In diesem Artikel: Was verursacht Gewichtsschwankungen?

Andere Ursachen für Wassergewichtszunahme?

Wie stark kann mein Gewicht schwanken?

Sollte ich mir Sorgen über Gewichtsschwankungen machen?

Ist eine Waage ein guter Gewichtstracker?

Fazit: Schwankungen von ein paar Kilo pro Tag oder Woche sind nicht kritisch

Hast du jemals das Verlangen gehabt, deine Badezimmerwaage aus dem Fenster zu werfen? Das Warten auf die Ziffern, die erscheinen sollen, kann eine Achterbahn der Emotionen auslösen. Einen Tag lang sind 2 überschüssige Kilos verschwunden, am nächsten Tag sind sie wieder da und du bist wieder am Anfang. Egal, ob du versuchst, Gewicht zuzunehmen oder abzunehmen, die Schwankungen auf der Waage können frustrierend sein.

Es gibt jedoch gute Nachrichten. Suzanne Manzi, eine Fachärztin für Adipositas bei Performance Pain, einem Institut für Schmerz- und Sportmedizin in Houston, Texas, sagt, dass Gewichtsschwankungen bei Männern vollkommen normal sein können, insbesondere wenn sie ihre Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten aktiv verändern. Nur "wenn die Schwankungen signifikant und unerwartet sind, dann könnte das Grund zur Sorge sein", sagt sie.

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Kickoff für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

nur Kurzhanteln nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte mehr Infos alle Pläne nur 9,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglich dank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Es ist normal, dass das Gewicht auf der Waage sich "einige Pfunde über mehrere Tage oder sogar innerhalb desselben Tages" hin und her bewegt, sagt Kim Yawitz, Ernährungswissenschaftlerin und Inhaberin eines Fitnessstudios in St. Louis, Missouri. Das bedeutet jedoch nicht, dass du immer wieder dieselben 7 bis 10 Kilo verlieren und wieder zunehmen solltest, das könnte ein Grund zur Sorge sein.

Manchmal kann es sinnvoll sein, bei Gewichtsschwankungen einen Besuch bei deinem Hausarzt, deiner Hausärztin oder anderen vertrauenswürdigen Gesundheitsexpert:innen in Betracht zu ziehen. Wenn diese Gewichtsschwankungen groß genug sind, können sie auf ein zugrunde liegendes medizinisches Problem oder einen ungesunden Lebensstil hinweisen, sagt Gabriela Rodríguez Ruiz, Fachärztin für Adipositaschirurgie in der Schönheits-OP-Klink VIDA Wellness. "In diesem Fall ist es wichtig, mit einem Arzt oder Ärztin über deine Gesundheit zu sprechen und den besten Weg zur Behandlung von möglichen, mit plötzlichen oder extremen Gewichtsschwankungen verbundenen Gesundheitsrisiken zu besprechen."

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Abnehmen für Wiedereinsteiger in 8 Wochen Ernährungsplan

30 einfache und leckere Fett-weg-Rezepte

perfekt für den Wiedereinstieg

Nährwertangaben inklusive

68 Seiten, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne 14,90 € nur 9,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglich dank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Was verursacht Gewichtsschwankungen? Wie bei den meisten gesundheitsbezogenen Fragen gibt es viele mögliche Antworten. "Gewichtsschwankungen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Veränderungen in der Ernährung und Bewegung, hormonelle Ungleichgewichte oder zugrunde liegende medizinische Erkrankungen", sagt Manzi. Weiterhin können Lebensstilfaktoren wie Stress, Schlafmuster und Medikamente alle zu Gewichtsschwankungen beitragen.

Kurzfristige Gewichtsschwankungen hängen normalerweise mit der Ernährung, Bewegung und Verdauung zusammen. Schon eine einfache kohlenhydratreiche Mahlzeit kann zu Wasseransammlungen führen, was vorübergehende Gewichtszunahme verursachen kann. Das liegt daran, dass der Körper für jedes Gramm Kohlenhydrate, das in Leber und Muskeln gespeichert wird, drei bis vier Gramm Wasser bindet, erklärt Yawitz. Du wirst dieses Wasser wieder durch Urinieren verlieren, während dein Körper diese überschüssigen Kohlenhydrate verbraucht. "Das ist der Grund, warum schneller Gewichtsverlust bei der Keto-Diät und anderen kohlenhydratarmen Diäten so häufig ist - weil du Wasser verlierst, während du deine Glykogenspeicher verbrennst", sagt sie.

Andere Ursachen für Wassergewichtszunahme? Salzige Lebensmittel und intensives Krafttraining können beide zu Wasseransammlungen führen. Alkohol ist ein harntreibendes Mittel, sodass du am Morgen nach einer ausgiebigen Nacht leichter sein kannst, fügt Yawitz hinzu. Das Gewicht könnte auch einfach von der großen Mahlzeit stammen, die du gestern gegessen hast. Im Durchschnitt dauert es etwa 55 Stunden, bis die Nahrung den gesamten Verdauungstrakt durchlaufen hat. Wenn du also Verstopfung hast oder viel gegessen hast, könntest du einige Pfunde mehr wiegen.

Wie stark kann mein Gewicht schwanken? Auch hier gibt es keine eindeutige Antwort. "Die Schwankungen im Gewicht können von Person zu Person variieren, abhängig von ihrer individuellen Gesundheit und ihrem Lebensstil", sagt Rodríguez Ruiz. Der sichere Bereich für Gewichtsschwankungen liegt normalerweise zwischen 0,5 und 3 Kilo. Wenn es deutlich mehr ist, könnte es an der Zeit sein, ärztlichen Rat einzuholen.

Diese Schwankungen können sogar innerhalb eines einzigen Tages auftreten, "aufgrund von Variationen im Wasserhaushalt und den Verdauungsinhalten", sagt Yawitz. Glaubst du nicht? Wiege dich am Morgen, nachdem du zu viel bei einem All-you-can-eat-Buffet gegessen hast. Es ist wichtig zu bedenken, dass vorübergehende Gewichtsschwankungen nicht besonders aussagekräftig sind, sagt sie. Es bedeutet nicht, dass du erhebliches Fett oder Muskelmasse gewinnst.

"Die meisten Menschen interessieren sich viel mehr für Fett- und Muskelmasse, und Veränderungen in diesen Bereichen erfordern Kontinuität und Zeit", sagt sie. "Es ist verständlich, wenn man in Panik gerät, wenn das Gewicht über Nacht plötzlich um drei Pfund zunimmt, aber es ist auch praktisch unmöglich, in so kurzer Zeit so viel Fett oder Muskelmasse zuzunehmen."

Jeder ist anders, aber ein Mann mit durchschnittlichem Gewicht müsste ziemlich konsequent bei seiner Ernährung sein, um in einer Woche auch nur 1 oder 2 Kilo zu verlieren.

Dein Cookbook Cookbook 25 simple Abnehm-Rezepte Cookbook

5 Frühstücks-Rezepte

20 Hauptgerichte zum Abnehmen

inklusive Nährwerte

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 2,50 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglich dank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Sollte ich mir Sorgen über Gewichtsschwankungen machen? Wenn du unsicher und besorgt bist, weil sich die Zahlen auf der Waage verändern, solltest du ärztlichen Rat einholen. "Wenn dein Gewicht signifikant oder schnell im Laufe der Zeit schwankt, ist es wichtig, mit deinem Arzt oder Ärztin über mögliche Ursachen und Gesundheitsrisiken zu sprechen", sagt Rodríguez Ruiz. "Er oder sie kann dir auch bei der Entwicklung eines Plans helfen, um zugrunde liegende Probleme zu behandeln oder Lebensstiländerungen vorzunehmen, die dir helfen können, ein stabiles, gesundes Gewicht zu halten."

Manzi schlägt vor, deine Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten sowie Lebensstilfaktoren wie Stress und Schlafmuster zu überwachen, um potenzielle Auslöser für Gewichtsschwankungen zu identifizieren. Das Aufzeichnen dieser Faktoren kann ärztlichem Fachpersonal auch dabei helfen, einen Plan zur Gewichtskontrolle zu entwickeln.

Ist eine Waage ein guter Gewichtstracker? Deine Badezimmerwaage hat ihre Vorteile, aber auch einige Nachteile. "Sie ist gut geeignet, um langfristige Gewichtsveränderungen zu überwachen, aber du solltest nicht allzu viel Wert auf eine einzelne Messung legen", sagt Yawitz. Wenn du dein Gewicht verfolgen möchtest, steige jeden Morgen als Erstes auf die Waage oder zumindest ein paar Mal pro Woche, nachdem du auf der Toilette warst, aber bevor du dich anziehst.

Solange sich dein durchschnittliches Gewicht im Laufe der Zeit nicht ändert oder sich in die gewünschte Richtung entwickelt, besteht kein Grund zur Sorge. Richte den Fokus weniger auf die Zahl auf der Waage und mehr auf gesunde Gewohnheiten, wie das Essen von Protein bei jeder Mahlzeit und das tägliche Gehen von mindestens 8.000 Schritten.

Fazit: Schwankungen von ein paar Kilo pro Tag oder Woche sind nicht kritisch Wenn du jedoch schnelle, erhebliche und unerklärliche Gewichtsveränderungen feststellst – wie zum Beispiel eine Gewichtszunahme von 7 Kilo über Nacht – solltest du ärztlichen Rat einholen. Auch bei großen Gewichtsschwankungen über einen längeren Zeitraum, "solltest du mit einem Ernährungsberater abklären, ob du Probleme mit Diäten und dem damit verbundenen Jo-Jo-Effekt hast, was dein Risiko für Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Schlaganfall erhöhen kann", rät Yawitz.