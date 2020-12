Anzeige Goldwin Store Munich Fit durch den Winter mit Funktionskleidung von Goldwin

Die internationale Bekleidungsmarke Goldwin verbindet sportliche Funktionswear mit modischer Lifestyle-Bekleidung. Im ersten europäischen Flagship-Store in München sind nun die neuesten Innovationen erhältlich.

Die Goldwin-Historie

Goldwin ist mehr als nur ein Sportklamotten-Hersteller: Ihre revolutionäre Bekleidung kam bereits bei den Olympischen Spielen zum Einsatz — etwa in Wettkampfoutfits der japanischen Ski-Teams. Ihren Ursprung hat Goldwin in der japanischen Präfektur Toyama — einem weltweit bekannten Ski Gebiet inmitten von gewaltigen Bergen und zerklüfteten Tälern. Vor rund 70 Jahren begann man dort als eine kleine Strickwarenfabrik mit der Herstellung von Wandersocken, -westen, und -pullovern. Damit ist Goldwin älter als andere bekannte Outdoor-Marken wie The North Face oder Patagonia. Mit harter Arbeit und Engagement für höchste Qualität und Funktionalität wuchs die einst winzige Fabrik zu einem Innovationsmotor. Das Ergebnis: Man stellte Wettkampfkleidung für die olympischen Spiele bereit.

Heute ist das Bestreben von Goldwin, diese über die Jahre gesammelte Erfahrung dafür zu nutzen, hochwertige Innovationen zum einen für den Leistungs- und Extremsport zu nutzen, diese aber auch dem restlichen Teil der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

In Toyama befindet sich heute neben der Textilfabrik auch ein Tech Lab, in welchem Wissenschaftler, Ingenieure, Sportler und Modeexperte rund um die Uhr an neuen Innovationen arbeiten. Um zu untersuchen, wie sich die Kleidung in verschiedenen Situationen bewegt, werden die Prinzipien der Kinesiologie angewandt. Wer Goldwin-Klamotten trägt, kann sich also sicher sein: Die Bestandteile der Kleidung hat verschiedene, aufwendige Prozesse durchlaufen, deren Ziel es war, neue Innovationen für den Extremsport zu schaffen — ein echter Qualitätsbeweis.

Goldwin Alles was das Herz begehrt: Im Goldwin Store Munich gibt es neben hochwertig-professioneller Sportkleidung auch modische Lifestyle Angebote

Warum Sport in Zeiten von COVID-19 so wichtig ist

Home Office, Wochenenden daheim, Bewegungsmangel: so sieht aktuell der Alltag vieler Menschen aus. Das ist nicht nur bedauerlich, sondern auch ungesund — vor allem zu dieser dunklen Jahreszeit. Das Home Office ist zwar praktisch, aber der Weg von und zur Arbeit ist je nach Länge und Fortbewegungsmittel ein effektiver und gesunder Ausgleich zum ständigen Sitzen. Fällt dieser weg, beschränkt die Bewegung sich meist auf eine Distanz von 5 Metern — vom Schreibtisch zur Couch. Deswegen ist es nun umso wichtiger, sportlich aktiv zu sein beziehungsweise es zu werden. Fitnessstudios haben zwar geschlossen, das darf aber keine Ausrede sein, denn die Natur da draußen steht dir immer noch offen. Und auch wenn es nun kalt sein mag: Mit ein wenig Bewegung lässt sich das schnell ändern. Auch die richtige Kleidung kann dabei helfen.

Darum brauchen Sportler Kompressionskleidung

Eine von Goldwins Kategorien ist C3fit: Der Name stammt von den 3 C's - Compression, Conditioning und Comfort. Es handelt sich um eine Hochleistungs-Baselayer-Serie, bestehend aus Kompressionsbekleidung und technischen Socken. Doch warum ist compression-wear beim Sport überhaupt so sinnvoll? Goldwins Tights und Calf Sleeves verfügen über eine abgestufte Kompression vom Knöchel nach oben. Dies fördert effektiv die Durchblutung und verzögert nicht nur das Einsetzen von Müdigkeit, sondern beschleunigt auch die Regeneration nach dem Training. Des Weiteren werden die Muskeln stabilisiert und Muskelvibrationen verringert, was den Trainingseffekt zusätzlich verbessert. Und ganz besonders wichtig im Winter: Die Kompressionskleidung hält dich warm. Outdoor-Training wird somit nicht nur angenehmer, sondern auch sicherer, denn eine kalte Muskulatur ist anfällig für Verletzungen. Die Kompressionstights und Waden-Stulpen liegen angenehm weich und bequem am Körper an. Getapte Innennähte verbessern zugleich das Tragefühl und verhindern ein Scheuern auf der Haut. Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften sind beide Produkte in Japan als Medizinprodukte zertifiziert. Damit steht einer effektiven Outdoor-Trainingseinheit nichts mehr im Wege — auch nicht die Kälte.

Goldwin Die Kompression der C3Fit Tights fördert den Blutfluss — muskuläre Erschöpfung setzt später ein

Goldwins Bestrebungen für perfekt angepasste, innovative Funktionskleidung hat mit erfolgreichen Spitzenathleten und- Teams begonnen. Nun hat es sich die japanische Marke zur Aufgabe gemacht, die Innovationen und Erkenntnisse aus dem Spitzensport auch dem restlichen Teil der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, denn Elite-Skirennläufer brauchen das Beste, Alltagsmenschen verdienen das Beste.

