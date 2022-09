Anzeige Levi's® 501® feiert Jubiläum Gekommen, um zu bleiben: Die Levi’s® 501® wird 150

Zahlendreher? Nein, die berühmte Levi‘s® 501® wird tatsächlich schon 150! Und auch, wenn sie nicht sprechen kann: Mit einer so langen Geschichte hat die blaue Denim-Ikone einiges zu erzählen. Von der praktischen Arbeitskleidung wurde sie zum Symbol jugendlicher Rebellion und schließlich zum unverzichtbaren Fashion Statement.

Eine für alle: Die Levi’s® 501®

Da Bilder ja meist mehr sagen als tausend Worte, hat das Modelabel dem bevorstehenden Jubiläum eine ganze Kampagne gewidmet. Im Fokus: Die Levi’s® 501® im Wandel der Zeit. Ein Kleidungsstück, das so zeitlos und vielfältig ist wie kaum ein anderes. Eine Jeans, die ebenso für Beständigkeit wie für Veränderung steht. Denn auch wenn die Welt sich weiterdreht und Trends sich ändern: Manche Dinge bleiben. So wie der geknöpfte Hosenschlitz, das gerade Bein, das rote Label und die Vielfältigkeit des Design-Klassikers.

Kein Wunder, dass die Levi’s® 501® auch viele prominente Fans hat. Teil der Jubiläums-Kampagne sind daher fünf berühmte Persönlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Schauspielerin Barbie Ferreira, Rapper und Designer A$AP Nast, Model und Moderatorin Hailey Bieber, DJ und Musikproduzentin Peggy Gou sowie Fußballstar und Kinder-Aktivist Marcus Rashford. Jede*r von ihnen sieht in der Levi’s 501 etwas anderes – und jede*r von ihnen stylt sie ganz individuell. Denn schließlich lebt Mode von Diversität.

Jacke wie Hose: Darum lieben wir Denim

So facettenreich wie die Kampagnengesichter sind auch die Styling-Möglichkeiten der Levi’s® 501®. Wahrscheinlich liegt auch genau darin das Geheimnis der amerikanischen Denim-Ikone, die es inzwischen in unzähligen Farbvarianten und Styles gibt. Ob in klassischem Blau oder mit Print, im Sommer zur Jeansjacke oder im Winter zum Parka, Ton in Ton oder wild gemixt: Styling ist, was du daraus machst.

Fest steht: Es gibt kein besseres Kleidungsstück, um deine Persönlichkeit modisch zum Ausdruck zu bringen und dich immer wieder neu zu erfinden. Denim geht immer und Denim wird immer bleiben. Darum sollte die Levi’s® 501® auch in keinem Kleiderschrank fehlen. Inspiration gefällig? In unserer Bildergalerie findest du eine Auswahl unserer Lieblingsmodelle:

Levi’s® 501®: Die Jeans als Kulturgut

Geboren in den USA, geliebt auf der ganzen Welt: Die Kollektionen der Modemarke sind heute in mehr als 110 Ländern erhältlich. Neben der legendären Jeans, die bereits 1873 von Levi Strauss entwickelt wurde, umfasst das Sortiment inzwischen alles, was es für einen lässigen Style braucht: Jacken, Shirts, Pullover und Accessoires komplettieren die Levi’s® 501® und lassen sich individuell kombinieren. Was wir besonders mögen: Die Kombination aus Tragekomfort und Trendbewusstsein – schließlich sollte Kleidung nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen.

Last but not least, umgibt die Kult-Jeans auch eine gewisse Nostalgie. So trägst du mit der Levi’s® 501® auch immer ein Stück Modegeschichte bei dir. Eine Erinnerung, die bleibt – und das ist in unserer schnelllebigen Zeit doch besonders wertvoll.