Langanhaltende Vernachlässigung durch eine nahe Bezugsperson wird vor allem von kleinen Kindern als eine existenzielle Bedrohung erlebt. Eltern für die Bedürfnisse ihrer Kinder zu sensibilisieren und sie in der Erziehung zu unterstützen, ist daher Kern der Arbeit von SOS-Kinderdorf.

So hilft SOS-Kinderdorf

Nicht erst in Krisensituationen brauchen Kinder und ihre Eltern Unterstützung. SOS-Kinderdorf bietet ein Netzwerk von Hilfen und stärkt Familien durch ambulante und offene Angebote.

Durch Erziehungsberatung, frühe Hilfen und Elternarbeit werden Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern positiv beeinflusst. Kann ein Kind, wie beispielsweise Lara, nicht mehr bei den Eltern leben, bieten wir in unseren Kinderdorffamilien und Wohngruppen die Chance auf ein liebevolles neues Zuhause.

*Name, Abbildung und biographische Details zum Schutz der betroffenen Personen geändert.