Anzeige Outdoor-Thermoskanne Kaufberatung Funktionale Outdoor-Thermoskannen für unterwegs

Heißer Tee oder Kaffee oder eine kühle Fruchtschorle? Damit dein Lieblingsgetränk auf all deinen Abenteuern stets wohltemperiert ist, haben wir die besten Outdoor-Thermoskannen für dich im Vergleich.

Eine Outdoor-Thermoskanne ist nicht nur die ideale Wahl für Wanderfans oder Kletterbegeisterte, sondern kann auch im Alltag für unterschiedlichste Zwecke zum Einsatz kommen. Für Ausflüge ins Grüne oder zum See, im Campingurlaub, während eines ausgedehnten Spaziergangs oder für einen langen Tag auf der Arbeit: Eine Outdoor-Thermoskanne ist der optimale Begleiter, der durch seine Bauweise dafür sorgt, dass kalte und warme Getränke lange isoliert werden und ihre Temperatur behalten. Um dich bei deiner Suche nach dem geeignetsten Modell zu unterstützen, haben wir in diesem Ratgeber einige Outdoor-Thermoskannen genauer unter die Lupe genommen und bieten dir einen Überblick über die relevantesten Kriterien, die du bei deiner Kaufentscheidung berücksichtigen solltest.

Was zeichnet eine Outdoor-Thermoskanne aus?

Du bist sehr aktiv und gerne unterwegs? Aber du möchtest auf deine gewohnte Pause am Nachmittag mit einer heißen Tasse Kaffee oder auf deine erfrischend kühle Saftschorle nicht verzichten? Das musst du auch nicht, denn mit der passenden Outdoor-Thermoskanne bist du für alle Eventualitäten und Aktivitäten gerüstet. Die hochwertigen Isolierkannen sind doppelwandig aufgebaut, was bedeutet, dass sie aus einem Außen- und einem Innengefäß bestehen. Zwischen diesen beiden Gefäßen entsteht ein Vakuum, das für den Isoliereffekt sorgt und Getränke über viele Stunden warm oder kühl halten kann. Thermoskanne für den Outdoor-Gebrauch bestehen meist aus Edelstahl, sind bruchfest, robust und auslaufsicher. Ihre Form ist eher schlank gehalten, damit sie leicht in Rucksack oder Tasche verstaut werden können.

Was sollte ich beim Kauf einer Outdoor-Thermoskanne beachten?

Ebenso vielfältig, wie sich Outdoor-Thermoskannen verwenden lassen, ist auch die Palette an Produkten, die angeboten werden. Um dir die Qual der Wahl des idealen Modells für deinen persönlichen Zweck zu erleichtern, haben wir hier ein paar Aspekte zusammengefasst, die du berücksichtigen könntest.

Relevant ist das Fassungsvermögen, das in Milliliter angegeben ist. Von Kannen mit geringem Volumen von 500 Millilitern bis zu 1.000 Millilitern ist alles erhältlich. Viele Thermoskannen werden in unterschiedlichen Größen angeboten, sodass das passende Modell mit dem gewünschten Fassungsvermögen leicht gefunden werden kann.

Auch in Design und Farbe unterscheiden sich Outdoor-Thermoskannen voneinander. Hier ist für jeden Geschmack das passende dabei. Ob eher schlicht und zeitlos in Grau, Silber oder Schwarz gehalten oder aber in leuchtenden Farben – welche Thermoskanne deinen optischen Ansprüchen gerecht wird, kannst nur du selbst entscheiden.

Ein weiterer relevanter Punkt, den du beachten solltest, betrifft den Verschluss. Bevorzugst du einen einfachen Drehverschluss oder bist du ein Fan von Klick-Verschlüssen? Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Während das Eingießen mit einem Klick-Verschluss sehr komfortabel und tropffrei gelingt und dabei nur wenig Wärme verloren geht, sind Drehverschlüsse besonders auslaufsicher und stabil.

Spülmaschinentauglichkeit, Isolierzeiten, integrierte Tassen, Henkel und enthaltenes Zubehör wie Reinigungsbürste, Karabiner und Isoliertasche sind weitere Kriterien, die du bei deiner Auswahl im Blick behalten solltest.

Damit dir die Entscheidung leichter fällt, haben wir die folgenden Outdoor-Thermoskannen unter anderem danach bewertet, wie gut sie in den Kriterien Isolierung und Komfort abschneiden. Insgesamt können hier 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne haben wir vergeben.

Isolierung

Die Isolierzeiten von Outdoor-Thermoskannen variieren in einem Bereich zwischen zwölf und 36 Stunden. Von den Herstellern angegeben sind in der Regel immer zwei Werte, die sich zum einen auf die Isolierung von kalten und zum anderen auf die Isolierung von heißen Getränken beziehen. Nutzt du die Thermoskanne für kalte Getränke, kannst du die Isolierzeit verlängern, indem du ein paar Eiswürfel in die Flasche gibst. In unserem Vergleich haben die Outdoor-Thermoskannen mit der besten Isolierung die meisten Sterne erhalten.

Komfort

Gerade für unterwegs und im Outdoor-Bereich sind Thermoskannen mit einer integrierten Tasse besonders komfortabel in der Handhabung, da du kein extra Gefäß zum Trinken mitnehmen musst. Der Deckel ist so konzipiert, dass du daraus trinken kannst. Einige Thermoskannen-Modelle besitzen sogar zwei Tassen und/oder haben eine Tasse, die mit einem Henkel punktet. Auslaufsicherheit, tropffreies Eingießen, praktischer Klick-Verschluss, zerlegbarer Deckel und Anti-Rutsch-Boden sind Ausstattungsmerkmale, die den Komfort in der Handhabung zusätzlich erhöhen.

Diese Outdoor-Thermoskannen haben wir miteinander verglichen

Ausgestattet mit einer Isolierschicht aus Kupfer, hält diese Outdoor-Thermoskanne aus Edelstahl der Marke Kaava deine Getränke besonders lange warm (24 Stunden) und kalt (36 Stunden). Die Kanne verfügt über einen praktischen Henkel und hat ein Volumen von einem Liter. Besonderes Highlight ist das durchdachte Design der Thermoskanne: Im Deckel sind zwei Becher integriert, die dank ihrer Form gut in der Hand liegen. Die bruchsichere Kanne ist frei von Weichmachern und durch den Drehverschluss auslaufsicher. Die Kanne kann in verschiedenen Farb- und Größenvarianten bestellt werden.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 790 g

Größe: 11 x 30,8 cm

Marke: Kaave

Material: Edelstahl, Kupfer

Fassungsvermögen: 1.000 ml

Spülmaschinengeeignet: ❌

Thermoskanne aus Edelstahl mit wärmeisolierendem Kupferkern, die durch ihr schlankes und minimalistisches Design überzeugt und ein Volumen von einem Liter hat. Der Inhalt in der Isolierflasche bleibt bis zu 24 Stunden kalt bzw. bis zu zwölf Stunden warm. Dank des integrierten Karabinerhakens kann die Flasche an einem Rucksack befestigt werden. Im Lieferumfang sind eine Spülbürste und eine Isoliertasche mit Trageriemen enthalten. Erhältlich ist die Thermoskanne in verschiedenen Varianten.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐

Gewicht: 470 g

Größe: 8,5 x 32 cm

Marke: FEIJIAN

Material: Edelstahl

Fassungsvermögen: 1.000 ml

Kohlensäuregeeignet: ❌

Mit nur 410 Gramm ist diese Outdoor-Thermoskanne ein Leichtgewicht. Sie hat ein Volumen von 650 Millilitern und kann heiße Getränke dank der doppelwandigen Vakuumisolationstechnologie bis zu zwölf Stunden warmhalten und kalte Getränke bis zu 24 Stunden kühlen. Für eine komfortable Handhabung sorgen der Tragegriff und die isolierte Kappe, die als Tasse genutzt werden kann. Zum Eingießen musst du einfach den Stopfen nach oben schieben. Erhältlich ist die Thermoskanne in verschiedenen Farben.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 410 g

Größe: Keine Angabe

Marke: Y·J&H

Material: Edelstahl

Fassungsvermögen: 650 ml

Spülmaschinengeeignet: ❌

Outdoor-Thermoskanne mit Doppelwandisolierung, die Getränke bis zu 18 Stunden warm und 24 Stunden kalt halten kann. Durch ihre kompakten Maße von ‎9 x 28 Zentimetern passt sie mühelos in jeden Rucksack. Für Standsicherheit sorgt der Anti-Rutsch-Boden. Zum Reinigen kann der Verschluss komplett zerlegt werden (spülmaschinenfest), was die Thermoskanne sehr pflegeleicht macht. Der Deckel kann als Tasse genutzt werden und ist mit einem Henkel ausgestattet.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 518 g

Größe: ‎9 x 28 cm

Marke: Zwilling

Material: Edelstahl

Fassungsvermögen: 1.000 ml

Spülmaschinengeeignet: ✅

Isolierkanne aus hochwertigem Edelstahl, die mit einem einfach zu bedienenden Drehverschluss ausgestattet ist und aufgrund der integrierten Dichtung aus Silikon auslaufsicher ist. Der Deckel kann als Trinkbecher genutzt werden. In die Thermoskanne mit den Maßen 24 x 7 Zentimeter passen 500 Milliliter Flüssigkeit. Zur Reinigung kannst du sie sogar in die Spülmaschine geben – bestellt werden kann sie in mehreren Größen.

Isolierung: ⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 320 g

Größe: 7 x 24 cm

Marke: GRÄWE

Material: Edelstahl

Fassungsvermögen: 500 ml

Spülmaschinengeeignet: ✅

Die Thermoskanne ist auslaufsicher, überzeugt durch ihr legendäres Design und punktet mit Funktionalität. Bis zu 24 Stunden werden Getränke in dieser Thermoskanne, die speziell für den Gebrauch im Outdoor-Bereich konzipiert wurde, isoliert. Die breite Öffnung erleichtert das Befüllen von Getränken. Als Trinkgefäß kann der Deckel dienen. Die Outdoor-Thermoskanne wird in einer weiteren Größe angeboten.

Isolierung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 807 g

Größe: 35,6 x 11,5 cm

Marke: Stanley

Material: Edelstahl

Fassungsvermögen: 1.000 ml

Spülmaschinengeeignet: ✅

Für wen eignet sich eine Outdoor-Thermoskanne?

Eine Outdoor-Thermoskanne ist für alle geeignet, die unterwegs die Vorzüge von heißen oder gekühlten Getränken genießen möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob du im Zug unterwegs bist, die Thermoskanne mit zur Arbeit nimmst oder sie für Aktivitäten im Outdoor-Bereich nutzt. Letztere können Radtouren, Campingausflüge, Wanderungen und vieles mehr ein.

Wie lange hält eine Outdoor-Thermoskanne warm?

Wie lange eine Outdoor-Thermoskanne heiße Getränke warmhalten kann, hängt von der jeweiligen Thermoskanne bzw. den verwendeten Materialien ab. Die Zeiten variieren hier zwischen zwölf und 24 Stunden. Thermoskannen mit einem Kupferkern brillieren mit besonders langen Isolierzeiten.

Ist jede Outdoor-Thermosflasche spülmaschinenfest?

Nein, nicht alle Modelle können bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Information, ob die Thermoskanne dafür ausgelegt ist, findest du in der Produktbeschreibung der Hersteller. Bei manchen Ausführungen sind sogar Reinigungsbürsten Teil des Lieferumfangs.

Du willst ein erfrischendes, kühles Getränk am See genießen oder eine Tasse heißen Kaffee während einer Wanderung? Mit einer Outdoor-Thermoskanne, die dich überallhin begleiten und über viele Stunden Getränke kühl und warm halten kann, ist das möglich. Die Kannen sind schlank im Design und besonders robust und daher für jedes Abenteuer der richtige Begleiter. Dank unseres Vergleichs wirst du deinen Favoriten unter der Vielfalt an Outdoor-Thermoskannen finden und immer wohltemperierte Getränke im Gepäck haben.