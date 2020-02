Fashion-News 13.02.2020 Calvin Klein launcht Apparel-Kollektion zum neuen Duft

A us ONE wird EVERYONE! Neuer Duft und Apparel von Calvin Klein

Calvin Klein / PR "Liebe deine Facetten" ist das Motto des Duftes CK EVERYONE (50ml, um 38 €)

13.02.2020 – Wenn du in den 90ern aufgewachsen bist, dann wirst du dich noch an den unglaublichen Hype erinnern, den der Unisex-Duft CK ONE damals ausgelöst hat. Fast forward...über 25 Jahre später setzt Calvin Klein diese Erfolgsgeschichte fort. Inspiriert vom rebellischen Spirit des Originals, launcht Calvin Klein zum neuen Duft CK EVERYONE eine Apparel-Kollektion. Wie der Duft steht die Kollektion unter dem Motto: "I am one, I am many. I love everyone of me." Die Kollektion orientiert sich an den Ursprüngen aus den 90ern und fährt mit großen Logo-Prints, Unisex-Tshirts, Straigh-Cut-Jeans und Oversized-Hoodies auf. Außerdem gibt es, neben Accessoires und Homewear, natürlich auch die berühmten Unterhosen mit dem Logobund. Apropos Logobund...auch der neue Duft zollt Tribut an den ikonischen Unterhosenbund. Die Flakon kommt inklusive eines wiederverwendbarem, elastischen Stoffbandes im 90s-Style.

Die Apparel-Kollektion und den neuen Duft "CK EVERYONE" bekommst du ab sofort im Online-Shop.