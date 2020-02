Fashion-News 19.02.2020 Super Lost Total New! Die Jubiläums-Kollab von Mykita x Bernhard Willhelm

1 0 Jahre Mykita x Bernhard Willhelm! Das muss gefeiert werden!

Mykita / PR Das Modell NEW ist die "abgeschnittene", kurze Version von TOTAL

19.02.2020 – Soviel Kreativität muss einfach gefeiert werden! Seit 10 Jahren stecken das Berliner Brillenlabel Mykita und der in Paris und L.A. ansässige Mode-Designer Bernhard Willhelm, unter einer Decke. In der schnelllebigen Fashion-Welt ist es schon sehr bemerkenswert, dass eine Kollaboration so lange beständig und erfolgreich ist. Gratulation! Zum großen Jubiläum gibt es nun 4 neue Modelle: SUPER - LOST - TOTAL - NEW, alle jeweils mit farbenfrohen Airbrush-Details an den typischen Mykita-Federgelenkbügeln. Neben den Farbverläufen sind es die coolen, sportlichen Unisex-Silhouetten, die den Vibe des Venice Beach Style der frühen 2000er zurückbringen.

Mykita / PR Die 4 neuen Style SUPER, LOST, TOTAL und NEW gibt es für je 355 € im Online-Shop

Der Avantgarde Modedesigner Willhelm, der für seine innovativen Schnitte und witzigen Bezüge zur Popkultur bekannt ist, bleibt sich treu und vermischt futuristische Elemente mit Sport- und Streetwear. Aus der kreativen Vereinigung der beiden Designpartner entsteht ein mutiges, modernes Unisex-Sonnenbrillenkonzept, das sich in zwei Paare gruppieren lässt: SUPER und LOST, sowie TOTAL und NEW. Die jeweiligen Duos ordnen sich durch die identische obere Hälfte der Brille zu, während beim zugehörigen Partner die Front verkürzt wurde und so eine weitaus schmalere Brillenform entsteht.

Die übercoole Kollab von Mykita und Bernhard Willhelm gibt es ab sofort im Online-Shop.