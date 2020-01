Fashion-News der Woche (27.01.-02.02.´20) UGG und Neighborhood launchen gemeinsame Limited Collection

U GG und Neighborhood droppen gemeinsame Streetwear-Kollektion

UGG / PR Die Kollab von UGG x Neighborhood gibt es ab sofort (Boots, um 230 € und Hoodie, um 350 €)

27.01.2020 – Streetwear-Fans aufgepasst! Das in Süd-Kalifornien ansässige Label UGG hat sich das japanische Hype-Label Neighborhood an Bord geholt und gemeinsam eine 7-teilige, limitierte Kollektion gedroppt. Neben dem wollgefütterten Chukka-Boot "Neumel", gibt es den Low-Top Slipper "Tasman", den du als In- und Outdoor-Schuh tragen kannst. Inspiriert vom Joshua Tree Nationalpark, gibt es zusätzlich einen coolen Hoodie, Lumber-Shirt und T-Shirt mit Tie-Dye und Photo-Motiven. Die Kollektion ist bei Mr. Porter und END. im Online-Shop erhältlich

