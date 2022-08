So kommst du fit durch den Sommer

Anzeige Fit durch den Sommer Bleibe sportlich und trotze den heißen Temperaturen

Bei Hitze und 30 Grad ist es nicht immer einfach am Ball zu bleiben. In unserem Sommer-Special, präsentiert von HUAWEI, zeigen wir dir, wie in Form bleiben auch bei heißen Temperaturen Spaß machen kann

Der Sommer ist die Jahreszeit der Freiheit, der Leidenschaft und der Natur. Es gibt unendlich viele Gründe ihn zu lieben und in vollen Zügen zu genießen: Lange Grillabende, Dreiviertel-Jeans, große Eisbecher, Festivals und Urlaub. Es ist die Jahreszeit, die selbst graue Metropolen in farbige Promenaden verwandelt.

Sommer steht auch für Energie, für Bewegung. Die auf der Nasenspitze kitzelnden Sonnenstrahlen treiben unseren Körper an, ihr Vitamin D macht uns glücklich, wir fühlen uns lebendig. Unsere Muskeln, Glieder, unsere Haut: Alles schreit nach Bewegung, alles verlangt nach Verausgabung. Fitness, Ausdauertraining, Schwimmen, egal: Aktiv sein in den Sommermonaten fühlt sich einfach richtig an, macht Spaß und ist so effektiv.

Schön, wenn das doch immer so wäre: Gelegentlich zwingt der Sommer uns auch einfach in die Knie. Zeigt das Barometer mal wieder 33 Grad im Schatten an, wollen wir doch lieber auf der faulen Haut liegen. Fit in den Sommer, das schaffen die meisten, aber schaffst du es auch durch?

pixdeluxe / GettyImages

Es ist bereits Mitte August. Heißt: nur noch einen Monat bis zum Herbstbeginn. Die warmen Tage scheinen gezählt. Bereit den für den Endspurt? Egal ob Joggen im Wald, Calisthenics-Training im Park, Tieftauchen mit der wasserdichten HUAWEI Watch GT 3 Pro oder Fahrradfahren in den Bergen: Es gibt viele Wege, wie du den Rückenwind der warmen Sommerluft noch einmal mitnehmen kannst, und zahlreiche Möglichkeiten, dich glühenden Temperaturen noch einmal entgegenzustellen.

Schließe die Augen, atme noch einmal durch. Egal welche Sportart, welche Bewegung es ist, die dir das Gefühl gibt zu schweben, dir das Kribbeln im Bauch beschert, mach sie noch einmal. Mach sie jetzt!

Gib mit HUAWEI jetzt nochmal alles

In unserem Sommer-Special, präsentiert von HUAWEI, erfährst du, wie du den Sommer nutzen kannst, um Körper und Geist trotz der hohen Temperaturen, vital und fit zu halten. Egal ob Kraft-, Ausdauer- oder Outdoor-Training: Im Special findest du sommerliche Tipps zu deiner Lieblingssportart. Dazu unterstützend gibt es Ernährungshacks zum Kalorieneinsparen. Außerdem präsentieren wir die "GT 3 Pro" – die neue ultrasportliche und edle Smart Watch aus dem Hause HUAWEI. Apropos edel: Damit du im Sommer-Endspurt auch gutaussehend und gepflegt rüberkommst, warten auf dich noch 5 Must-Have Sommer-Accessoires. Wir wünschen dir einen sportlichen Hochsommer!