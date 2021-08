3D-Druck: adidas 4DFWD zu gewinnen

Anzeige Blick in die Zukunft adidas 4DFWD mit 3D-Sohle zu gewinnen

Bislang konnten 3D-Strukturen funktionell nicht mit herkömmlichen Kunststoffschaum-Sohlen mithalten. Mit dem 4DFWD präsentiert adidas jetzt einen Trainingsschuh, der eine neue Phase der Sohlentechnologie einläuten soll. Und tatsächlich: Der 4DFWD zeigt als erster Schuh wirklich das Potenzial, das in der Technologie der 3D-Sohlen liegt. adidas-Partner Carbon hat für die Zwischensohle eine völlig neue Herstellungstechnologie entwickelt: "Digital Light Synthesis" heißt das Verfahren, das ein präzises Feintuning der Gitternetzstruktur ermöglicht. Jeder Millimeter des Gitternetzes in der Sohle kann in Höhe, Stärke und Gestalt angepasst werden.

Hersteller Gute Performance: In der Hightech-Zwischensohle des adidas 4DFWD steckt viel Potenzial. Der Trainingsschuh verleiht tatsächlich jedem Schritt mehr Vorwärtsdynamik.

Beim 4DFWD hat die Zwischensohle die Form einer Schleife. Sie reagiert dynamisch auf die Belastung, die beim Abrollvorgang einwirkt, indem sie vertikal auftreffende Kräfte in horizontale Kräfte umwandelt. Bei Belastung von oben wird das Gitter also nicht nur zusammengedrückt, sondern verschiebt sich in Laufrichtung. Der Effekt ist tatsächlich spürbar: Jeder Schritt hat mehr Schubkraft. Auch Dämpfung, Passform und Tragekomfort überzeugen. Das Obermaterial des 4DFWD besteht aus teilweise recyceltem Polyester. Es ist sehr leicht, hat eine sockenähnliche, gut stützende Passform und bietet angenehme Luftzirkulation.

Ein Meilenstein auf dem Weg zum Laufschuh der Zukunft, der wohl schon bald individuell an Läufer angepasst werden kann ...

Mehr zur datengesteuerten 3D-Performance-Technologie und dem neuen 4DFWD unter www.adidas.de.

Mach mit: so kannst du einen Hightech-Laufschuh gewinnen

