Fashion-News der Woche (18.-24.11.´19) Zara und Jo Malone stellen gemeinsame Düfte vor

Z ARA X Jo Malone: Kreative Zusammenarbeit bringt einzigartige Parfums hervor

Zara/PR Zara x Jo Malone: die gemeinsame Duft-Kollektion ist ab sofort erhältlich

18.11.2019 - Ab sofort gibt es bei Zara eine ganz besondere Parfum-Kollektion. Gemeinsam mit dem Luxus-Duft-Label Jo Malone ist die "Emotions Collection" entstanden. Inspiriert von vergangenen, aktuellen und zukünftigen Zara-Kollektionen hat Parfümeurin Joanne Lesley Malone-CBE 8 Düfte entwickelt. Davon 6 Unisex-Parfüms und 2 Damendüfte. Alle erzählen eine ganz unterschiedliche Geschichte. Wir haben zwei Favoriten: "Ebony Wood" setzt sich zusammen aus Pfeffer, Nelken und Ebenholz und soll das Gefühl von Freiheit und unbeschwerten Abenteuern wiedergeben. An glückliche Urlaubserinnerungen an der italienischen Rivera erinnert "Amalfi Sunray" durch Bergamotte, Mandarine und Orangenblüte. Die Duft-Kollektion gibt es in ausgewählten Shops und im Online-Shop.

