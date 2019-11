Fashion-News der Woche (11.-17.11.´19) Men's Health-Model André Hamann startet bei "Dancing on Ice"

Außerdem: BOSS und Meissen: inspiriert von den afrikanischen "Big Five" / Go Big Or Go Under Cover – FREITAG droppt große Statement-Bag

M en's Health-Model André Hamann ist Kandidat bei Sat1-Show "Dancing on Ice"

Men's Health André Hamann auf dem Cover der Men's Health

Heute Abend ist es soweit! Die neue Staffel "Dancing on Ice" startet um 20:15 auf Sat1! Mit am Start ist auch Men's Health Cover-Model André Hamann (Instagram: @andrehamann). Der Wahlhamburger wurde in Wien als Model entdeckt und gehört seitdem zu einem der gefragtesten Männer-Models weltweit. Jobs für Designer-Marken wie Calvin Klein, Hugo Boss oder Dolce & Gabbana, über 1 Millionen Follower auf Instagram und Werbegesicht für Trussardi-Düfte, sprechen für sich. André Hamann ist außerdem der erste Digital Storyteller, der es auf das Cover der deutschen Men's Health geschafft hat. Neben seiner Model-Tätigkeit und seiner Arbeit als Content Creator, gründete er mit zwei Geschäftspartnern das Schmucklabel "Haze & Glory" auf der Trauminsel Bali. Das nächste Projekt des 32-jährigen ist nun "Dancing on Ice"! Wir sitzen heute Abend vor dem TV, ihr hoffentlich auch!

Haze & Glory: das Schmucklabel von André Hamann

Big, Bigger, F729! Freitag droppt XXL-Bag

14.11.2019 – „GO BIG OR GO UNDER COVER“ – so lautet das Motto der auf 1729 Stück limitierten, übertrieben großen Taschen, die das Schweizer Label Freitag heute gedroppt hat. In die XXL-Oversized-Bag passt alles rein was du brauchst oder jemals brauchen wirst. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit hat Freitag seine größten, buntesten LKWs geschlachtet und diese enorm großen Unikate geschnitten. Ein perfekter Begleiter, der deine gesamte Weihnachtsshopping-Beute sicher verstaut. Super praktisch: jede Tasche gibt es zusammen mit einer kleinen Crossbody-Klapptasche, damit Smartphone und Brieftasche nicht in der großen Bag verloren gehen. Außerdem kannst du die Small-Version einfach in deine Large-Variante hängen. Das große Statement-Piece umfasst ganze 34 Liter Volumen, kostet 280 € und ist ab sofort im Online-Shop erhältlich.

BOSS x MEISSEN: die großen Zwei treffen auf die „BIG FIVE“

13.11.2019 - Seit Anfang November ist die Holiday-Collection der beiden deutschen Marken BOSS und Meissen erhältlich. Die Capsule Collection ist inspiriert von der „Big Five“ Figurengruppe, welche aus der Hand des Meissener Künstlers Maximilian Hagstotz stammt. Afrikanische Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffel und Nashorn zieren die Kollektion für BOSS Menswear und Womenswear und sind dabei monochrom in Schwarz und Weiß in Szene gesetzt. Die „Big Five“ kommen in gestickter und gedruckter Form, genauso wie als Jacquard, auf Kaschmir, Seide und Leder. Gleichzeitig wird auch im Rahmen der Zusammenarbeit an „Elephants for Africa“ gespendet, um die Tierart zu erhalten. Die Capsule-Kollektion gibt es ab sofort im Online-Shop.

