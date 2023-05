In diesem Artikel: Proteinreich frühstücken: unsere besten Rezepte

Ein eiweißreiches Frühstück ist immer eine gute Wahl: Egal, ob du gerade ein paar Kilo abnehmen oder Muskelmasse aufbauen möchtest. Proteinreiche Lebensmittel, wie Eier oder Magerquark, liefern die Grundbausteine (Aminosäuren), die deine Muskeln zum Wachsen und Regenerieren benötigen. Sportler:innen legen mit einem gesunden Eiweiß-Frühstück also eine gute Basis für optimalen Muskelaufbau.

Das legt übrigens auch diese Studie nahe: Die Forschenden kamen zu dem Ergebnis, dass es die Muskelproteinbiosynthese (Neubildung von Proteinen in den Muskelzellen) deutlich erhöht (um 25 Prozent), wenn man über den Tag verteilt regelmäßig Proteine zu sich nimmt, statt beispielsweise nur ein proteinreiches Abendbrot zu essen. Die Testpersonen, die morgens bereits ein Frühstück mit rund 30 Gramm zu sich nahmen, hatten eine höhere Muskelproteinbiosynthese als die Vergleichsgruppe.

Ferner heizen proteinreiche Lebensmittel deinen Stoffwechsel an, halten lange satt und halten deinen Blutzuckerspiegel konstant, statt ihn Achterbahn fahren zu lassen. So schaffst du es ohne Heißhunger locker bis zum Mittagessen.

Proteinreich frühstücken: unsere besten Rezepte Kombiniere hochwertige Proteine am Morgen am besten mit komplexen Kohlenhydraten, zum Beispiel aus Vollkornbrot oder Haferflocken. Der Grund: Deine Energiespeicher, die sich über Nacht geleert haben, müssen wieder aufgefüllt werden. Soweit die Theorie, doch wie sieht so ein abwechslungsreiches Protein-Frühstück denn jetzt in der Praxis aus?

Wir zeigen dir 4 leckere Möglichkeiten, um eiweißreich in den Tag zu starten:

1. Eiweiß-Frühstück: Protein-Pancakes Protein-Pancakes haben gleich mehrere, unschlagbare Vorteile: Sie sind schnell und einfach gemacht, individualisierbar und natürlich super lecker. Während normale Pancakes für Sportler:innen aufgrund der Zutaten eher ungeeignet sind, kannst du Protein-Pancakes ohne Reue genießen, denn Zucker und Mehl werden hier (in den meisten Fällen) durch Proteinpulver, Magerquark, Bananen und andere gesunde Zutaten ersetzt. Das tut dem Geschmack übrigens keinen Abbruch. Kostprobe gefällig?

Super fluffige Protein-Pancakes Lecker, eiweißreich und schnell gemacht: Diese Pancakes sind ein Traum für jede:n Sportler:in, denn sie haben Top-Nährwerte und enthalten nur gesunde Zutaten Aleksandra Bojenko / Shutterstock.com Super fluffige Protein-Pancakes Zutaten für 1 Portion(en) 5 mittelgroße(s) Eiweiß

75 g Haferflocken

25 g Whey-Proteinpulver

90 g Magerquark

50 g Erythrit

1 TL Backpulver

1 TL Kokosöl Zubereitung Verquirle alle Zutaten mit einem Handmixer in einer Schüssel. Am besten zarte Haferflocken verwenden, dann wird der Teig gleichmäßiger. Das Erythrit bekommst du zum Beispiel hier. Anschließend den Teig in kleinen Portionen (1 EL) in eine erhitze Pfanne mit wenig Öl geben (Spray-Ölbehälter sind hier ideal) und von beiden Seiten auf niedriger Stufe gleichmäßig ausbacken, fertig. Die Pancakes kannst du pur essen oder zum Beispiel mit Nussmus, Banane, Beeren etc. Kalorien (kcal): 573

Fett: 13 g

Eiweiß: 61 g

Kohlenhydrate: 104 g

Tipp: Praktischer als die Eier im Rezept zu trennen, ist die Verwendung von flüssigem, pasteurisiertem Eiklar. Damit kannst du dir auch easy ein Eiweiß-Omelett zubereiten.

Du hast zwei linke Hände in der Küche? Dann kannst du natürlich auch zu einem fertigen Protein-Pancake-Mix greifen. Die gibt es mittlerweile von zahlreichen Anbietern. Damit sparst du Zeit und du hast einen geringeren Arbeitsaufwand. Doch es gibt auch Nachteile: Die Fertigmischungen sind relativ teuer und man findet nicht selten Aromen und Süßstoffe in der Zutatenliste.

2. Fettarme Eiweißbombe: Magerquark oder Skyr Magerquark und Skyr liefern mit rund 12 Gramm Protein pro 100 Gramm jede Menge hochwertiges Eiweiß. Die beiden Milchprodukte sind zudem kalorien- und fettarm und unschlagbar günstig. Welches gesünder ist, liest du hier.

Bei dem enthaltenen Eiweiß handelt es sich übrigens um Casein. Casein ist ein Protein, das deinen Körper (und deine Muskeln) langanhaltend mit Aminosäuren versorgt. Es ist ideal, wenn es dein Ziel ist, ein paar Kilo abzunehmen. Denn Casein hat einen hohen Sättigungseffekt. Gönn dir ruhig öfter mal einen Casein-Proteinshake als gesunde und satt machende Zwischenmahlzeit.

Der einzige Haken: Pur gelöffelt ist Magerquark ziemlich öde, daher ist Fruchtquark zum Frühstück eine gute Alternative. Süße ihn am besten mit Honig und garniere ihn mit Nüssen, Samen und Obst nach Wahl. Ein Fruchtquark nach deinen Vorlieben ist schnell gemacht und lässt sich immer wieder variieren, indem du das Obst oder die Nusssorten wechselst. Für das Basis-Rezept brauchst du eigentlich nur:

Pimp deinen Quark mit zusätzlichen Toppings

Zutaten für 1 Portion: 300 g Magerquark

1 Schuss Milch

optimal: 3 g Geschmackspulver Zubereitung: Rühre den Magerquark mit der Milch zu einer glatten Masse. Du kannst ihn mit Honig, Ahornsirup oder einem Geschmackspulver, wie dem Flav'n Tasty von ESN, süßen.

Das Ganze kannst du jetzt mit frischen Früchten (zum Beispiel mit Heidelbeeren, Kiwi, Banane, Apfel), Nüssen (zum Beispiel Mandeln, Cashews, Pekannüsse), Samen (zum Beispiel Lein- und Chiasamen), Trockenobst (etwa Goji-Beeren, Rosinen) nach deinem Geschmack verfeinern.

3. Protein satt: Rührei und Omelette Eier sind nicht nur erstklassige Protein-Lieferanten, sondern dank ihrer Vielseitigkeit auch perfekt für ein abwechslungsreiches Eiweiß-Frühstück: Vom klassischen Spiegelei, übers Rührei bis hin zum gefüllten Omelett – Rezepte für leckere Eier-Gerichte, die selbst Kochanfänger hinbekommen, gibt es genug.

Zum Ei kannst du zudem Gemüse oder Käse kombinieren: So schmeckt das Rührei zum Beispiel noch besser, wenn du Tomaten- und Zwiebelwürfel mit in die Pfanne gibst. Oder füll dein Omelett mit Champignons und Feta. Oder ganz simpel: Koche 2 Eier und iss diese pur. Ideal dazu: eine Scheibe Vollkornbrot, bestrichen mit Butter, Hütten- oder Frischkäse. Vollkornbrot passt übrigens auch perfekt zum Rühr- oder Spiegelei und liefert langkettige Kohlenhydrate für stetige Energie.

In unserem Beispiel-Rezept zeigen wir dir, wie lecker die Kombi aus gesunden Carbs, hochwertigen Fetten und Proteinen am Ende aussehen kann:

Räucherlachs-Rührei Dieses Rührei ist eine echte Eiweiß-Bombe und liefert dank des Lachs gleichzeitig auch noch eine Ladung Omega-3-Fettsäuren. Ulrike Holsten Räucherlachs-Rührei Zutaten für 1 Portion(en) 2 mittelgroße(s) Ei(er)

1 Schuss Milch

1 TL Rapsöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

30 g Räucherlachs

1 Scheibe Vollkornbrot

1 TL Schnittlauch Zubereitung Eier und Milch mit Salz und Pfeffer verquirlen. Öl in der Pfanne erhitzen, Eiermasse hinzufügen. Hitze reduzieren und die Eier stocken lassen. Räucherlachs dazugeben und anschließend alles auf dem Vollkornbrot drapieren. Mit Schnittlauch toppen. Kalorien (kcal): 427

Fett: 27 g

Eiweiß: 27 g

Kohlenhydrate: 23 g

4. Frühstück für Sportler: Protein-Porridge Porridge – oder einfacher gesagt Haferbrei – ist das perfekte Fitness-Frühstück, denn die Haferflocken versorgen dich mit reichlich Energie aus langkettigen Kohlenhydraten. Die enthaltenen Ballaststoffe regen zudem die Verdauung an, sättigen langanhaltend und senken laut Studie das Risiko zahlreicher Krankheiten, wie Diabetes Typ 2.

Tipp: Mit einem kleinen Trick verwandelst du jeden Haferbrei in ein Protein-Porridge: Gib einfach einen Scoop Proteinpulver hinzu. Schoko oder Vanille passen eigentlich immer, du kannst aber auch verrücktere Sorten je nach Geschmack ausprobieren.

Mit zusätzlichen Toppings, wie Obst, Nüssen und Samen, wertest du deinen Protein-Brei nicht nur geschmacklich auf, sondern verpasst ihm damit auch noch einen extra Vitamin- und Mineralstoff-Kick. Hier ein Beispiel-Rezept für einen Haferbrei mit Eiweiß-Upgrade:

Protein-Porridge Nicht nur für Sportler*innen ein ideales Frühstück: Dieses Porridge kannst du nach eigenen Vorlieben abwandeln, indem du zum Bespiel die (Pflanzen-)Milch tauchst und die Toppings variierst Ekaterina Kondratova / Shutterstock.com Protein-Porridge Zutaten für 1 Portion(en) 10 g Whey-Proteinpulver

100 ml Milch

100 ml Wasser

50 g Haferflocken

0.5 mittelgroße(s) Banane(n)

50 g Heidelbeere(n)

0.5 TL Chia-Samen

5 g Mandelstifte Zubereitung Milch (du kannst auch eine pflanzliche Milch nehmen, wenn du ein veganes Porridge möchtest) zusammen mit Wasser, den Haferflocken, Whey-Proteinpulver und Chia rund 3-5 Minuten unter ständigem Rühren aufkochen und eindicken lassen. Ggf noch einen Schuss Milch hinzufügen. Fertigen Brei in eine Schüssel geben, mit Bananenscheiben, Beeren und Mandelstifte, -blättchen oder gehackten Mandeln toppen und genießen. Kalorien (kcal): 475

Fett: 9 g

Eiweiß: 19 g

Kohlenhydrate: 81 g

Muss ich frühstücken, wenn ich keinen Hunger habe? Nein, wenn du keinen Hunger am Morgen verspürst, dann zwing dich auch nicht dazu. Es ist auch wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen, dass es generell gesünder ist zu frühstücken. Die Meinungen (und Studienergebnisse) gehen da stark auseinander. In dieser Meta-Analyse hatte das Frühstück zum Beispiel keinen signifikanten Einfluss auf das Gewichtsmanagement. Dafür wies eine andere Studie nach, dass die Nährstoffversorgung von Menschen, die regelmäßig frühstücken, besser ist als bei Frühstücks-Muffeln.

Du allein entscheidest also, ob dir ein Frühstück guttut oder du erst mal ein paar Stunden nach dem Aufstehen fastest. Die Zufuhr von Carbs und Proteinen am Morgen kann sich allerdings durchaus positiv auf deine Konzentrationsfähigkeit bei der Arbeit auswirken, wie diese Studie nahelegt.

Fazit: Eiweiß-Frühstück ist eine gute Wahl Mit einem proteinreichen Frühstück versorgst du deinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen, die er für einen fitten Start in den Tag braucht. Egal, ob du der süße oder der herzhafte Frühstücks-Typ bist: Bei unseren Rezept-Ideen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Rezepte kannst du zudem an deine Vorlieben anpassen und die Zutaten variieren.

Erwähnte Quellen Mamerow, M., Mettler, JA, English, Kirk L. et al. (2014).Dietary Protein Distribution Positively Influences 24-h Muscle Protein Synthesis in Healthy Adults, The Journal of Nutrition, Volume 144, Issue 6, Pages 876-880, doi 10.3945/jn.113.185280

Reynolds, A.PhD, Prof. Mann, J.DM, Prof. Cummings, J., MD et all. (2019). Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses, The Lancet, Vol. 393, Issue 10170, P434-445, doi 10.1016/S0140-6736(18)31809-9

Sievert, K., Hussain S.M., Page, M.J.(2019). Effect of breakfast on weight and energy intake: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials, BMJ 2019;364:142. doi 10.1136/bmj.l42

Fanelli, S., Walls, C., & Taylor, C. (2021). Skipping breakfast is associated with nutrient gaps and poorer diet quality among adults in the United States. Proceedings of the Nutrition Society, 80(OCE1), E48. doi 10.1017/S0029665121000495