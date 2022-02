Anzeige Das neue BLEIB BERG Health Retreat Gesundheit, die leistungsstark macht

Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung oder guter Schlaf: Wie leistungsfähig wir sind, hängt von vielen Faktoren ab. Wie wir uns verbessern können, ohne Körper & Geist zu überfordern, zeigt das neue BLEIB BERG Health Retreat. Ein Team aus Ärzten, Therapeuten & Co. kümmert sich hier um die persönlichen Bedürfnisse und Ziele jedes Gastes.

Eiskalt, aber gesund

Das neue BLEIB BERG Health Retreat setzt auf den Gesundheitstrend der Kältetherapie. Mit einem Besuch in der minus 110°C kühlen PANACOOL Kältekammer oder einem Eisbad im Naturteich können die Gäste ihren Körper und Geist erfrischen. Die Kryotherapie mit einer minus 30°C kalten Vorkammer und der eigentlichen Kältekammer führen den Körper zuerst in einen Fight & Flight Modus, durch den vermehrt Adrenalin ausgeschüttet wird, und dann in einen Rest & Digest Modus. Dieses Wechselspiel hilft bei vielen chronischen und entzündlichen Erkrankungen, regt das Immunsystem an und das in nur wenigen Minuten.

Humanomed Neben Altbewährtem gibt es moderne Technik wie Kältekammern, CellAIR IHHT Training und ein vierstufiges Ernährungskonzept

Guter Schlaf macht leistungsfähiger

"Schlaf ist keine vergeudete Lebenszeit, ganz im Gegenteil: Schlaf ist wichtig für ein gesundes und aktives Leben", sagt Prim. Bruno Pramsohler, ärztlicher Leiter des neuen Health Retreat. Um tagsüber fit zu sein, braucht jeder Mensch unterschiedlich viel Schlaf. Entscheidend ist das Wissen um seinen eigenen Schlaftypus. Im BLEIB BERG steht den Gästen neben Experten auch ein mobiles Schlaflabor zur Verfügung.

Ganzheitliche Gesundheit: Moderne Technik & altbewährte Methoden

Gesundheit ist ein Tech-Thema, wenn es um moderne Geräte geht: Die minus 110°C kühle Kältekammer, ein mobiles Schlaflabor, das CellAIR IHHT Training und die ICARUS Clouds für Fitness-Gaming sind nur ein Auszug aus den Highlights im BLEIB BERG. Mit Therapien im örtlichen Heilklimastollen, Schwimmen im Naturteich oder im Thermalquellenwasser wird auch auf natürlich Bestehendes vertraut.

Beim vierstufigen Ernährungskonzept treffen neue Ansätze auf bekannte Methoden: Von der strengen Fastenkur nach F.X. Mayr bis zur australischen, darmschonenden FODMAP-Ernährung wird die Ernährungsstufe beim ärztlichen Erstgespräch, mit dem jeder Aufenthalt startet, gemeinsam festgelegt.

PR Optimale Regeneration: Die minus 110°C kühle Kältekammer

Optimale Kraft durch das bleib AKTIV Programm

Erst, wenn man seinen Körper versteht und bewusst wahrnimmt, kann die eigene Kraft langfristig gesteigert, Schmerzen reduziert und Verletzungen verhindert werden. Ausgangslage für den Aufenthalt ist eine ärztliche Anfangsuntersuchung, ein umfassendes Blutlabor sowie diverse Scans und Messungen.

Ein individueller Bewegungsplan wird mit Sportwissenschaftler oder Physiotherapeut erarbeitet, wobei Regeneration eine ebenso wichtige Rolle spielt wie die korrekte Ausführung. Mit einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen ist das BLEIB BERG Health Retreat eine Initialzündung für ein gesundes, aktives Leben.

Impulse für ein aktives, gesünderes Leben gibt es im Newsletter. Jetzt HIER anmelden!

Weitere Informationen unter:

www.bleib-berg.com