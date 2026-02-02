Netto und Team Deutschland: Ziel Olympia-Gold

Vom 6. bis 22. Februar blickt die Sportwelt gebannt nach Italien: In Mailand und Cortina d’Ampezzo finden die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Mit dabei sind die Top-Athletinnen und -Athleten von Team Deutschland, wie die achtfache Weltmeisterin im Rennrodeln Julia Taubitz und die Europa- und Vizeweltmeister im Eiskunstlaufen, Minerva Hase und Nikita Volodin. Sie alle haben sich intensiv auf die Wettkämpfe vorbereitet – mit hartem Training und einer bewussten Ernährung.

Denn Spitzenleistung entsteht nicht erst im Schnee oder auf dem Eis, sondern bereits in der Küche. Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel, um Kraft, Ausdauer und Konzentration zu fördern. Im Profisport genauso wie im Alltag. „Meine Ernährung ist mir sehr wichtig. Ich versuche mich gesund und ausgewogen zu ernähren und auf meine Proteine zu achten“, sagt etwa Julia Taubitz.

Netto Marken-Discount: der Premium Partner von Team Deutschland Als Premium Partner hat das Team Deutschland bei den Olympischen Winterspielen deshalb Netto Marken-Discount an seiner Seite. Team Deutschland und Netto teilen eine starke Vision: Sie möchten Menschen für Sport, Gemeinschaft und eine bewusstere Lebensweise begeistern. Bei Netto gibt es alles, was du brauchst, um dich bewusst zu ernähren und dein Training optimal zu unterstützen.

Mit Eigenmarken von Netto ganz leicht bewusster ernähren Viele Eigenmarkenprodukte des Lebensmittelhändlers tragen das Team D Logo und sind ideal für eine ausgewogenere Ernährung geeignet. Wie die offiziellen Team Deutschland Brote „DAS PURE Gemüse-Kichererbsen“ und „DAS PURE Banane-Dattel-Zimt“. Beide Brote sind vegan, ohne Mehl, ohne Hefe und reich an Ballaststoffen. Echte Kraftpakete eben, die auch den Team D Athletinnen und Athleten in Italien Power verleihen werden.

PR Bringen den olympischen Spirit in eine Netto-Filiale in deiner Nähe: die Team Deutschland Produkte



Blick hinter die Kulissen mit dem #TeamNetto Wer Lust auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Olympischen Winterspiele 2026 hat, sollte dem Team Netto auf den Social Media-Kanälen von Netto Marken-Discount folgen. Julia Taubitz, Minerva Hase und Nikita Volodin sowie Fabian Hambüchen, Olympiasieger 2016 im Turnen und Sportexperte, geben dort allen Fans exklusive Einblicke in den Profisport-Alltag, die Vorbereitung für die Winterspiele sowie die besonderen Momente auf dem Weg zu den Winterspielen.

PR Rodlerin Julia Taubitz (links) und das Eiskunstlauf-Paar Nikita Volodin (Mitte) und Minerva Hase (rechts) sind Teil des #TeamNetto auf der #roadtomilanocortina



Fabian Hambüchen bringt die Faszination der Spiele auf den Punkt: „Die Olympischen Spiele sind das größte und bedeutendste Event für Sportlerinnen und Sportler. Sie finden nur alle vier Jahre statt und bringen unglaublich viele Menschen zusammen.“ Minerva Hase und Nikita Volodin wissen, wie wichtig die Fans für den Erfolg der Olympioniken aus dem Team Deutschland sind. „Fans geben uns zusätzliche Motivation, jeden Tag im Training unser Bestes zu geben. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass viele Menschen hinter uns stehen und genauso wie wir den Olympischen Spielen entgegenfiebern“, sagen sie.

PR Auch der ehemalige Profiturner Fabian Hambüchen gehört erneut zum #TeamNetto



Gewinnspiel: Sichere dir ein Team D Paket und einen Einkaufsgutschein für Netto Marken-Discount Hole dir das olympische Gefühl nach Hause: mit einem exklusiven Team D Paket. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir fünf Team D Pakete im Gesamtwert von ca. 190 Euro. Jedes Paket besteht aus:

einem Team D T-Shirt*

einem Team D Hoodie*

einem Team D Beanie

einem 50 Euro-Einkaufsgutschein für Netto Marken-Discount

PR Jedes Gewinnpaket besteht aus einem Team D T-Shirt, einem Hoodie, einem Beanie sowie einem 50 Euro-Einkaufsgutschein für Netto Marken-Discount

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist Samstag, der 28. Februar 2026 um 23:59 Uhr.