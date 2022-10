Anzeige Ausgewogen Kochen ohne Einkaufsstress Wenig Zeit und trotzdem bewusst ernähren? Es geht! Mit HelloFresh landet immer das richtige auf dem Teller

Nur mit einem Morgenkaffee aus dem Haus, unterwegs dann ein Croissant beim Bäcker, belegtes Brot in der Mittagspause und abends reicht die Kraft höchstens für ein paar Nudeln mit Tomatensauce. Kommt dir bekannt vor? Uns auch. Und selbst wenn du mal ein paar freie Minuten gefunden hast, du einkaufst, um für dich und deine Liebste(n) etwas Frisches in der Pfanne zu schmoren, fehlt dir einfach die Kreativität und es landet doch wieder das Gleiche auf dem Teller? Kennen wir auch.

Dabei stehst du eigentlich gerne hinterm Herd und hast Spaß dabei, dich und deine Angehörige(n) mit gesunden Zutaten zu verwöhnen. Nur: regelmäßige Überstunden, Dauerstress und ein Mangel an Inspiration machen dem gesunden Leben immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Dann ein Gedankenblitz: Da wäre ja noch dieses fixe Linsen-Rezept, das du probieren könntest. Es folgt schnelle Ernüchterung: Du hast die Packung letzte Woche aufgebraucht. Jetzt noch einkaufen? Dann doch lieber Lieferdienst. Unterm Strich hat dein Tag einfach nicht genug Stunden für ausgewogenes Kochen? Dann kennst du HelloFresh noch nicht!

HelloFresh Schluss mit Einkaufstüten schleppen! Entspanne dich und lass dir deine Lieblingsrezepte einfach an die Türschwelle bringen.

HelloFresh: Frische Zutaten und schmackhafte Gerichte ohne Einkaufsmarathon

Nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommen, den gefüllten Kühlschrank aufmachen und einfach loslegen: Mit den HelloFresh Kochboxen geht das. Seit jeher hat es sich das Berliner Unternehmen zur Aufgabe gemacht, dir und deinen Liebsten mehr Zeit für das zu verschaffen, was wirklich zählt: Mehr Quality Time, mehr Familie, mehr Zeit für deine Ziele. Dafür weniger Einkaufszettel, weniger Autofahrten, weniger Sorgenfalten. Eine Vision, die heute aktueller nicht sein könnte.

HelloFresh ist Deutschlands Kochbox Nummer 1 und einer der Beliebtesten weltweit. Der Kochbox-Lieferant setzt bei seinen Lebensmitteln – der Name lässt es erahnen – auf oberste Qualität. Jede Woche (die Häufigkeit kannst du selbst bestimmen), liefert ihr Team grammgenau portionierte Zutaten ausgewählter Erzeuger, für Mahlzeiten, die du vorher selbst auswählen kannst.

Jetzt starten und bis zu 90 € sparen

Wöchentlich wechselnd stehen dir über 30 verschiedene Rezepte zur Auswahl. Von indisch bis mexikanisch, über Low-Carb, Veggie bis kalorienarm – für jeden Geschmack und jedes Ziel ist etwas dabei. Dabei verwendet HelloFresh vorwiegend Zutaten aus der Region und achtet stets auf Saisonalität. Verabschiede dich ein für alle Mal von Instant-Nudeln, ungesunden Fertigpizzen und Co.: Ab sofort landet nur noch nährstoffreiche Qualität auf deinem Teller – und das, ohne vorher in rekordverdächtigem Tempo durch den Supermarkt gehetzt zu sein.

HelloFresh Klimaneutral bis an die Haustür. Eine deutlich verkürzte Lieferkette sorgt für einen 33% niedrigeren CO2-Fußabdruck als beim herkömmlichen Kauf im Supermarkt. Vom Erzeuger direkt auf deinen Teller.

Und so funktioniert's

Zuerst entscheidest du dich zwischen 6 verschiedenen Vorlieben (du kannst auch alle auswählen):

Fleisch und Gemüse Familienfreundlich Unter 650 Kalorien Vegetarisch Zeit sparen Fisch und Gemüse

Basierend auf deinen Vorlieben erhältst du auf dich abgestimme Rezeptvorschläge. Neben den wöchentlichen Hauptgerichten bietet das erweiterte Angebot von HelloFresh noch mehr für deinen ausgewogenen Genuss im Alltag: Ob Produkte fürs Frühstück, ein schnelles und abwechslungsreiches Mittagessen, Snacks, Vorspeisen oder Desserts – hier findest du für jeden Anlass das Richtige. Kleine Kostprobe gefällig?

HelloFresh Veganer BBQ Burger mit karamellisierten Zwiebeln

HelloFresh Nürnberger Würstchen mit Kartoffeln vom Blech und frischem Salat

HelloFresh Würzige Gemüsepfanne mit Kürbis, Süßkartoffel und Blumenkohl

Danach gibst du an, wie viele Personen (2-4) du mit den Zutaten bekochen möchtest. Je höher die Anzahl der Esser, desto niedriger der Preis pro Mahlzeit. Einmal angegeben, kannst du das per App jederzeit ändern, falls mal jemand abspringen sollte. Außerdem bestimmst du noch die Anzahl an Mahlzeiten pro Woche (2-5).

Wöchentlich lassen sich die Rezeptentwickler für die einzelnen Food-Kategorien immer etwas Neues einfallen. So bleibt's abwechslungsreich und ausgewogen. Plus: Du verbesserst ständig deine Handgriffe hinterm Herd. Apropos Herd: An letzter Stelle steht natürlich noch die Zubereitung der Mahlzeiten. Hier macht es dir HelloFresh mit Schritt-für-Schritt-Rezeptkarten einfach. Simple erklärt und quasi mit Gelinggarantie – ganz besonders hilfreich, wenn du schon Papa bist, denn das macht es auch dem Nachwuchs leicht, die Abläufe zu verstehen, kräftig mitanzupacken und erste Kocherfahrungen zu sammeln, um später im Leben nicht ausschließlich auf Fertiglebensmittel zurückgreifen zu müssen.

Bringt euch wieder zusammen

Nicht nur, dass die HelloFresh Box verlorene Minuten spart, sie schafft an anderer Stelle auch wertvollen Ersatz. Egal ob mit Familie oder Partner: Gemeinsames Kochen (und natürlich gemeinsames Essen) macht Laune, vereint und kann sogar versöhnen. Auch fürs Erreichen gemeinsamer Ziele sind die Food-Boxen gut geeignet. Zusammen gesünder ernähren, zusammen fitter werden, zusammen ein neues Lebensgefühl aufbauen: Zu zweit (auch zu dritt, viert oder fünft) geht vieles leichter von der Hand. HelloFresh hilft euch dabei.

HelloFresh Liebe geht durch den Magen. Die leckeren Rezepte von HelloFresh helfen dabei ordentlich mit.

Flexible Lieferzeiten, keine Verpflichtungen

Geht's spontan in den Urlaub, oder hast du gerade einfach keine Lust zum Kochen? Kein Problem: Bestell' die Lieferung einfach vor der Deadline ab und lass dir wieder eine Box bringen, wenn dir danach ist. Und wenn dir einfällt, dass du am Wochenende Besuch erwartest, kannst du die Rezepte dahingehend anpassen und einfach für mehr Personen liefern. So genießt du alle Vorteile und bleibst trotzdem flexibel. Außerdem ist dein HelloFresh Abo auch jederzeit kündbar.

Leg jetzt los und erhalte bis zu 90 € Rabatt auf 4 HelloFresh Kochboxen

Mit dem Gutscheincode Hello90AFF erhältst Du insgesamt bis zu 90 € Rabatt auf 4 HelloFresh Kochboxen im wiederkehrenden Service (inkl. kostenloser Versand der 1. Kochbox). Der konkrete Wert wird bei Eingabe des Gutscheincodes im Bestellvorgang ersichtlich und ist abhängig von der Anzahl der Gerichte- und Personenauswahl (Mindestwert 55 € bei 2 Personen und 2 Gerichten, Höchstwert 90 € bei 4 Personen und 5 Gerichten). Der Rabatt kann nicht in Verbindung mit anderen Gutscheinen genutzt werden und ist nur einmal pro Neukunde und Haushalt gültig. Service flexibel pausier- und kündbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Es gelten die AGB von HelloFresh. Gültig bis 31.12.2022.

Hier geht's zum Angebot