Fashion-News 12.02.2020 The North Face 7 Summits – Vom Gipfel in die Großstadt

Inspiriert von den höchsten Gipfeln der Welt: The North Face 7 Summits-Kollektion

The North Face / PR Die Unisex-Kollektion ist in ausgewählten Shops und in allen The North Face Stores erhältlich.

12.02.2020 – Die 7 Summits-Kollektion von The North Face geht in eine neue Runde! Inspiriert ist die Kollektion von den jeweils höchsten Bergen der sieben Kontinente und verweist außerdem auf die The North Face-Sportlerin Kit DeLauriers, der 2006 als erster Mensch die Skiabfahrt von allen 7 Gipfeln gelang. Kits Mission begann 2004 als sie als erste den höchsten Gipfel der USA – den Mount McKinley in Alaska – bestieg und mit Skier abfuhr. Zwei Jahre später, als ihr die spektakuläre Abfahrt vom Mount Everest gelang, ging sie als erster Mensch in die Geschichte ein, der von allen sieben Gipfeln mit Skiern abgefahren ist,

The North Face / PR Das Bottle Source-Tshirt besteht aus Plastikflaschen, die im Himalaya-Gebiet gesammelt wurden.

Nachhaltigkeit spielt bei 7 Summits eine große Rolle. Inspiriert von der Herausforderung, die Zukunft zu verändern, ist die neue Kollektion aus recycelten Materialien hergestellt, die am Fuße des berühmten Mount Everest gesammelt wurden. Um einen Teil der Welt wieder herzustellen, von der sich die Marke täglich inspirieren lässt und sie für zukünftige Generationen zu schützen, wurden die Bottle Source-Tshirts aus Plastikflaschen hergestellt, die im indischen Himalaya-Wassereinzugsgebiet gesammelt wurden.

The North Face / PR Die 4-teilige Kollektion ist ab sofort verfügbar

Die wasserdichte, atmungsaktive und leichte Futurelight™ Technologie ist in der 7SE Jacke 1994, der Retro Mountain Light Pant und der Mountain Lite Cap verarbeitet.

Die Unisex-Kollektion, mit moderner Passform und alpiner Ästhetik, steht für die Abenteuer von Kit DesLauriers und ist ab sofort in ausgewählten Shops und in allen The North Face Stores erhältlich.