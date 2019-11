Fashion-News der Woche (11.-17.11.´19) BOSS x Meissen: Holiday-Kollektion inspiriert von "The Big 5"

BOSS x MEISSEN: die großen Zwei treffen auf die „BIG FIVE“

13.11.2019 - Seit Anfang November ist die Holiday-Collection der beiden deutschen Marken BOSS und Meissen erhältlich. Die Capsule Collection ist inspiriert von der „Big Five“ Figurengruppe, welche aus der Hand des Meissener Künstlers Maximilian Hagstotz stammt. Afrikanische Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffel und Nashorn zieren die Kollektion für BOSS Menswear und Womenswear und sind dabei monochrom in Schwarz und Weiß in Szene gesetzt. Die „Big Five“ kommen in gestickter und gedruckter Form, genauso wie als Jacquard, auf Kaschmir, Seide und Leder. Gleichzeitig wird auch im Rahmen der Zusammenarbeit an „Elephants for Africa“ gespendet, um die Tierart zu erhalten. Die Capsule-Kollektion gibt es ab sofort im Online-Shop.

