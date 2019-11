Fashion-News der Woche (04.-10.11.´19) Happy Socks & Macaulay Culkin launchen Xmas-Socken

H appy Socks und Macaulay Culkin präsentieren Xmas-Kollektion

Happy Socks x Macaulay Culkin - "Naughty or nice"

07.11.2019 - "Kevin allein zu Haus" kam 1991 in die Kinos und gehört inzwischen zu Weihnachten wie das Amen in der Kirche. Für viele ist erst dann wirklich Weihnachten, wenn sie mit der ganzen Familie zum x-ten mal dabei zugeschaut haben, wie Kevin sein Haus gegen die bösen Einbrecher verteidigt. Eine weitere Sache, ohne die Weihnachten nicht stattfinden kann, sind Socken. Die Fußklamotte hat sich über viele Jahrzehnte den Ruf erarbeitet, als Verlegenheitsgeschenk zum Einsatz zu kommen. Damit ist ab sofort Schluss! Macaulay Culkin hat sich in Zusammenarbeit der Sache angenommen und Weihnachtssocken auf seine unkonventionelle Art interpretiert: Naughty or Nice! Neben klassischen Weihnachtsmotiven gibt es auch kleine Häschen mit Zuckerstange im Sonnenstuhl. Die Hasen sind eine Anspielung auf seine pop-satirische Website (bunnyears.com) und seinen Bunny Ears-Podcast.Die Weihnachtssocken gibt es ab sofort im Online-Shop.

Beats by Dre launchen Solo Pro mit Noice Cancelling

Beats by Dre/PR Den Solo Pro (um 300 €) von Beats by Dre gibt es ab sofort mit Noise Cancelling

04.11.2019 - Das dicke B am Ohr gehört zum guten Ton! Mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren, ist das Modell Solo einer der beliebtesten On-Ear-Kopfhörer weltweit. Der neue Solo Pro reiht sich perfekt mit den kürzlich gelaunchten Powerbeats Pro in die nächste Generation von Beats ein. Active Noise Cancelling (ACN) ist das Zauberwort, mit dem der neue Solo Pro in Sachen Technik noch einen draufsetzt und dir puren Musikgenuss auf die Ohren zimmert. Die Bluetooth-Headphones sind außerdem mit "Hey Siri"-Funktion ausgestattet, haben eine Fast-Fuel-Funktion (nach 10 Minuten, 3 Stunden Akkuleistung) und filtern, dank Transparency, externe Geräusche effektiv raus. Den neuen Beats by Dre Solo Pro gibt es in 6 verschiedenen Farben, ab sofort im Online-Shop.

