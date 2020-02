Fashion-News 14.02.2020 Lewis Hamilton, Tommy Hilfiger & H.E.R. überraschen Fans

T ommy Hilfiger, Lewis Hamilton und H.E.R präsentieren gemeinsame Kollektion in London

Tommy Hlfiger / PR Die "See Now, Buy Now"-Kollektion wird am 16.02. in London präsentiert

14.02.2020 – Die vierte Kollaboration von Tommy Hilfiger und Formel-1-Star Lewis Hamilton ist in den Startlöchern. Diesmal haben sich die beiden noch einen weiteren Gast eingeladen: R&B-Superstar und Grammy-Gewinnerin H.E.R. – die Abkürzung steht für "Having Everything Revealed". Sie ist die perfekte Ergänzung, um der TommyXLewis-Kollektion einen neuen, frischen Twist zu verpassen und dem Motto "Style For All" noch mehr Bedeutung zu verleihen. Die "See Now, Buy Now" Runway-Show wird am Sonntag (16.04.´20) in London stattfinden. Der weltweite Release der Kollektion findet sofort im Anschluss online statt.

Tommy Hlfiger / PR Der Rennfahrer und die RnB-Sängerin arbeiteten gemeinsam an der Unisex-Kollektion

“Ich bin dankbar für die Chance und die Freiheit, die Tommy und Lewis mir gegeben haben, meine persönliche Vision und Ästhetik in die TommyXLewis Kollektion einfließen zu lassen“, so H.E.R. „Wir teilen die gemeinsame Überzeugung, dass Mode für jeden sein sollte, insofern lag es auf der Hand, Inklusion ins Zentrum dieser Capsule zu stellen. Es war eine unfassbar kreative und gemeinschaftliche Erfahrung, und es war besonders erfüllend, mich selbst durch eine frische, neue Art über das Medium Mode auszudrücken.“

Tommy Hilfiger / PR Die monochrome Unisex-Kollektion wird von knalligen Neon-Pieces ergänzt

Der Style der TommyXLewisXH.E.R.-Kollektion soll sämtliche Grenzen in Bezug auf Geschlecht, Alter, Ethnizität und Körperform irrelevant machen. Die Kollektion ist inspiriert von Street- und Sportswear der 90er Jahre und umfasst neben Oversized-Hoodies und Denim-Jacken auch Sneaker und das Key-Piece: ein cooler Workwear-Overall. Die monochrome Farbpalette wird mit Akzenten in Neongelb, Blau, Orange und Rot aufgefrischt. Das charakteristische Tommy Hilfiger-Flaggenlogo wird durch "Loyalty"-Prints im Graffitistil ergänzt.

Die Unisex-Kollektion kannst du gleich nach der Show in der Tate Moden Gallery in London shoppen! Mehr Infos findest du im Online-Shop.