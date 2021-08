Gewinne Haartransformation

Anzeige Haarausfall? Das ist die Innovative Lösung Deine Haartransformation mit O.C. Hairsystems

Ohne Risiko volles Haar in 2 Stunden? Ja, das geht. Obwohl die Medizin heutzutage weit fortgeschritten ist, gibt es kein sicheres Mittel gegen Haarausfall. Dementsprechend zahlreich sind die potenziellen Lösungen, um den Haarausfall zu bekämpfen. Medikamente, Haartransplantationen, spezielle Shampoos oder Schütthaar sind dafür die bekanntesten Optionen – kommen aber nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen aus. Beziehungsweise: das gewünschte Ergebnis bleibt oft fraglich.

Volles Haar trotz Haarausfall endlich ohne OP oder Hormontinktur

Für viele Betroffene kommen diese Lösungen daher nicht infrage oder sie brachten bislang nicht die gewünschten Erfolge. Sie suchen daher nach Alternativen für die Wunschfrisur, am besten ohne Operation und mit sofortigem Ergebnis. Die Spezialisten von O.C. Hairsystems aus Düsseldorf bieten dafür nun eine innovative und sichere Methode: Ganz ohne Operation kann ein Haarersatz angebracht werden, der so natürlich aussieht wie eigene Haare und sich auch so anfühlt.

Nach nur zwei Stunden haben die Kunden wieder garantiert volles Haar, was die Methode so schnell und sicher macht wie kein anderes Produkt gegen Haarausfall. Vor allem überzeugt aber die Belastbarkeit und Alltagstauglichkeit des sogenannten Haarsystems: Sport treiben, duschen, schlafen und vieles mehr ist kein Problem.

Das System besteht aus einer dünnen Montur mit 100% Echthaar und wird mit hautfreundlichem Kleber fest mit der Kopfhaut verbunden. "Ihr habt es geschafft, mir mein altes Selbstbewusstsein wiederzugeben", berichtet ein zufriedener Kunde. Ein anderer schreibt: "Erst neugierig, jetzt begeistert." Und dies sind nur zwei Beispiele von zahlreichen positiven Erfahrungsberichten bei O.C. Hairsystems. Über 2.500 zufriedene Kunden in den letzten 12 Monaten und tolle Google Bewertungen sprechen für sich. Deshalb kommen Kunden aus dem gesamten DACH-Raum zu den Stylisten von O.C. Hairsystems und können dank Video-Tutorials, Schulung vor Ort und Service das Haarsystem später selbst wechseln.

Der Preis für ein O.C. NOW Haarsystem liegt bei 689 Euro plus 70 Euro für den Einschnitt und zzgl. Pflegeprodukten. Volles Haar trotz Haarausfall – mit O.C. Hairsystems ist das endlich ohne Operation möglich. Wer sich für O.C. Hairsystems interessiert, kann als ersten Schritt eine kostenlose Videoberatung in Anspruch nehmen in der die persönliche Haarsituation und ein Termin vor Ort besprochen wird.

Vereinbare hier jetzt deine kostenlose Videoberatung bei O.C.

Exklusiv für alle MEN’S HEALTH Leser verlosen wir eine vollständige Haartransformation bei O.C. im Wert von ca. 1.000 Euro!

Mach mit: so kannst du eine O.C-Haartransformation gewinnen

Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück bist du unter den Gewinnern. Wir wünschen viel Glück! Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 31.08.2021. Wir wünschen viel Glück beim neuen-alten Du!